Прес-анонс соціального конкурсу: «Вони змогли: бізнес герої мого краю»

Всеукраїнський фінансовий сайт maanimo.com ініціює проект журналістських робіт «Вони змогли: бізнес-герої мого краю», завдяки якому ми прагнемо розповісти про найбільш успішні приклади підприємництва у вашому регіоні.

Формат – журналістські тексти будь-якого жанру (репортаж, оповідання, інтерв’ю) про реальні приклади створення конкурентних підприємств, сімейного бізнесу, індивідуальної справи в регіонах України, які мають соціальне значення для певного населеного пункту.

Для того, щоб взяти участь, необхідно:

Перейти на сторінку – https://maanimo.com/projects/business-heroes та зареєструватися в спеціальній формі для зворотного зв’язку. Написати роботу та надіслати на пошту [email protected] . Обов’язково вказати тему повідомлення «Бізнес герої мого краю».

Вимоги до робіт максимально прості:

Обсяг роботи до 7000 символів (3 сторінки А4); Декілька фотографій гарної якості; Виключно економічна тематика з прикладами соціального внеску бізнесменів.

Кінцевий термін подачі робіт – 15 березня.

Підсумки та оголошення переможців відбудуться 20 березня.

Роботи, які відповідатимуть редакційним вимогам, будуть опубліковані на сайті маанімо, а найкращі будуть відзначені подарунками:

Подорож на двох в Єгипет або Турцію;

Сертифікат на купівлю техніки в мережі побутової техніки на 5000 грн;

Безпровідні навушники або колонки.

Давайте разом поширювати історії успішних бізнес-проєктів в Україні!