КОММУНАЛЬНЫЙ ДОЛГ, или Как пенсионерка судилась с собесом за субсидию

Пенсионерка Любовь Михайловна Бонк вспоминает тот день как кошмарный сон. В ноябре 2018 года управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района отказало ей в назначении субсидий якобы за то, что она внесла недостоверные данные по прописке. Хотя она никуда не переезжала, постоянно проживала в своем доме, регулярно уплачивала за коммунальные услуги. Более того, чиновники направили письма поставщикам коммунальных услуг с требованием вернуть ранее выплаченные суммы субсидий за три последних года. В результате у пенсионерки образовалась неподъемная для ее скромного бюджета задолженность в размере около 25 тысяч гривен. У пожилой женщины не было выбора и она вынуждена была обратиться в суд с иском о признании действий чиновников противоправными. И доказала! Однако государственные служащие не спешат выполнять решение суда.

Разговаривали как с преступницей

– Я проживаю в частном доме на улице Ватутина в Корабельном районе одна, пенсия у меня минимальная, потому весной 2015 года обратилась в управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района для назначения субсидии по компенсации расходов на уплату коммунальных услуг: газоснабжение, централизованное водоснабжение, энергоснабжение, вывоз мусора. Адрес указала тот, где я фактически проживаю более 20 лет и прописана в домовой книге с 1997 года, – рассказывает пришедшая в редакцию пенсионерка. – По семейным обстоятельствам в 2015 году вынуждена была временно прописаться по другому адресу, там был судебный спор после смерти моего мужа, но затем снова прописалась по своему адресу. Заметьте, я никуда не переезжала, это знают мои соседи, заключала соответствующие договора на предоставление коммунальных услуг, регулярно оплачивала их. Проверив документы, а я их отсылала почтой, мне назначили субсидию, которую я получала с мая 2015 года по апрель 2018 года. В мае 2018-го мне отказали в назначении субсидии в связи с тем, что я якобы их обманула по поводу прописки по другому адресу. И фактически забрали все денежные выплаты, которые мне выделялись с 2015 года. 4 декабря 2018 года они направили письма поставщикам коммунальных услуг с требованием вернуть все перечисленные суммы субсидий за три года.

Хотя эти события происходили более года назад, Любовь Михайловна до сих пор их вспоминает с горьким осадком в душе.

– Когда я зашла в кабинет начальницы отдела социальных выплат Корабельного района Елены Чигрецкой, то она не то что не пригласила меня присесть как пожилого человека, а стала истерически кричать на меня как на преступницу, не дав мне объяснить ситуацию. Ведь тогда я принесла ей акты, подписанные соседями, о том, что я в этом доме проживаю с 1997 года, квитанции на уплату коммунальных услуг, однако чиновница не захотела это слушать, – вспоминает пенсионерка.

Пока на улице тепло…

Судя по документам, которые принесла в редакцию пенсионерка, из-за возврата якобы ошибочно перечисленных сумм субсидий у нее образовались большие долги за коммунальные услуги, и погасить их для пенсионерки, получающей минимальную пенсию, просто не реально. Так, за газоснабжение ей насчитали 21113 грн, за электроэнергию – 1604 грн, за воду – 747 грн, за вывоз мусора – 332 грн.

– Из-за образовавшейся задолженности 25 марта 2019 года газовщики отключили мой дом от газоснабжения, – рассказывает Любовь Михайловна. – Энергетики и водоканал также предупредили об отключении, но учитывая, что по этим поставщикам были меньшие суммы задолженности, кроме того, без воды и электричества никак не обойтись, я вынуждена была одалживать деньги у знакомых, чтобы погасить эти долги. Живу в холодном доме, пытаюсь обогреть одну комнату электрокамином, но он сильно воздух сушит, да и на ночь его нужно отключать по технике безопасности, ведь я проживаю в доме одна, если куда ухожу, тоже выключаю его. Кушать также готовлю на электроплите, потому приходится платить большие суммы за потребленную электроэнергию. Сегодня в моей жилой комнате температура плюс 14 градусов, на кухне и в ванной – плюс 6. И это еще нет морозов на улице. Боюсь, если опустится температура, могут лопнуть водопроводные трубы. От сырости начали портиться обои на стенах, почернели. И самое прискорбное, что из-за переохлаждения я начала часто болеть простудными заболеваниями.

Суд да дело

Несколько раз Любовь Бонк ходила в Корабельное управление социальных выплат и компенсаций, пыталась объяснить чиновникам, что она не нарушала закон и лишение ее льгот было необоснованным, однако с ней никто даже не хотел на эту тему говорить. Посылали в городской департамент труда и социальной защиты населения, рекомендовали обратиться в суд.

В июле 2019 года пенсионерка таки обратилась в Николаевский окружной административный суд с иском к управлению социальных выплат с требованием признать действия чиновников противозаконными и обязать их возобновить выплату субсидий за период с 2015-го по 2018 год.

Надо отдать должное судье окружного административного суда В.В. Птичкиной, которая оперативно рассмотрела иск пенсионерки и признала противоправными действия Корабельного управления социальных выплат и компенсаций в вопросе отмены назначения субсидии Л.М. Бонк. Суд также обязал чиновников вернуть незаконно изъятые деньги поставщикам коммунальных услуг, тем самым погасить задолженность пенсионерки и подключить ее дом к газоснабжению.

Казалось бы, есть решение суда, все позиции четко разъяснены, однако чиновники Корабельного управления социальных выплат продолжали держать пенсионерку, так сказать, в «черном теле». На ее вопросы, когда же поступят деньги поставщикам коммунальных услуг и с нее снимут клеймо должницы, да и зима была на пороге, они отвечали, что будут оспаривать это судебное решение, хотя срок подачи апелляции был явно пропущен.

24 декабря 2019 года Одесский апелляционный административный суд, восстановив срок подачи апелляционной жалобы и рассмотрев ее по существу, принимает решение об отказе в ее удовлетворении, а решение Николаевского окружного административного суда от 29 июля 2019 года оставляет без изменений.

Несмотря на то, что апелляционным судом отмечено, что данное решение вступает в законную силу с момента его провозглашения, чиновники не спешат его выполнить. К тому же, суд обязал взыскать за счет бюджетных ассигнований департамента труда и социальной защиты населения в пользу Л.М. Бонк судебный сбор в размере 768 грн., который был уплачен ею при подаче искового заявления.

Пенсионерка продолжает обивать пороги государственных структур в надежде на справедливость. В ответ – звенящая тишина…

Отключили быстро, подключить не спешат

– Когда меня лишали субсидии, тогда оперативно все сделали, отключив от тепла, а теперь находят причины, явно не желая восстанавливать законность, – говорит Любовь Михайловна, показывая стопку ответов, которые она получила от чиновников разного ранга.

Анализируя предоставленные ответы государственных служащих, складывается впечатление, что они пожилую женщину просто берут на измор. Так, из ответа за подписью начальницы Корабельного управления социальных выплат и компенсаций Тамары Кобы следует, что их управление является структурным подразделением департамента труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета, поэтому, мол, все вопросы направляйте вышестоящему начальству. Когда же пенсионерка обратилась туда, куда ее послали, в департаменте, изучив решения двух судов, сделали вывод, что они не знают, как исполнить это решение.

– Да, действительно, есть решение суда, которое выиграла эта пенсионерка, – рассказывает журналисту заместитель начальника департамента Наталья Керлан, – но дело в том, что с января этого года вступили в силу новые правила выплаты субсидий. Теперь мы перечисляем деньги не поставщикам коммунальных услуг, а конкретно человеку. А в судебном решении написано, что мы их должны перечислить поставщикам. Мы не отказываемся их платить, поэтому 11 января обратились в административный окружной суд с заявлением о разъяснении судебного решения. Ждем ответа от них.

Хотя снова лукавили чиновники, ответ суда на тот момент таки был. Еще 17 января суд им отказал в удовлетворении заявления. Судья акцентировала, что решение суда от 29.07.2019 является четким и понятным для исполнения.

Кто же заставит чиновников выполнить закон?

Предчувствуя, что чиновники всячески будут затягивать исполнение судебного решения, которое вступило в законную силу еще в прошлом году, Любовь Михайловна пишет заявление в Корабельный отдел полиции с надеждой, что эта структура, которая по долгу службы должна стоять на стороне защиты прав человека, таки заставит чиновников выполнить судебное решение. Но не тут-то было.

– В полицию я обратилась еще 15 января и просила внести мое заявление в единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления должностным лицом управления социальных выплат Корабельного района, – рассказывает пенсионерка. – Но прошло уже почти две недели, а никаких движений со стороны следователя Светланы Юртаевой, ведущей мое дело, не происходит, хотя прошли уже все сроки рассмотрения заявления. Единственное, что она мне сказала, нужно принести документы, которые подтвердили бы этот долг и то, что решение суда не выполняется…

Журналист пытался в телефонном режиме выяснить у следователя, почему не рассматривается заявление потерпевшей Л.М. Бонк в установленные законом сроки. Ведь потерпевшая сообщила ей о преступлении – не выполнении решения суда, которое 29 августа 2019 года вступило в законную силу.

– Почему я должна комментировать ход досудебного расследования? – вопросом на вопрос ответила юная следовательница, явно не желая продолжать разговор. – Вы не процессуальный участник, поэтому комментировать я ничего не буду. И вообще, сейчас я занята…

Комментируя ситуацию, адвокат пенсионерки Юлия Колесник уверена, что социальная служба намеренно затягивает исполнение судебного решения и бесцеремонно футболит пенсионерку по своим структурам.

– Изначально, на первом судебном заседании, они пытались запутать суд тем, кто является ответчиком – Корабельное управление по социальным выплатам или городской департамент труда и социальной защиты. Но суд решил, что ответчиком должен быть тот, кто нарушил права человека и должен отвечать за свои действия, – объясняет юрист. – Выходит парадокс: имея на руках два судебных решения, пенсионерка должна еще и заставить чиновников выполнить закон. Благо, что она изыскала полторы тысячи гривен и погасила долг за воду и электричество, поэтому теперь обогревает одну комнату электрокамином. У нее не было выбора. И пройдя судебные процессы, надеялась на то, что в доме появится тепло. Но выходит, что за это ей снова приходится бороться…

Послесловие

Этой публикацией мы отнюдь не преследуем цель опорочить имидж и репутацию социальной службы, которая призвана стоять на позициях защиты пожилого человека. Но факт остается фактом.

Складывается впечатление, что в данной ситуации пожилую женщину просто берут на измор, искусственно создавая ей препятствия и ущемляя ее права. Печально, что делается это теми, кто по долгу службы должен защищать пенсионера и следить за соблюдением законов.

Учитывая уже известную позицию местных органов власти в данном вопросе, редакция направляет эту публикацию в Министерство социальной политики Украины на реагирование. Надеемся, что в ближайшее время в доме пенсионерки Любови Михайловны Бонк таки появится долгожданное тепло и кто-то конкретно ответит за нарушение законодательства…

Татьяна ФАБРИКОВА