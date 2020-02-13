Какие права у пациента?

Каждый человек должен знать о своих правах и отстаивать их, в том числе – при получении медицинских услуг. Права пациентов закреплены в Конституции Украины, Законе «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и Гражданском кодексе Украины.
О чём должен знать каждый?
Пациент имеет право:
– на медицинские профилактические мероприятия;
– на согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства;
– на свободу выбора в области здравоохранения, а именно:
- право на свободный выбор врача;
- право на замену врача;
- право на выбор методов лечения в соответствии с рекомендациями врача;
- право на выбор учреждения здравоохранения;
- право на лечение за границей в случае невозможности предоставления соответствующей помощи в учреждениях здравоохранения Украины;
– на медицинскую тайну;
– на качественную и безопасную медицинскую помощь;
– на инновации, в частности – право на медико-биологический эксперимент, репродуктивные технологии, донорство, право на коррекцию (смену) пола;
– на предупреждение по возможности страданий и боли;
– на индивидуальный подход к лечению;
– на обжалование неправомерных решений и действий работников здравоохранения;
– на возмещение вреда, причиненного здоровью;
– на жизнь и на уважение достоинства при оказании медицинской помощи;
– на защиту от любых незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья.
При этом, разъясняют в Минздраве, состояние здоровья каждого из нас прежде всего зависит от нас самих. В частности, речь идет о поддержании здорового образа жизни, правильном питании, отказе от вредных привычек. Не забываем также вовремя обращаться к врачу, придерживаться его рекомендаций, проходить профилактические осмотры и делать прививки.