Как избежать «прыщей» на лице и теле при занятиях спортом

Угревая сыпь, или акне, отнюдь не всегда являются следствием гормональных нарушений в организме или заболеваний желудочно-кишечного тракта. Во многих случаях акне появляются из-за несоблюдения элементарных правил личной гигиены, что особенно актуально для людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.

Сотрудники Американской академии дерматологии опубликовали специальную памятку для любителей физических упражнений, в которых перечислили те простые меры, которые помогут избежать «прыщей» на лице и теле и обеспечить максимальную пользу занятий спортом для здоровья:

• одежда для занятий в тренажерном зале или на открытом воздухе всегда должна быть чистой, не обтягивающей и не оказывающей трения на кожу. Угревая сыпь может возникать на участках тела, подвергающихся трению;

• девушкам и женщинам перед каждой тренировкой следует полностью удалять макияж. Всевозможные тональные кремы, румяна и тени забивают поры кожи и способствуют развитию в них инфекции;

• перед тренировкой на открытом воздухе нужно нанести на открытые части тела солнцезащитный крем;

• в перерывах между подходами к тренажеру или забегами следует тщательно вытирать лицо и по возможности тело чистым полотенцем, чтобы удалить пот и грязь;

• нужно помнить, что тренажеры для общего пользования в спортзалах могут быть источниками бактерий, вызывающих сыпь на коже. В идеале перед началом выполнения упражнений на общем тренажере нужно протереть дезинфицирующим средством его части, контактирующие с кожей (рукоятки для тяги, ручки гантелей, гриф штанги и тому подобное);

• сразу же после окончания тренировки нужно принять душ или хотя бы тщательно вымыть лицо и руки с мылом. После этого нужно надеть чистую сухую одежду, включая белье; спортивную одежду нужно стирать после каждой тренировки и тщательно просушивать после стирки.