От коронавируса умерло 106 человек, зарегистрировано 4515 случаев заражения

В Китае количество смертей от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса возросло до 106. В целом по стране зарегистрировано 4 тыс. 515 случаев заражения. Глобальная обеспокоенность скорости распространения инфекции возрастает.

Об этом сообщили власти страны, сообщает CNN.

Вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Вирус уже зафиксировали за пределами Китая, в частности в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде и Камбодже.

По последним данным, в результате вируса умерли 82 человека, еще 2700 инфицированы.

Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Сейчас новая инфекция проявляется как пневмония или другие респираторные заболевания. По данным всемирной организации здравоохранения, вирус, скорее всего, передался от животных к людям, но способен также передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Ученые отмечают сходство нового коронавируса к другому вирусу, который является возбудителем потенциально смертельно опасного тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В результате вспышки этого заболевания в 2002-2003 годах погибли более 700 человек во всем мире. Тогда возгорание началось в Китае и всего заразило более 8 тыс. человек в 26 странах.