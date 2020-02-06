Виктор Очеретный: «Через мои руки прошли 70 тысяч пациентов»

Искривление позвоночника – причина многих заболеваний. Избавиться от них без лекарств и хирургического вмешательства помогает Виктор Очеретный – народный целитель с многолетним опытом, который не только лечит болезни, возникшие на основе сколиоза, но и учит, как предотвратить их дальнейшее развитие.

– Виктор Семенович, расскажите немного о себе.

– Мне 82 года. Проживаю в поселке Старая Краснянка Кременского района Луганской области. Когда-то я работал тренером по борьбе. Чуть позже получил медицинское образование в Киевском институте имени А.А. Богомольца. Методами нетрадиционной медицины занимаюсь более 30 лет. Лечу все болезни, которые плохо поддаются лечению методами традиционной медицины или считаются неизлечимыми, возникшие на основе сколиоза. Лечу без уколов, таблеток и скальпеля методом древнегреческой терапии. Через мои руки прошли 70 тысяч пациентов и почти все они уходили от меня с чувством облегчения, а многие из них – с изумлением от того, как быстро у них исчезли проблемы со здоровьем.

Всю сознательную жизнь меня тянуло к врачеванию, к познанию неизвестного с огромным желанием проникнуть в тайны волшебства целителей, овладеть их секретами в хитро замаскированной простоте. А раз так, то раскрыть эти секреты людям, чтобы дать возможность каждому человеку владеть ими, излечивая себя от многих болезней. Я опросил около трехсот знахарей (целителей), но оказалось, что их секреты были секретами и для них самих, объяснить их они не могли, опирались на божество, молитвенность и связи с космосом. Из всех методов лечения я избрал простой, дешевый и доступный всем – массаж.

– В чем суть вашего лечения?

– Я считаю сколиоз основной причиной образования межпозвоночных грыж, протрузий, грыж Шморля и болезней на почве остеохондроза. Вот так, совсем случайно, как яблоко Ньютону, сколиоз открыл мне тайну врачевания. Признаюсь, что не владею гипнозом и магическими способностями, не имею связи с космосом, однако хорошо знаком с физической основой строения человека.

Ведь если излечить сколиоз или анатомические нарушения, такие как сутулость, спондилез, деформацию грудной клетки или перекос тазовой кости, то болезни исчезнут на долгие годы в любом возрасте. Оказывается, что это «белое пятно» не только в традиционной медицине, но и в целительской практике.

Мало кто знает, что нарушенная осанка переходит в сколиоз. У родителей чаще всего тревога за своего ребенка, чтобы не вырос горб. Но мало кто себе представляет, какую опасность таит даже незначительное смещение дисков и искривление позвоночника только в одну сторону. В моей практике такой сколиоз лечится за 3-4 месяца.

– Какова природа возникновения у человека сколиоза?

– Сколиоз передается по наследству, а также приобретается новорожденным при тяжелых родах, при неправильных пеленаниях. В дальнейшей жизни – при ушибах, при длительных вынужденных неудобных позах и нежелательных физических перегрузках. И что самое прискорбное, сколиоз является настолько таинственным заболеванием, что не имеет прямого выражения в болезнях, но считается пультом управления при определении источника заболевания. Поэтому его мало замечают и понимают, а когда заметят и поймут, то оказывается, что уже поздно. Как дети, так и взрослые, имея только шейно-грудной С‑образный сколиоз, могут заболеть, перенеся стресс, испуг или переохлаждение, такими болезнями, как головные боли, частые ангины, нарушение зрения и слуха, невралгия, эпилепсия, сердечные пороки, боли в ногах, в лопатках, в спине, в пояснице, в суставах. У детей – энурез, заикание, страх, невроз, ранимость. Часто немеют руки и ноги.

Если сколиоз вовремя не лечить, он перерастает в более сложный вид – сложный сколиоз. С ним связано столько болезней, что их трудно перечислить. Почти все они лечатся путем освобождения зажатого нерва или нервного окончания воздействием массажа и специальных целенаправленных лечебных упражнений на нарушенный сегмент позвоночника, разработанных в моей практике.

Если подробно описать, как лечить сколиоз и болезни на его почве, то этим можно ввести в заблуждение не только больных, но и тех, кто захочет им помочь. Здесь шаблона нет, к каждому больному применяется особый индивидуальный подход. Неправильное определение заболевания приводит к неправильному лечению и в итоге существующая болезнь лишь усугубляется. Поэтому я рекомендую родителям – проверяйте своих детей, нет ли у них сколиоза, а если есть – немедленно лечите, иначе они обречены на страдания в раннем возрасте. В моей практике больной чувствует себя лучше уже после первого сеанса.

– Виктор Семенович, через ваши руки прошло много пациентов, какой случай вам запомнился?

– Это было в 2002 году. В один из сентябрьских дней ко мне привезли шестилетнего мальчика. Мама сказала, что у Вадика лейкоз.

– Вот уже два месяца, как мы в шоковом состоянии, – рассказывала она, – заболел он, как обычно, ОРЗ. Прошла неделя, две, но воспалительный процесс не прекратился. Уколы и препараты оказались бессильными. Анализы показали, что повышены лейкоциты почти в три раза и это очень опасно, как нам объяснили. Еще одна неделя терпения и лечения, и снова анализы еще хуже. Едем в Луганскую областную больницу. Но там развели руками. Мы в Харьков, в институт, но и там нас не обрадовали. Наоборот начали убеждать и призывать к смирению не только врачи, но и профессора, что Вадику уже никто и ничего не поможет. Посоветовали ехать в Израиль, если есть деньги, вроде бы там лечат лейкоз, но где взять пятьдесят тысяч долларов? Ребенок осунулся, постоянно температура до 38 градусов, аппетит пропал, рвоты каждый день. Просто голова кругом пошла, что дальше делать? Узнали от людей о вашем методе лечения и решили обратиться к вам, вся надежда только на вас.

Тогда я понял, какая ответственность возлагается на меня. Знал силу своей практики, но все же не мог дать гарантию, что лечение будет быстрым, легким и простым.

Предложил раздеть ребенка до пояса. Осмотрел его, ощупал и объяснил родителям, что сколиоз стал причиной лейкоза, но если освободить зажатие печени сколиозом – болезнь отступит. Потом сделал поправку и показал, как дома его массажировать.

Через день родители снова приехали и рассказали, что у Вадика понизилась температура и выше 37 не поднималась, появился аппетит, и эти сутки не было рвоты.

На третьем сеансе улучшение было заметным. Пройдя шесть сеансов, они сдали анализы и к удивлению лейкоциты были в норме.

На радостях мама призналась лечащему врачу, что лечились тайно у целителя, но та отнеслась скептически. Главное то, что этот ребенок преодолел непреодолимый барьер и он уже здоров.

– У вас есть ученики?

– Конечно. Мой сын Владимир пошел по моим стопам. Я обучил его секретам своего учения, и он сегодня также оказывает помощь людям. Проживает Владимир в городе Николаеве в Варваровке. Лечит людей методом мануальной терапии. Занимается реабилитацией позвоночника, лечит сколиоз, межпозвоночные грыжи и болезни на почве остеохондроза.

Опыт нашей практики доказывает, что если человек держит своё тело в нормальной пропорции, то ему не страшны никакие болезни. Даже иммунная защита функционирует в норме.

– Спасибо за откровенный разговор.

Виктор Климов