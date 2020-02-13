МБК «Николаев» справился с «Харьковскими Соколами», но уступил «Днепру»

МБК «Николаев» – «Харьковские Соколы» – 81:64 (18:21, 23:18, 20:13, 20:12).

СК «Надежда». 1750 зрителей.

МБК «Николаев»: Петерсон (26 очков), Луценко (13), Онуфриев (4), Приймак (16), Бристол (6), Хохоник, Давыдюк (9), Адедиран (7), Мещеряков.

Начало встречи сложилось в пользу гостей, в рядах которых выделялся легионер Грэм. «Корабелы» разыгрались ближе к середине второго периода. Лучшим среди них, как обычно, стал Петерсон. Но только в третьей четверти николаевская команда, благодаря ему, в также Давыдюку, Приймаку и Бристолу, внесла окончательный перелом в ход поединка. Заключительный период вообще прошел под диктовку хозяев площадки, которые довели матч до уверенной победы с приличной разницей мячей.

Кстати, после игры в Николаеве руководство «Харьковских Соколов» из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды прекратило сотрудничество с главным тренером Евгением Мурзиным.

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МБК «Николаев» – «Днепр»– 76:87 (23:21, 16:18, 20:22, 17:26).

СК «Надежда». 1780 зрителей.

МБК «Николаев»: Петерсон (29 очков), Луценко (14), Приймак (4), Давыдюк (12), Бристол (3), Хохоник (5), Юрченко, Адедиран (4), Мещеряков (5).

После стартового рывка «Днепра» – 14:5 николаевские баскетболисты довольно быстро выровняли ситуацию. До окончания встречи практически разница в счете ни разу не превышала пяти очков. Более того, на протяжении 20 минут ни одной из сторон не удавалось выйти вперед более чем на два пункта. «Корабелов» вел за собой Петерсон, у днепрян наиболее результативно действовали защитники Дугат и Террелл.

Все решилось в заключительном периоде. Гости совершили рывок – 8:0, но за четыре минуты до финальной сирены счет вновь стал равным. В оставшееся время лидер МБК «Николаев» Петерсон пять раз промахнулся, в то время как соперники очки набирали.

Главный тренер николаевской команды Виталий Черний так подвел итог матча:

– В ответственные моменты наши игроки передерживали мяч, не находили открытых партнеров. Не все, что наметили, удалось сделать четко и дисциплинированно. Но по самоотдаче, по характеру мне упрекнуть ребят не в чем. Они бились, старались. Отдельная благодарность болельщикам, их эмоции передаются игрокам.

В этом месяце МБК «Николаев» проведет следующие матчи:

13 февраля. «Химик» (Южный) – МБК «Николаев»;

15 февраля. МБК «Николаев» – БК «Одесса»;

27 февраля. МБК «Николаев» – «Киев-Баскет»;

29 февраля. МБК «Николаев» – «Черкасские Мавпы».