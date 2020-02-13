«Миколаївобленерго»: з позиції сили та зі зневагою до споживача

Наша редакція регулярно висвітлює діяльність АТ «Миколаївобленерго». І, зазвичай, підстави таких публікацій – далеко не з приємних: наші читачі постійно приходять, телефонують, пишуть листи до редакції, повідомляючи про утиск своїх прав та інтересів з боку фактичного монополіста. Ось і мешканка Миколаєва Валентина Рябкова навела приклади нецивілізованої поведінки представників енергетичного «монстра».

Валентина Михайлівна – пенсіонерка, котра сама виховує неповнолітнього сина Юрія. Отримуючи пенсію на рівні мінімальної, жінка ледве зводить кінці з кінцями. І хоча ще й підліток отримує від держави соціальну допомогу в зв’язку з утратою годувальника, коштів увесь час не вистачає, адже левова їх частка іде на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому родина не має права на субсидію, адже Валентина Рябкова прописана в іншій невеличкій квартирі. А відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.95 житлова субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках), маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі. Ось така «допомога» від держави.

Та, попри напівголодне існування на межі виживання, Валентина Михайлівна щомісяця справно оплачувала послуги за утримання житла, а також за газ, електрику, воду, тепло. Ба більше: пенсіонерка протягом року розраховувалася за електроенергію навіть понад фактичне споживання електроенергії, з тим, аби був якийсь запас міцності у зимовий період, така собі «подушка безпеки». На підтвердження своїх слів Валентина Рябкова демонструє єдиний рахунок-повідомлення за грудень 2019 року: переплата за електроенергію становить 987 гривень 65 копійок. Крім того, оплачуючи комунальні послуги в Ощадбанку, жінка зберігає квитанції за оплату протягом трьох попередніх років. Тож, як каже, помилки не повинно бути апріорі. А якщо і є якісь розбіжності у фінансових розрахунках, то їх абонент готова вирішувати в цивілізованому порядку з підприємством – надавачем комунальних послуг.

Та, судячи з усього, цивілізовані відносини та повага до клієнта – це не про «Миколаївобленерго». У розпал цьогорічних новорічно-різдвяних свят квартиру по вулиці Космонавтів, у якій проживають мати-пенсіонерка та неповнолітній син, було відрізано від електрики.

– 14 січня, повернувшись із дитиною додому близько 17.00, ми отримали «новорічний подарунок» від обленерго, – гірко зазначає Валентина Михайлівна. – Адже ми виявили відсутність світла в помешканні, а на підлозі біля дверей лежало повідомлення про припинення постачання електроенергії нібито у зв’язку із заборгованістю у 86 гривень 3 копійки. Тож я і син пережили неймовірний стрес, бо це відключення відбулося нахабно, цинічно, «по бєспрєдєлу» – без жодного повідомлення та запрошення для з’ясування фактичного стану рахунку.

Варто сказати, що з 1 січня 2019 року відбулося своєрідне «клонування» енергетичного монополіста: замість однієї компанії було створено дві – «Миколаївобленерго», як і раніше, й надалі продовжило займатися обслуговуванням енергетичних мереж та фіксацією фактичних показів приладів обліку електроенергії, натомість ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» стало продавати споживачам кіловати. Відповідно кошти відтепер довелося сплачувати саме на рахунок нової енергетичної компанії.

– Але й на старому рахунку в мене була переплата щонайменше 200 кіловат, – з обуренням каже В. Рябкова. – Аби мене вчасно, заздалегідь повідомили про наміри відрізати світло, я би прийшла зробити звірку в Центр обслуговування клієнтів та довела б свою правоту. До того ж, у рахунках-повідомленнях протягом 2019 року мені жодного разу не повідомляли про наявність якоїсь заборгованості.

Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії електропостачальник має право повністю або частково припинити постачання електроенергії у разі наявності заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію лише за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення (виділено нами. – Ред.). При цьому попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.

Але ці нормативні вимоги, якими б мали керуватися у своїй діяльності працівники обленерго, було грубо порушено, адже жодного попередження про відключення – ані письмового, ані усного – Валентина Рябкова як законний представник інтересів неповнолітньої дитини так і не отримала. Та чи було воно виписано взагалі?..

А й справді, навіщо «заморочуватися» на якісь «дрібнички» та когось про щось там повідомляти, адже можна просто підступно перерізати електричний дріт та чекати, поки споживач «приповзе» до тебе, монополіста, «на колінах»? Розрахунок, напевно, надто простий: у темряві, без працюючих холодильника, бойлера, лампочок та пральної машини, людина відчуватиме неабиякий дискомфорт та погодиться на всі умови фактичного монополіста.

Власне кажучи, і Валентина Рябкова, аби з неповнолітньою дитиною й надалі не потерпати від відсутності світла, змушена була оперативно оплатити три квитанції – сам «борг» (аж цілих 86 гривень 03 копійки), а також квитанції за відключення та підключення до електропостачання (відповідно 73,67 грн і 170,81 грн). Очевидно, «Миколаївобленерго» непогано заробляє на таких, як Валентина Рябкова.

– Слід сказати, що при звірці моїх квитанцій боргу знайдено не було, – зауважує Валентина Михайлівна, – оскільки в кінці року я щорічно сплачую наперед від 30 до 100 кіловат. Такі «бандитські» дії «Миколаївобленерго» призвели до того, що моя сім’я більше ніж на тиждень залишилася без хліба, а гроші на ліки та сплату інших квитанцій за «комуналку» я позичала серед усіх своїх знайомих.

Поскаржилася наша читачка і на відверто хамське ставлення до себе з боку деяких працівників Центру обслуговування клієнтів.

– По-перше, вони не мали при собі бейджиків, на яких я могла б прочитати їхні посади та прізвища, – каже В. Рябкова. – Коли ж я показала одному з менеджерів, Аллусі, абонентську книжку з квитанціями сплати за електроенергію за останні три роки, та відповіла: «Какіє квітанції! У мєня свої квітанції, а то, что Ви самі рісуєтє і нам здєсь показиваєтє, мєня нє інтєрєсуєт!». А Маргарита, котра представилася енергоінспектором, заявила, що за вказаною адресою проживає не мій син Юрій Рябков, а… якась Марфа Іванова, про існування якої я й гадки не маю. І це повна нісенітниця, адже мій покійний чоловік отримав квартиру в цьому будинку багато десятиліть тому.

За словами жінки, через таку брутальну поведінку працівників «Миколаївобленерго» у неї на нервовому грунті піднявся тиск та різко погіршилося самопочуття. «Я ледь не втратила свідомість, але їм було байдуже. Та світ не без добрих людей, і навіть в «Миколаївобленерго» є хороші люди! Ще один інспектор, Світлана Миколаївна, побачивши мій стан, запропонувала мені чашку води. Це чи не єдиний нормальний працівник, котрий з клієнтами розмовляє по-людськи. Велика їй подяка за чуйність та людяність!».

І лише наступного дня, ввечері 15 січня, було поновлено енергопостачання квартири. Таким чином, близько доби помешкання, в якій проживає неповнолітня дитина, було відключено від електропостачання. А скільки неповаги та відвертих знущань було виявлено по відношенню до споживача!

«Родзинка» та водночас цинізм ситуації – у тому, що Валентина Рябкова протягом багатьох років працювала у системі праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Валентина Михайлівна, сумлінно виконуючи службові обов’язки, всіляко дбала про права скривджених та обділених. А тепер, маючи від держави мізерну пенсію держслужбовця, змушена ще й потерпати від свавілля монополіста, який постачає надзвичайно важливий для нормальної життєдіяльності продукт. Особливих надій на втручання державних органів Валентина Михайлівна не плекає, натомість надіслала відповідні звернення до обласної прокуратури та Кабінету Міністрів України. І якщо уряд «спустив» скаргу на Миколаївську облдержадміністрацію, то прокуратура надіслала листа… тим, на кого, власне, пенсіонерка і скаржилася – в «Миколаївобленерго». «Геніально»!..

Водночас Валентина Рябкова наразі готується до судового процесу з АТ «Миколаївобленерго», маючи на меті відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що їй було завдано внаслідок незграбних дій підприємства-монополіста. Редакція й надалі уважно стежитиме за розвитком подій.

Андрій ТЮРІН