«Конвертам» і нелегалам оголошено рішучий бій

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20, впродовж січня в Україні проходить цільова кампанія з детінізації зайнятості. У рамках цієї кампанії Управління Держпраці спільно з органами місцевого самоврядування, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також місцевих державних адміністрацій проводять інформаційні заходи із суб’єктами господарювання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

30 січня, з метою координації дій щодо запобігання тіньової зайнятості та виплати заробітної плати у «конвертах», виявлення фактів використання незадекларованої праці в сфері торгівлі товарами та послугами, тимчасовому розміщуванні та організації харчування, у Миколаївському обласному центрі зайнятості відбулася спільна селекторна семінар-нарада із фахівцями ГУ ДПС у Миколаївській області, Пенсійного фонду України у Миколаївській області, Управління Державної служби України у Миколаївській області з питань праці, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

У нараді взяли участь начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Миколаївській област Людмила Гетманець та заступник начальника управління-начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Миколаївській області Вікторія Трофіменко.

Під час наради обговорено питання щодо легалізації трудових відносин, зокрема, правильного оформлення праці найманих працівників, укладання трудового договору між роботодавцем і робітником, законодавчих змін щодо легалізації ринку праці, співпраці бізнесу та контролюючих органів, а також проведення комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Слід зазначити, що податковою службою Миколаївщини проводиться систематична робота щодо контролю за дотриманням вимог трудового законодавства суб’єктами господарювання, оскільки нелегальні доходи призводять до значних негативних наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників, позбавляючи їх соціальних гарантій.

Вкотре наголошуємо, що використання нелегальної робочої сили, не оформлення трудових відносин або несвоєчасна реєстрація трудових відносин з найманим працівником – це порушення трудового законодавства. Відтак, Головне управління ДПС у Миколаївській області акцентує увагу суб’єктів господарювання на необхідності оформлення трудових відносин з найманими працівниками, з метою дотримання вимог чинного законодавства України про працю та, відповідно, сплати належних сум податків та зборів до бюджету.

Головне управління ДПС у Миколаївській області