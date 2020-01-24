Названа самая опасная для здоровья диета

Ученые в рамках исследования определили, что кетогенная диета является одной из самых опасных для здоровья. Следование такому режиму питания грозит развитием ряда проблем со здоровьем.

При кетодиете предусматривается включение в повседневный рацион продуктов с высоким содержанием жиров, в то время как углеводов в таких блюдах должно быть минимальное количество. Однако в процессе такого питания организм человека может испытать дефицит глюкозы, на фоне чего начнет сжигание собственного накопленного жира. Преобразуется таковой в том числе в кетоновые тела, которые служат для мозга альтернативным источником энергии.

При кетогенной диете у человека может возникать ломота в теле, также он сталкивается с упадком сил, в некоторых случаях возможно снижение когнитивных функций. Среди болезней, способных развиться на фоне кетодиеты, выделяют в том числе рак и диабет.