Николаевщина заняла первое место в рейтинге по теневому рынку земли по Украине

Николаевская область заняла первое место в рейтинге областей Украины по объемам теневого рынка сельхозземли.

Об этом свидетельствуют данные исследования EOS Crop Monitoring.

«Почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени. То есть де-юре поля не существует, а де-факто – с него собирают урожаи», – говорится в исследовании.

Согласно прогнозам исследования, на незарегистрированных полях по всей Украине в прошлом году заработали около 88,5 миллиардов гривен. Выводы получили, сравнив данные спутникового сервиса и публичной кадастровой карты.

В Николаевской области в обход налогообложения на землях, не зарегистрированных как поля, вырастили сельхозпродукции почти на 7 миллиардов гривен. Самая большая доля приходится на зерновые культуры (около 3,5 млрд грн) и подсолнечник (приблизительно 2,5 млрд грн). Второе и третье места занимает Одесская и Черниговская области. Самые «прозрачные» области – Закарпатская и Черновецкая, в них прибыль от продажи теневой продукции, выращенной на незарегистрированных землях, не превышает 1 млрд гривен.

В комментарии Центру эксперт Реанимационного пакета реформ по земельным вопросам Дмитрий Ливч рассказал, что механизм борьбы с теневым рынком земли заключается в мониторинге и реформе Госгеокадастра.

«Легальный рынок земли нужно создавать как можно быстрее. Он позитивно повлияет на экономику. Владельцы будут заинтересованы в том, чтобы их право собственности сохранилось, соответственно, будут вносить всю информацию в кадастровый реестр, а это, в свою очередь, позволит уменьшить часть теневого рынка. Дерегуляция – самый быстрый и дешевый способ побороть коррупцию», – сообщил Ливч.

Ольга Стеценко, Центр журналистских расследований