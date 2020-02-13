Президент «обезглавив» Братський та Миколаївський райони

Розпорядженням Президента України № 106/2020-рп від 11 лютого 2020 року Олену Кузьміну звільнено з посади голови Братської районної державної адміністрації. Цим же числом датоване ще одне розпорядження глави держави, № 107/2020-рп, відповідно до якого позбулася своєї посади керівниця Миколаївської РДА Алла Воробйова. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Президента України.

Зазначимо, що зовсім нещодавно, в листопаді 2019 року, Президент Володимир Зеленський повторно призначив на посади голів райдержадміністрацій Миколаївщини декількох голів, зокрема О. Кузьміну і А. Воробйову. Варто також зауважити, що Алла Воробйова була своєрідною «довгожителькою» на цій посаді, адже вперше головою Миколаївської РДА її призначив ще виконувач обов’язків Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 9 квітня 2014 року.