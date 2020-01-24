Кто снова «позарился» на завод «Океан»?

Николаевский бизнесмен Василий Капацына в понедельник, 20 января, подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда г. Киева об аресте имущества ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан», сообщили «НикВести».

Василий Капацына заявил, что решение об указанном аресте, принятое судом 13 января 2020 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора Украины, является незаконным и необоснованным.

«Настаиваю, что арест незаконный и необоснованный. Прокуроры в очередной раз стали заложниками агентурной спецоперации ФСБ Российской Федерации, не разобравшись поставили под вопрос существование судостроительного завода, который начал свое возрождение», – сказал Василий Капацына.

Василий Капацына отметил, что в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру неким Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российских олигархом Игорем Юсуфовым – экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

«Более того, арест был наложен по делу, открытому в 2014 году по доведению завода до банкротства, к которому я не имею никакого отношения. В аресте не было и нет никакой необходимости и смысла. Вся полученная Офисом Генпрокурора от Игнатова информация легко опровергается. По факту дезинформации Игнатова я также обратился в правоохранительные органы с заявлением о подаче заведомо неправдивых ведомостей, что является уголовным преступлением», – уверен владелец завода.

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Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой по ситуации, сложившейся с судостроительным заводом «Океан».

Об этом глава области сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Благодарен, что Генеральная прокуратура держит вопрос на контроле. Для нас важно, чтобы все, кто причастен к искусственному доведению до банкротства и незаконным действиям с имуществом предприятия, были наказаны согласно действующему законодательству. Со своей стороны будем делать все, чтобы ситуация была доведена до логического завершения согласно Закону», – отметил Александр Стадник.

Председатель ОГА также добавил, что сейчас с целью сохранения стратегического для государства объекта на целостный имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» наложен арест.

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Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду, который в парламенте представляет интересы жителей Корабельного и Ингульского районов Николаева, призвал Генерального прокурора Руслана Рябошапку выслушать владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыну, чтобы не рассматривать «однобоко» ситуацию вокруг предприятия.

Об этом Александр Гайду рассказал в комментарии «НикВести».

– Мы написали коллективное письмо от депутатов Николаевской области на Генеральную прокуратуру о том, чтобы разобраться в ситуации, прокурор Генеральной прокуратуры возбудил это дело. Основная задача – чтобы Генпрокурор посмотрел на это дело не однобоко, а внимательно изучил саму суть вопроса. Потому что завод «Океан» только начал работать, и я надеюсь, что он будет являться градообразующим предприятием в городе, он находится в моем округе. Меня поддержали депутаты Николаевской области Черноморов, Пасечный и Аллахвердиева, которые тоже подписали это письмо, мы направили его на Генпрокурора. Достаточно тяжело и долго пробиваться в Генеральную прокуратуру и найти нормальный понятный контакт, чтобы выслушали, как минимум, собственника завода. Потому что однобокое трактование того, что мы видели, решение Печерского суда, все мы прекрасно понимаем, что многие вещи могут быть надуманными. Основная задача – чтобы дело рассматривали не однобоко, а посмотрели все стороны, – сказал Александр Гайду.

Напомним, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына, ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой.