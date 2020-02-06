Богатые родственники бедной судьи

Украинские судьи давно стали символом небедной, часто – очень зажиточной жизни. Их декларации могут удивить как изобилием недвижимости, так и полным ее отсутствием. Все потому, что у судей есть родственники, на которых удобно записывать все свои активы. Официально служители Фемиды – обычные люди, без собственного жилья и авто, со скромными доходами. Но если взглянуть на их соцсети, – открывается совсем другая жизнь с дорогими курортами, элитной недвижимостью и незарегистрированным бизнесом.

Без собственного угла

В ноябре прошлого года житель Николаева Александр Гречаный обратился в жилищный отдел городского совета с просьбой предоставить его семье коммунальную квартиру. Семья Гречаных в составе из четырех человек просила жилье в центре Николаева – на улице Набережной, 17 – квартиру на 18 квадратов, в которой нуждаются он, его супруга, судья Центрального районного суда Светлана Гречаная, и их двое детей.

В подтверждение отсутствия собственного жилья Александр Гречаный указал, что прописан в общежитии николаевского филиала университета культуры.

Членов общественной комиссии по жилищным вопросам, которая распределяет коммунальные квартиры, удивило, что мужчина просил не просто выдать ему жилье, а указал какую именно квартиру он хочет.

– Квартира выносилась с голоса и сообщалось, что человек (Александр Гречаный. – Ред.) якобы ее сам нашел. На вопрос: «Каким образом?» – никто не ответил. Такое было несколько раз, когда об освободившейся квартире мы узнавали от претендентов – обычно от полиции и ЖЭКов. В этот раз было непонятно, знал ли квартирный отдел об этой квартире, или узнал только после заявления, – говорит депутат горсовета Светлана Таранова, входящая в состав комиссии.

Тогда выделение коммунального жилья Гречаному комиссия не поддержала. Этот вопрос выносили на рассмотрение депутатов и общественников еще несколько раз. И, наконец, в январе этого года члены комиссии приняли позитивное решение. Шестью голосами они поддержали «распределение квартиры в центре города за семьей Александра Гречаного».

Окончательное решение в вопросе выделения коммунальной квартиры должен принять исполнительный комитет горсовета. Обычно члены исполкома соглашаются с рекомендацией комиссии.

Жизнь напоказ

Александр Гречаный, который обратился в жилищный отдел, является сотрудником областного управления МВД – сейчас он работает в экспертно-криминалистическом центре, а ранее возглавлял отдел в управлении по борьбе с организованной преступностью. Его супруга, Светлана Гречаная, работает судьей Центрального районного суда Николаева.

Неужели семья судьи и сотрудника МВД действительно нуждается в бесплатном коммунальном жилье?

На протяжении шести лет после введения обязательного электронного декларирования судья Центрального райсуда Светлана Гречаная исправно подавала свои декларации о доходах. Ни в одной из них какой-либо информации о ее жилье не было. Не декларировал место проживания и ее муж Александр.

Два небольших земельных участка и автомобильный прицеп – это все, что нажила чета правоохранителей за годы совместной жизни, если верить их декларациям. В ходе расследования Центр выяснил, что члены семьи Гречаных владеют дорогой и элитной недвижимостью, которой пользуются сами декларанты.

15-летняя дочь судьи Ульяна Гречаная активно делится личными фото в социальных сетях. На ее Инстаграм-страничке можно найти снимки с отдыха в Париже, Шарм-эш-Шейхе, Барселоне и Каннах.

Однако внимание Центра привлекла квартира, в которой Ульяна Гречаная часто делала фотографии и снимала видео. Ведь это позволит дать ответ на вопрос, где же на самом деле живут Гречаные и действительно ли они нуждаются в коммунальной квартире.

Так, на задних планах фотографий в соцсетях было видно здание Николаевской ОГА, расположенное на улице Адмиральской, а на фото, сделанных в другой части квартиры, заметна крыша городского центра занятости, который расположен на улице Шнеерсона. Под эту локацию подходит одна из самых дорогих новостроек в Николаеве – жилой комплекс «Адмирал». Девушка регулярно публиковала фото и видео со двора этого жилого комплекса.

Впервые фото в соцсетях из квартиры в ЖК «Адмирал» Ульяна Гречаная опубликовала еще в 2016 году. Однако выписка из Единого реестра недвижимого имущества показала, что это жилье не принадлежит ни одному из членов их семьи. В октябре прошлого года владелицей трехкомнатной квартиры на 161,6 квадрата стала некая 68-летняя жительница Николаева Фрида Кринциленко. Во время визита Центра в эту квартиру дверь открыла молодая девушка, которая сказала, что Светлана Гречаная здесь не живет.

«Я купила у нее квартиру несколько месяцев назад», – сообщила новая владелица дорогого жилья.

В элитном ЖК «Адмирал» сейчас продолжается строительство двух секций дома. На одном из сайтов по продаже квартир сообщается, что стоимость трехкомнатной квартиры с аналогичной площадью в этом жилом комплексе стартует от 3,8 миллиона гривен.

В комментарии Центру Светлана Гречаная подтвердила, что проживала в квартире в дорогом новострое. На вопрос журналиста об отсутствии этого жилья в ее декларациях, судья заверила, что указывала его:

– А зачем вы мне эти вопросы задаете? НАПК получает ежегодно мою декларацию, в которой я четко сообщаю, где проживаю. Правильнее было бы вам изучить декларацию мою и если там есть необозначенные какие-то мои графы – задавайте вопросы и я вам отвечу, – сказала Гречаная.

Ее супруг Александр рассказал журналистам, что квартира принадлежала его отцу, Юрию, однако не так давно он продал ее, поэтому теперь их семья осталась без жилья и очень нуждается в бесплатной коммунальной квартире. Отсутствие информации о квартире, в которой они проживали несколько лет, Гречаный пояснил тем, что не знал о необходимости указывать ее.

Однако в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК. – Ред.) поясняют, что декларанты обязаны указывать в своих декларациях о доходах все имущество, которым они пользуются на разных правах.

«Закон предусматривает обязанность указывать в декларации все объекты, которые принадлежат субъекту декларирования или членам их семьи на праве пользования. Соответственно требованиям Закона субъект декларирования должен задекларировать все объекты недвижимости не в зависимости от их стоимости, которые принадлежат ему на праве собственности, находятся у него на праве аренды или другого права пользования по состоянию на последний день отчетного периода», – говорится в разъяснениях НАПК.

Дача – не бизнес

Александр Гречаный и сам любит делиться своими фото в соцсетях. В конце 2017 года в своем аккаунте в Фейсбуке он опубликовал фотографии со стройки. Дом, запечатленный на фото, привлек внимание Центра, поскольку в декларациях супругов Гречаных информации о строительстве какого-либо объекта также не было. Тогда репортеры Центра стали искать строение, похожее на то, что засветилось на фото мужа судьи.

Согласно декларации Александра Гречаного за прошлый год, с 2012 года он владеет двумя земельными участками – в Николаеве и в селе Баловном Новоодесского района.

Поиск в соцсети Инстаграм по метке «Баловное» привел Центр на аккаунт в соцсети, подписанный «На Дачу». На фото, опубликованных в нем, изображены такие же деревянные дома, которые есть на фото Александра Гречаного. На них также видна и примечательная водонапорная башня, которая больше похожа на сторожевую вышку.

Оказалось, что этот дом – коттедж в загородном комплексе, который его владельцы назвали «На Дачу». Он расположен на берегу реки в селе Баловном в 15 минутах от Николаева.

Загородный комплекс включает в себя два коттеджа из деревянного сруба и большую ландшафтную зону на берегу реки. Как сказано в объявлении, отдыхающие здесь могут насладиться чаном с карпатскими травами, воспользоваться мангалами, отдохнуть в уютных беседках и прокатиться на квадроциклах.

Позвонив по номеру телефона, указанному на страничке «На Дачу» как контактный, трубку поднял мужчина, который представился Александром. Он рассказал, что стоимость аренды коттеджей варьируется от 1000 или 1500 гривен в сутки. За чан и экстремальную прогулку на квадроциклах отдыхающим придется платить отдельно.

Отметим, что у коттеджей, как и двух земельных участков под ними, разные владельцы. Домик на 247 квадратов и земельный участок под ним оформлены на родного брата Александра Гречаного, Сергея. Второй дом, поменьше, площадью в 105 квадратов, как и земельный участок, на котором он расположен, принадлежат отцу Александра, Юрию Гречаному.

В Госреестре прав на недвижимое имущество сообщается, что коттеджи оформлены как дачные дома – при сдаче этих объектов в аренду их владельцы должны платить налоги.

В реестре юридических лиц информация о бизнесе от сдачи коттеджей в аренду у родственников Гречаных тоже отсутствует. Отец и брат Александра Гречаного зарегистрированы как физлица-предприниматели, однако, согласно единому госреестру физических и юридических лиц, занимаются торговлей. Информации о размещении или предоставлении гостиничных услуг среди их видов деятельности как предпринимателей нет.

Родственники Светланы и Александра Гречаных не оформили загородный комплекс как бизнес и, следовательно, не платят налоги от сдачи комплекса в аренду. То, что бизнес не оформили, подтвердил и Александр Гречаный. По его словам, из-за продажи квартиры в ЖК «Адмирал» он вынужден сейчас жить в одном из коттеджей, о котором в декларациях супругов также нет ни слова.

На вопрос журналиста Центра о загородном комплексе судья Светлана Гречаная заявила:

– Я не имею отношения ни к каким комплексам! В том числе и загородным! – отрезала судья.

Богатства семьи

Центр обратился к николаевским агентствам по оценке недвижимости, чтобы они оценили, сколько может стоить загородный комплекс семьи Гречаных. Анализируя доступные в Инстаграм фото комплекса, а также его описание, которое опубликовали владельцы «На Дачу», риэлтор пришел к выводу, что один коттедж, отделанный натуральным камнем и деревом, может стоить порядка 300 тысяч долларов – более 7 миллиона гривен.

По его словам, это – минимальная стоимость одного коттеджа на 240 квадратов, без учета стоимости земельного участка. Второй коттедж, площадью в 105 квадратов, может стоить около 150 тысяч долларов – более 3,5 миллиона гривен.

Откуда у родственников судьи и сотрудника МВД средства на строительство такого дорогостоящего загородного комплекса? Александр Гречаный объясняет состояние семьи доходами, полученными от бизнеса.

«Мои средства там при строительстве не использовались, потому что у меня нет доходов таких. Но я там помогаю, работаю. У них (родственников. – Ред.) бизнес и доходы, наверное, позволяют. У них в Коблево был бизнес лет пять, был ресторан. Брат, может, в Коблево заработал. У родителей есть тоже в Первомайске кафе и ресторан, поэтому, может, они там заработали», – рассказал муж судьи.

Согласно данным фискальной службы, брат сотрудника МВД Сергей Гречаный с 2012 года является предпринимателем второй группы, а значит его годовой доход не может превышать 1,5 миллиона гривен в год.

Чтобы построить оформленный на него коттедж в 240 квадратов, брату Гречаного пришлось бы усердно работать почти пять лет, не тратя при этом ни копейки на свои бытовые потребности.

Однако загородный комплекс – далеко не единственная недвижимость родственников Гречаных. Мама судьи, Галина Бондарь, согласно документам, поданным Светланой Гречаной в Высшую квалификационную комиссию судей в 2018 году, является пенсионеркой и не занимается бизнесом.

При этом она владеет четырьмя квартирами и домом в Николаеве, а также арендует в городе два земельных участка.

По данным реестра недвижимого имущества, отцу Александра Гречаного, Юрию, помимо дачного домика в Баловном и земельного участка принадлежат три дома в Первомайске, а еще один крупный земельный участок площадью в 2,5 гектара он арендует в Первомайском районе. Брату Александра Гречаного, Сергею, принадлежит еще один дом в Николаеве.

Свои люди в комиссии

19 января на Крещение в загородном комплексе семьи Гречаных «На Дачу» отдыхала компания популярных николаевских блогеров, которые транслировали свой отдых в соцсети Инстаграм.

На размещенном видео Александр Гречаный предлагает гостям напитки и угощения, а также помогает в размещении. Однако куда интереснее оказалась компания, которая его сопровождала.

На видео, снятых блогерами, запечатлен Сергей Войтович. Он возглавляет жилищный отдел Николаевского горсовета – то самое подразделение мэрии, которое занимается распределением коммунальных квартир. Также «На Даче» Войтовича и Гречаного сопровождал Дмитрий Попов – начальник отдела транспорта городского совета.

Попов по совместительству входит в состав общественной комиссии по жилищным вопросам. Центр получил копию протокола заседания комиссии, на которой вопрос о выделении квартиры Гречаным был поддержан. В нем говорится, что Дмитрий Попов проголосовал за выделение жилья семье Гречаных.

Журналисты обратились к Сергею Войтовичу. Чиновник отказался комментировать свое знакомство с Гречаным, а также отрицал свое участие в поиске и выделении квартиры.

Помощь Войтовича отрицает и Александр Гречаный. По его словам, о свободном коммунальном жилье он узнал из своих источников, но отметил, что этот источник – не его бывший коллега Войтович.

Проваленная реформа

На должность судьи в Центральный районный суд Николаева Светлана Гречаная была назначена в 2008 году. В ее досье, поданном в Высшую квалификационную комиссию судей, говорится, что до этого она работала юристом на нескольких николаевских предприятиях и в больнице. Последним местом ее работы, до назначения в суд, был акционерный банк «Південний», где будущая судья занимала должность начальника юридического отдела.

В 2015 году Постановлением Верховной Рады Гречаная была избрана судьей Центрального районного суда бессрочно.

В декабре прошлого года в отношении Светланы Гречаной в Высшем совете правосудия были открыты два дисциплинарных дела по заявлению николаевского адвоката Виктории Радкевич и ее подзащитного. Они указали, что судья отказала им в доступе к правосудию, умышленно и безосновательно затягивала процесс принятия решений.

Виктория Радкевич рассказала Центру, что считает отношение судьи к ней как адвокату предвзятым. По ее словам, судья отказывает ей в ходатайствах, а некоторые судебные заседания проводила в ее отсутствие, без вызова в суд. Жалобы в Высший совет правосудия адвокат считает крайней мерой, которую пришлось принять, чтобы иметь возможность полноценно защищать своих клиентов.

Сама Гречаная пояснила ВСП, что в период рассмотрения дел в отношении подзащитного адвоката Радкевич она занималась большим объемом работы, а из-за временной нетрудоспособности секретаря она не смогла обработать дело и сдать его в канцелярию суда. Судья отметила, что о письменных обращениях адвоката ей не было известно.

Какую ответственность понесет судья в результате рассмотрения ее дисциплинарного дела, зависит от решения Высшего совета правосудия. Однако адвокат Радкевич предполагает, что серьезное наказание ей не грозит.

Как известно, после Революции Достоинства в Украине стартовала судебная реформа, которая должна была полностью перезапустить всю систему, избавив общество от недобросовестных и коррумпированных судей. В рамках реформы был запущен процесс переаттестации судей, их собеседования с украинскими и международными экспертами, а также тщательные проверки деклараций и имущества служителей Фемиды.

Однако Высшая квалификационная комиссия судей, которая в 2018 году «скурпулезно» анализировала работу судьи Светланы Гречаной, пришла к выводу, что ее декларации о доходах полностью соответствуют ее имущественному состоянию.

Комиссия не обратила внимания на то, что судья на протяжении нескольких лет в своих декларациях не указывала никакого жилья, в то время как ее мать-пенсионерка владеет нескромным перечнем недвижимости. В ВККС также не заметили, что родственники ее супруга Александра Гречаного владеют элитной, очень дорогой недвижимостью, которая, очевидно, не соответствует их доходам.

Юрист Центра демократии и верховенства права Иван Пятак говорит, что судебная реформа в Украине не смогла достичь своей главной цели, поэтому можно говорить о том, что реформа не состоялась вообще.

«Оценку результатов судебной реформы можно увидеть на основе социологических исследований уровня доверия к судебной системе. К сожалению, согласно последним исследованиям, уровень недоверия к судам составляет 73%. Больше украинцы не доверяют только российским СМИ», – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что результаты работы ВККС также неутешительны. Очень мало судей уволили по результатам квалификационного оценивания. По словам Пятака, в открытых источниках есть информация о вероятной недобропорядочности 1360 украинских служителей Фемиды.

После реформирования судебной системы украинцы ожидали получить по-настоящему честное и справедливое правосудие, прозрачную систему, которой могли бы полностью доверять. Однако спустя годы этого так и не произошло – судьи и их семьи продолжают становиться богаче, умудряясь скрывать от общественности свое состояние, чем еще больше подрывают доверие к одной из основных веток власти.

Алеся Баранцевич, Центр журналистских расследований