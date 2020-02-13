Почему возникают хронические боли и что при этом делать

Довольно часто людей мучают хронические боли – то поясница болит, то голова, то грудная клетка. Пациенты терпят такую болезненность, хотя делать этого категорически не следует. В чём могут быть причины возникновения хронических болей и что с этим делать, рассказывается в этом материале.

Причины хронических болей

Если взглянуть на скелет человека, то можно обратить внимание на то, что он состоит из жестких и подвижных частей. К первым относят череп, грудную клетку, таз, а подвижными называют, например, поясницу, шею. Чаще всего люди жалуются на хронические боли именно в подвижных частях тела. При этом никаких травм этих частей они не помнят.

В 90% случаев истинная причина боли вообще кроется не в том месте, где возникает хроническая боль. А в 99% ситуаций проблема болей в шее, голове, плечевом поясе кроется в травмах черепа. Нередко хронические боли в ногах, тазу, крестце, поясничном отделе позвоночника возникают из-за травм крестца или копчика.

Поэтому для того, чтобы понять, почему стала возникать хроническая боль, нужно проработать последствия различных полученных за жизнь травм. Иначе выявить причину не получится – боли так и будут вас беспокоить. А любые меры по их предотвращению или облегчению приведут только ко временному улучшению ситуации, но не более того.

Что делать?

Во-первых, необходимо найти квалифицированного врача, который сможет исправить осевой скелет, распределить нагрузку одинаково на правую и левую стороны, на заднюю и переднюю части тела. Этот метод можно назвать одним из самых эффективных, так как он борется не с самой хронической болью, а с причиной её возникновения.

Во-вторых, поймите, что причина боли не там, где болит. Это поможет защититься от неверных способов лечения, ошибочных упражнений и так далее.

В‑третьих, не укрепляйте мышцы в той зоне, где чувствуются болезненные ощущения. Это может создать перенапряжение, особенно если они и так болят.

В‑четвёртых, ходите, но правильно – легко. Ходьба должна быть аэробной, по 40 минут в день. Также отлично подходят при хронических болях танцы, бег и плавание. Но в то же время нагрузка должна быть умеренной.

В‑пятых, может помочь тепло. Если речь идёт не о воспалении, а о расслаблении мышц и снятии таких болей, то логично использовать теплые ванны или грелку. Например, можно даже сходить в баню или сауну, чтобы прогреть весь организм. Но убедитесь у лечащего врача, что вам эта процедура разрешена. Если нет, то непродолжительная горячая ванна станет избавлением от всех проблем.

В‑шестых, выполняйте несложные физические упражнения, которые помогут облегчить ваше состояние. Физические нагрузки крайне важны, но при хронических болях они должны быть легкими.