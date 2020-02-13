С начала 2020 года ГНС Николаевщины сократила количество проверок бизнеса

С начала 2020 года налоговой службой Николаевщины сокращено количество проверок субъектов хозяйственной деятельности. Специалисты управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения Главного управления ГНС в Николаевской области планируют проверку лишь тогда, когда есть все основания подозревать предприятие в уклонении от уплаты налогов.

Так, за январь 2020 года управлением налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области проведено 31 документальную и фактическую проверку, что на 13 проверок меньше, чем за январь 2019 года. По результатам проверок, субъектам хозяйственной деятельности доначислено денежных обязательств на сумму 6,6 млн гривен.

В ведомстве отмечают, что уменьшение количества проверок бизнеса — позитивный результат работы ГНС региона в направлении отбора субъектов хозяйственной деятельности для проверки.

В январе 2020 года, по результатам контрольно-проверочной работы в бюджет обеспечено 3,9 млн гривен. Кроме того, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет управлением налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области уменьшены неправомерно задекларированные субъектами хозяйственной деятельности убытки на сумму 26 млн грн и неправомерно задекларированное отрицательное значение НДС на сумму 125 тыс. гривен.

Аудиторы ГНС области уверены, что в текущем году система отбора для проведения проверок будет работать эффективно и представители бизнеса, которые осуществляют свою деятельность прозрачно и ответственно, не будут подпадать под контрольно-проверочные мероприятия налоговой службы.