Земля для депутата: любой каприз за ваши деньги?

Члены земельной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» под строительство развлекательного центра фирме, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Евтушенко. Такое решение они приняли во вторник, 21 января, в ходе заседания комиссии, сообщает Центр журналистских расследований.

Часть сквера, расположенного на проспекте Мира, в 50-тиметрах от которой находится памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», планируют отдать ООО «Глобус-Плюс» под строительство развлекательного центра. Вопрос продления аренды возник из-за того, что срок предыдущего договора подошел к концу.

Депутат Светлана Таранова, входящая в состав комиссии, попросила взять этот вопрос на изучение, однако против выступил её коллега Анатолий Дюмин, настоявший на голосовании.

В итоге депутаты Игорь Концевой, Сергей Жайворонок, Анатолий Дюмин, Николай Пономарев, Вячеслав Карцев и Анатолий Петров поддержали выделение земли под застройку. Их голосов хватило, чтобы решение было принято. Отметим, что окончательное решение в этом вопросе примет сессия городского совета с учетом рекомендации профильной комиссии.

После принятия решения о продлении аренды Таранова назвала депутатскую комиссию «решаловом».

«Такой комиссии, как сегодня, еще ни разу не было. Сегодня комиссия чисто решал. Понимаете? Вы посмотрите, за что вы проголосовали!», – обратилась она к проголосовавшим.

На это депутат Анатолий Дюмин возразил, что каждый из павильонов в городе дает местным жителям рабочие места.

Как ранее сообщал Центр, согласно проекту на территории сквера планируют построить здание в 518 квадратов и парковку. Еще 400 метров займет тротуарная плитка. В общей сложности это примерно десятая часть сквера. Для новой застройки придется уничтожить около десятка деревьев.

В июле 2007 года фирме, которая арендовала здесь 200 квадратных метров, отказали в продлении договора. Предприниматель убрал выстроенную летнюю площадку и вернул участок городу. Однако через месяц горсовет вынес решение о передаче в аренду 1,5 тысячи квадратов в том же сквере другой фирме – ООО «Глобус-Плюс», которая позднее и задумала возведение комплекса семейного отдыха.

Пока вокруг сквера велись споры, застройщик – ООО «Глобус-Плюс» – уже предоставил два варианта оформления здания, один из которых одобрили на архитектурно-градостроительном совете. Как сообщал Центр, владельцем этой фирмы является депутат Николаевского горсовета, член фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко.

Р.S. В среду, 22 января, члены исполнительного комитета горсовета не дали фирме ООО «Глобус-Плюс» градостроительные условия и ограничения для проектирования данного объекта строительства.