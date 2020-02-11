В Николаевской области в детском саду отравились дети

Группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения были доставлены в больницу с симптомами отравления.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Николаевской области.

Сообщается, что среди пострадавших 7 детей в возрасте до 15 лет. Четверо детей были госпитализированы, еще троим медики назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения», – говорится в сообщении.

Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Подозреваемым грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.