Эдемский сад для души: николаевский энтузиаст уже 15 лет выращивает у себя дома экзотические фрукты

Уже 15 лет на своем участке в частном доме николаевец Валерий Прокофьев выращивает настоящий эдемский сад, иначе не назовешь. В теплице, которую мужчина построил своими руками, он растит десятки видов экзотических растений, некоторые из них в диковинку даже для бывалых путешественников. Валерию 60 лет и это дело стало для него настоящей отрадой для души. Корреспонденты «АгроЮг» побывали у него дома, пообщались с садоводом-любителем и запечатлели результаты его труда.

Бананы, мушмула, лимоны, инжир, апельсины, гранат, гуайава, кофейное дерево, маракуйя, питахайя, папайя, грейпфрут, кумкват и много других сложнопроизносимых слов. От экзотических названий кружится голова. И Валерий посреди своего зеленого королевства: суетится, поливает, подвязывает ветки, подбирает плоды. То в одном деревце листики протрет, другому нашепчет что-то приятное. В теплице у него уютно и уходить, честно говоря, никуда не хочется. А на дворе тем временем падают крупные хлопья снега. В теплице постоянно поддерживается температура не меньше 20 градусов. Так что многочисленные растения Валерия чувствуют себя очень даже вольготно, например, как в родных им тропиках или субтропиках. Кстати, теплицу мужчина построил десять лет назад. До этого он пытался высаживать растения у себя в саду, в грунте. Началось удивительное хобби Валерия после того, как он вернулся домой из рейса. За долгое время в морях он успел заскучать за землей, за зеленью. Именно на судне он и пристрастился к выращиванию растений. Благо, экваториальные экзоты оказались неприхотливыми к условиям в его каюте.

«В районе экватора выдерну что-либо. В каюте посажу. Что-то растет, что-то вьется. Что не воткнешь – корни пускает. У меня каюта была самая жаркая на судне и самая зеленая».

Первым растением, с которого все началось, стал инжир. Его он и привез с рейса.

«Инжир плодоносит – не прихотливый. Это же библейское дерево. Только от мороза укрывай его и все. На следующий год родит. Вот есть палочка, а уже к осени будет плодоносить».

А после того как он посадил свой инжир, и началось его увлечение. А в общем, отшучивается Валерий, он никогда не был любителем покопаться в огороде. А после рейса увлекся серьезно. Сначала пробовал высаживать очень много диковинных растений, но не все пошло удачно.

«Выращиваю все, что можно вырастить. Пробовал много что. Но многое не пошло. К примеру. Вот был у меня авокадо. Песня очень долгая, чтобы выращивать с косточки нужно шесть лет. Столкнулся с проблемой опыления, во‑первых, нужно перекрестное опыление – два дерева, но я это знал. Но потом начинаются другие проблемы – мужские цветки расцветают ночью, женские – днем. Три года я мучился – ничего не завязалось. Я отдал их другу. Теперь он мается уже года три. Завязи еще не было».

Саженцы покупает на выставках или выращивает растения из косточки. Про свои растения Валерий любит рассказывать очень долго.

«Где-то косточка досталась – посадил, потом начинаю смотреть, как зимует. Вот гуава пошла – пошла. Растет – только поливай. Водохлеб страшный. Нужно, чтобы в воде постоянно стояла. Ничем не болеет».

Недавно зацвела мушмула. Этого момента Валерий ждал около 6 лет. Обычно растения мужчина сажает в горшках. Однако, есть особые любимцы, которые уже стали частью семьи. Они растут в грунте. Одним из таких является лимон мейера.

«Лимон мейера у меня самый любимый. Он растет в грунте. У меня лимона четыре сорта. Они все растут по зонам в горшках для коллекции. А этот растет в грунте, потому что любимчик».

Валерий больше всего любит, когда его мини-сад начинает цвести. Тогда он и вовсе не выходит из своей теплицы и вдыхает пьянящие ароматы.

«Когда массово цветут лимоны и апельсины – запах на весь двор. Аромат непередаваемый».

Когда появляются плоды, Валерий иногда продает их на рыночке. Хотя выращивает их не для продажи, конечно же, а для души. Признается, что растения поддерживают его настроение. Рядом с ними Валерий чувствует себя счастливым и удовлетворенным.

Так и живут они душа в душу и любят – человек и его зеленые друзья.