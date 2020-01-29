ДПС Миколаївщини і корупція: хто кого?

Подолання корупції в органах Державної податкової служби України є одним із першочергових завдань українського суспільства, оскільки існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності податкової служби, її рейтинг, взаємовідносини з платниками податків тощо.

Пріоритетом у роботі Головного управління ДПС у Миколаївській області є подолання усіх видів корупційних проявів, чесна й прозора кадрова політика та створення дієвої сервісної Служби на засадах професійності. Саме тому принциповою позицією керівництва податкової служби області є боротьба з корупційними проявами та попередження будь-яких можливих корупційних діянь серед працівників відомства шляхом проведення організаційної та роз’яснювальної роботи у напрямі запобігання та протидії корупції.

Керівництво ДПС Миколаївщини приділяє особливу увагу розгляду усіх повідомлень щодо поведінки підлеглих співробітників, несумісної із вимогами загальних правил поведінки державного службовця, як при виконанні службових обов’язків, так і в позаслужбовий час.

Проте, для досягнення позитивного результату у напрямі ефективної боротьби з корупцією необхідно заручитися підтримкою суспільства. Саме тому, Головне управління ДПС у Миколаївській області звертається до жителів Миколаївщини з проханням дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, зокрема Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700 «Про запобігання корупції» ( із змінами).

Так, якщо у процесі податкового контролю, посадові особи ДПС у Миколаївській області вимагають від Вас грошові кошти, іншу неправомірну вигоду для «вирішення» проблемних питань або зловживають службовим становищем, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

не вчиняти будь-яких дій або натяків, які можуть сприйматись як готовність або відмова надання неправомірної вигоди;

не брати ініціативу на себе, дозволити службовцеві повідомити Вам якомога більше інформації;

поцікавитися про гарантії вирішення Вашого питання, уважно вислухати і запам’ятати запропоновані Вам умови;

знайти привід для перенесення остаточної відповіді на майбутнє;

невідкладно повідомляти відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Миколаївській області за телефонами (0512) 50-19-13, 50-19-17, або на поштову електронну скриньку, за адресою [email protected], чергову частину Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефоном: 50-18-41 або управління національної поліції у Миколаївській області за телефоном: 102.

Податкова служба Миколаївщини і надалі вживатиме ефективних заходів щодо упередження та профілактики корупційних проявів, а також інформування працівників щодо необхідності неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України.

Головне управління ДПС у Миколаївській області