Какие права у пациента?

Каждый человек должен знать о своих правах и отстаивать их, в том числе – при получении медицинских услуг. Права пациентов закреплены в Конституции Украины, Законе «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и Гражданском кодексе Украины.

О чём должен знать каждый?

Пациент имеет право:

– на медицинские профилактические мероприятия;

– на согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства;

– на свободу выбора в области здравоохранения, а именно:

право на свободный выбор врача;

право на замену врача;

право на выбор методов лечения в соответствии с рекомендациями врача;

право на выбор учреждения здравоохранения;

право на лечение за границей в случае невозможности предоставления соответствующей помощи в учреждениях здравоохранения Украины;

– на медицинскую тайну;

– на качественную и безопасную медицинскую помощь;

– на инновации, в частности – право на медико-биологический эксперимент, репродуктивные технологии, донорство, право на коррекцию (смену) пола;

– на предупреждение по возможности страданий и боли;

– на индивидуальный подход к лечению;

– на обжалование неправомерных решений и действий работников здравоохранения;

– на возмещение вреда, причиненного здоровью;

– на жизнь и на уважение достоинства при оказании медицинской помощи;

– на защиту от любых незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья.

При этом, разъясняют в Минздраве, состояние здоровья каждого из нас прежде всего зависит от нас самих. В частности, речь идет о поддержании здорового образа жизни, правильном питании, отказе от вредных привычек. Не забываем также вовремя обращаться к врачу, придерживаться его рекомендаций, проходить профилактические осмотры и делать прививки.