Кто арестовал завод «Океан»: что известно про Игнатова, по просьбе которого арестовали предприятие?

Бывший помощник экс-нардепа от «БПП» Оксаны Билозир Игорь Игнатов, которого ранее задерживали по подозрению в бандитизме, рейдерстве, а также в хищениях, и по показаниям которого был арестован Николаевский судостроительный завод «Океан», в 2013 году был осужден по делу так называемой организованной преступной группы (ОПГ) «Капитошки».

Об этом сообщает ЦЖР со ссылкой на расследование председателя совета директоров Ассоциации защиты активов Александра Ситухо. Он впервые опубликовал данные судебного приговора, которые, по его мнению, свидетельствуют, что Игорь Игнатов был осужден на семь с половиной лет тюрьмы.

«Приговор был оглашен 2 декабря 2013 г. Суд признал Игнатова виновным по 7 статьям Уголовного кодекса Украины и присудил 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества», – уточняет Александр Ситухо.

Он также привел подробный перечень статей по приговору Игнатову в том деле: ч. 1 ст. 255 («Создание, финансирование, координация деятельности преступной организации с целью совершения тяжелого или особо тяжелого преступления»); ч. 3 ст. 355 («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств – группой лиц или путем насилия, с тяжелыми последствиями»); ч. 1 ст. 194 («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества»); ч. 4 ст. 189 («Вымогательство, групповое либо сопровождавшееся тяжкими телесными увечьями»); ч. 3 ст. 279 («Захват транспортного предприятия с тяжелыми последствиями»); ч. 1 ст. 122 («Умышленное нанесение увечий средней тяжести»); ч. 2 ст. 125 («Умышленное нанесение увечий легкой тяжести, повлекшее потерю трудоспособности»).

«Важное замечание: по всем статьям Игнатов был признан виновным. Любопытно, что, получив по приговору семь с половиной лет лишения свободы по таким тяжелым статьям, до вступления приговора в силу Игнатов избежал содержания в СИЗО – «мерой пресечения… оставить подписку о невыезде», – отметил председатель совета директоров Ассоциации защиты активов. По его словам, далее на это решение суда была подана апелляция, и «Апелляционный суд Киевской области отменяет приговор Игнатову и оправляет дело прокурору на дорасследование».

Выяснилось, что претензии коллегии коснулись приговора Игнатову в части только одного эпизода, а именно ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса («Создание преступной организации»).

«Апелляционный суд поставил под сомнение вообще существование ОПГ «Капитошки» – потому что якобы нет доказательств единых правил поведения членов ОПГ. Ни по одной другой из семи статей, по которым Игнатов получил приговор, суд доказательств не опровергал. Другие причины, по которым приговор Игнатову был отменен, судя по тексту решения апелляции, могут считаться формальными», – пояснил Ситухо.

Он также напомнил, что Игнатов с соратниками ранее уже фигурировал в деле о захвате «Океана» еще в 2017 году.

Помимо того, как отметил Александр Ситухо, Игнатов в статусе обвиняемого проходит по делу 755/19780/17 о хищениях 40 млн грн ГП «Укрхимтрансаммиак». В прошлом году дело передано в Высший антикоррупционный суд (первое заседание по нему состоится 11 февраля 2020 года).

Также Игорь Игнатов мог быть причастен к делу о хищениях сахара, сырье для производства которого закупалось за государственные деньги.

Как сообщал Центр, Николаевский судостроительный завод «Океан» был арестован в январе 2020 года по представлению Офиса Генерального прокурора на основании показаний бывшего помощника экс-народного депутата от «БПП» Оксаны Билозир – Игоря Игнатова. В свою очередь, владелец завода «Океан» заявил о срывающихся из-за ареста 6 иностранных контрактах.