Как получить землю в наследство?

Мне 80 лет. Моя мать в 1993 году работала в колхозе. Ей дали земельный пай стоимостью 1700 грн. Мамы уже нет, и я хотела бы получить этот пай. Близких родственников, кроме меня, тоже нет. Но мне сказали, что надо нанять адвоката, нотариуса, чтобы решить этот вопрос. Моя пенсия не позволяет оплачивать их услуги. Может, вы подскажете какой-то другой вариант.

Катерина Еровая, г. Николаев

Если есть сертификат

Земельный пай – это условная часть земли, закрепленная за конкретным лицом, бывшим членом сельскохозяйственного предприятия. Вопросы, касающиеся наследования земельных паев, остаются проблемной темой для многих. Что делать в таких ситуациях, – давайте разбираться.

Документом, подтверждающим право на земельный пай, является сертификат на земельную долю (пай). Наследование земельного пая происходит по общим правилам вступления в наследство. В течение шести месяцев с момента открытия наследства (день смерти наследодателя) нужно обратиться в нотариальную контору о его принятии. При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

завещание, если оно есть;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родство с умершим;

сертификат на земельную долю (пай);

справку или домовую книгу, подтверждающую постоянное место проживания умершего и тех, кто еще зарегистрирован по этому адресу (если срок принятия наследства пропущен).

Если срок принятия наследства пропущен, то восстановить права на него можно только в судебном порядке. Но если наследник на время открытия наследства проживал с наследодателем, он по праву считается принявшим наследство.

Что делать при отсутствии сертификата?

При отсутствии у наследников документов, необходимых для принятия наследства (в том числе сертификата), нужно обращаться в суд с иском о признании права на земельный пай в порядке наследования. В таком случае суду нужно будет предоставить как можно больше документов, подтверждающих право наследодателя на пай. Такими документами могут быть:

трудовая книжка члена коллективного сельхозпредприятия (КСП);

распоряжение райгосадминистрации о выдаче сертификата;

госакт на право коллективной собственности конкретного КСП;

любые иные документы, подтверждающие членство умершего в КСП после распаевания земли.

Важный нюанс! Срок исковой давности (время, в течение которого можно обратиться в суд) составляет три года. То есть если в течение трех лет после смерти наследодателя вы не обратитесь в суд о признании права на земельный пай в порядке наследования, то суд может отказать вам в иске на основании истечения срока давности. В таком случае можно ходатайствовать о возобновлении срока исковой давности, указав при этом уважительные причины, в связи с которыми срок был пропущен. Суд может пойти навстречу истцу, если речь идет о кровных родственниках и наследниках. Однако старайтесь не доводить ситуации до судебных разбирательств. Учитывая, как часто меняется законодательство, лучше решать вопросы, касающиеся земли, вовремя.

Олег АНТОНЕЦ,

юрист