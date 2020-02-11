Управление капитального строительства без тендера отдаст 1,4 миллиона за проект реконструкции русского драматического театра

Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации потратит 1 миллион 450 тысяч гривен на разработку проектно-сметной документации реконструкции Николаевского художественного русского драматического театра.

Об этом сообщается в системе публичных закупок Прозорро, сообщает Центр журналистских расследований.

Согласно тендерной документации, до конца 2020 года подрядчик должен провести техническое обследование здания и инженерно-геологические изыскания, а после – разработать проект реконструкции русдрама.

УКС не стал проводить тендер, а заключил договор с подрядчиком напрямую. Подряд отдали ООО “Южная Европейская строительная компания”. Ранее фирма принимала участие только в неконкурентных закупках, всего с ней подписали восемь договоров на сумму 3,9 миллионов. Среди них – проект строительства троллейбусной линии в Корабельный район и строительство велодорожки по проспекту Богоявленскому.

В реестре юридических лиц говорится, что фирмой владеет житель Николаева Андрей Павлов, который зарегистрирован как ФЛП. За последние три года он также принимал участие только в неконкурентных закупках – с ним заключили 32 договора на общую сумму 7,4 миллиона без проведения тендеров. Месяц назад управление капитального строительства Николаевского горсовета без проведения торгов подписало с ним договор на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания детской музыкальной школы №5, стоимостью 1,3 миллиона гривен.