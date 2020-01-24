Разумков надеется на завершение реформы децентрализации к концу 2020 года

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что реформу децентрализации власти удастся завершить до конца 2020 года.

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Николаев, во время которого посетил два государственных предприятия – «НПКГ «Зоря»-«Машпроект» и филиал «Дельта-лоцман» ГП «Администрация морских портов Украины».

По словам спикера Рады, без завершенной реформы децентрализации будет сложно нормально реализовать и другие реформы, в частности – земельную.

«Вокруг украинского села сегодня много чего сконцентрировано, если мы говорим об общем использовании земель. Мы видим удачные примеры, когда селяне объединялись, брали свою землю, начинали ее обрабатывать, получали реальный доход для себя и для общин. Есть и обратные примеры. Я думаю, что здесь без завершенной реформы децентрализации будет очень сложно», – сказал спикер ВР.

По его словам, реформа децентрализации власти – это не простой, но эффективный и важный процесс, который нужно довести до конца. Глава парламента отметил, что есть негативные примеры в процессе объединения громад и их успешности, однако в целом он считает эту реформу удачной.

Как известно, реформа децентрализации началась в Украине в 2014 году. Реформа предполагает добровольное объединение населенных пунктов в объединенные территориальные общины. Благодаря ее введению с 2015 по 2018 гг. бюджеты ОТО в среднем увеличились в 5-7 раз.

В 2019 году в Украине стартовал второй этап реформы: формирование способных громад (способных обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты и ЖКХ, – ред.), изменения территориального устройства на уровне районов и громад и четкое разграничение полномочий разных уровней управления.

Центр сообщал, что в декабре 2019 года Николаевская область заняла одиннадцатое место в рейтинге формирования способных громад среди 24 областей Украины.

Последним этапом реформы должно стать внесение изменений в Конституцию для дальнейшей реализации реформы и ее завершения.

Ранее также сообщалось, что поданный президентом Владимиром Зеленским в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются децентрализации, вызвал неоднозначную реакцию.