Праздничный турнир выиграли николаевцы и херсонцы

В Николаеве в СК «Зоря» и ФОКе «Машпроект» состоялись два детских турнира, посвященные Дню Соборности Украины, в которых участвовали 16 команд (игроки 2011 и 2012 годов рождения) из Одессы, Херсона, Николаева и Калиновки. На первом этапе юные футболисты играли в двух группах. Затем состоялись стыковые матчи.

Среди игроков 2011 г. р. первое место заняла ДЮФШ ФК «Николаев» (тренер Олег Смаженко) – на фото, обыгравшая в финале херсонский «Стелс» – 3:0. На третьем месте СДЮСШОР «Николаев» (тренеры Геннадий Свердлов, Максим Стефанишин), победившая ДЮСШ-11 «Черноморец» (Одесса) – 2:1.

В споре команд, составленных из игроков 2012 г. р., первенствовала херсонская «Освіта», выигравшая у ДЮСШ-11 «Черноморец» – 5:0,третьей стала николаевская «Зоря» (тренер Олег Смаженко), обыгравшая «Стелс-2013» – 2:1.

Среди игроков 2011 г. р. лучшими признаны вратарь Даниил Садовский (ДЮФШ ФК «Николаев»), защитник Александр Горовенко (ДЮСШ-11 «Черноморец»), полузащитник Артем Яценко (СДЮСШОР «Николаев»), нападающий Максим Бершадский («Стелс»); 2012 г. р. – вратарь Евгений Бадера («Зоря»), защитник Назар Семкив («Освіта»), полузащитник Роман Кравченко (ДЮСШ-11 «Черноморец») и нападающий Давид Шуба («Стелс»). Самый полезный игрок – Максим Островский (ДЮСШ-11 «Черноморец»).

Призы лучших футболистов команд вручены Леониду Плужнику, Ярославу Гладуну (оба – николаевская ДЮСШ-3), Артему Петрашу («Фортуна», Калиновка), Даниилу Малоземову («Освіта»), Артуру Ходаку (ДЮФШ ФК «Николаев»), Ярославу Бариляку («Стелс»), Максиму Андриадису (ДЮСШ-11«Черноморец»), Глебу Нестеренко (СДЮСШОР «Николаев») – 2011 г. р., Семену Фомину (ДЮФШ ФК «Николаев»), Ушанги Кечехмадзе, Александру Бабаеву (оба – «Освіта»), Матвею Кишику («Черноморец»), Святославу Макарову («Черноморец-2») и Дмитрию Шинкареву (ДЮСШ-11 «Черноморец») – 2012 г. р.