Коллекторов вызывали?

В Украине нет законодательства, которое регулирует коллекторскую деятельность. Между тем, в стране существуют сотни компаний, которые за деньги возьмутся вернуть любой долг. Часто – не считаясь с нормами законов и морали. Какие порядки царят на этом рынке, кто из фирм действует особенно жестко и какие схемы использует – разбирались журналисты Центра.

В последние годы у нас в стране наблюдается бум потребительского кредитования. По утверждению финансистов, украинцы все чаще берут деньги в долг. Но далеко не все возвращают их вовремя – кто в силу обстоятельств, кто сознательно. Тогда за заемщиков берутся коллекторы. Их тоже становится все больше – и они часто действуют на грани фола.

Официально коллекторов вообще не существует, ведь такого юридического понятия украинское право не знает. Чтобы выбивать долги у заемщиков, коллекторские конторы регистрируются как факторинговые компании. О правах и обязанностях тех, кто может возвращать долги, украинское законодательство скромно молчит. Пользуясь этими пробелами, они действуют нахрапом, часто нарушая нормы и правила.

Особенности работы николаевских коллекторов в этом году ощутили на себе жители одной из многоэтажек николаевского микрорайона Намыв.

– Началось с того, что писали в подъезде на стенке фамилию ее, квартиру два раза… мы думали, этим обойдется. Потом в третий раз – фамилия, квартира и в лифте все этой гадостью облито… По консистенции, по запаху, как будто говно с кровью, – рассказывает жительница дома Ксения Завадская.

Заемщица, которую таким образом заставляли вернуть долг, в доме уже не жила – там жили только ее родители. Но коллекторов это не остановило. Они вновь и вновь терроризировали целый дом.

Террор нечистотами прекратился только после того, как родители должницы продали квартиру и уехали в неизвестном направлении.

Медики соседней детской поликлиники тоже почувствовали на себе все «прелести» коллекторской настойчивости. Сначала им звонили на служебные телефоны, требуя, чтобы одна из врачей погасила свой долг. А потом тоже прибегли к экскрементам.

– Мы пришли утром и увидели, что все облито, как вроде кровью. И такой был специфический запах, что распространялся на метров десять… Мы просто ужаснулись, даже не могли зайти, потому что все было облито: и двери, и пол, и асфальт, – вспоминает сотрудница поликлиники Ольга Сопронюк.

После многочисленных жалоб наконец зашевелилась полиция: в октябре прошли обыски в одном из отделений финучреждения, которое занимается микрокредитованием под торговым знаком «Ваша готівочка». Там нашли бутылки с жидкостью, очень схожей с той, которой несколько месяцев терроризировали жителей многоэтажки и поликлиники. Задержали двух парней, которым выдвинули серьезные обвинения.

– В настоящее время указанное расследование продолжается и решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении, – сообщил Игорь Кучерук, старший следователь следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Коварная ипотека

Но это – только цветочки. Коллекторы, которые занимаются заемщиками, задолжавшими большие суммы, действуют гораздо жестче.

Началось все в середине двухтысячных, когда большое количество украинцев брали валютные займы на развитие бизнеса или покупку жилья. Залогом становилась недвижимость. В результате кризиса 2008 года доллар значительно вырос в цене, а недвижимость наоборот подешевела. Для большинства заемщиков долги стали неподъемными.

У банков начался кризис неплатежей. На помощь пришли коллекторы. Факторинговые компании с дисконтом скупали токсичные кредиты и брались собственными силами выбивать долги у заемщиков.

Одна из самых известных контор, действующих на этом рынке, – ООО «КейКолект».

Недавно в Одессе произошли события, в которых активное участие принимала эта фирма.

– Не буду, – упирается одиннадцатилетняя Валерия, и начинает плакать.

После того как девочка немного успокоилась, она рассказала, что когда утром услышала звонок в дверь, сначала подумала, что это соседи. Но потом стали сильно стучать в окна и двери, отчего ребенок очень испугался и выбежал в пижаме и тапочках в соседний магазин.

События, о которых так тяжело вспоминать одиннадцатилетней Валерии, произошли 31 октября минувшего года. Коллекторы из «Кей-Колект» приехали выселить женщину и ее ребенка из квартиры, которая семье уже не принадлежала.

– Она с той стороны держала ключ… она им кричала: «Мама уже едет». Что она одна дома. На что они сказали: «Твою маму уже ждут на улице». И продолжали пилить, – вспоминает тот день Иванна Новохатская.

В 2007 году Иванна Новохатская заняла в «Укрсиббанке» 60 тысяч долларов на покупку жилья. Добавила своих 30 тысяч долларов и приобрела двухкомнатную квартиру в Одессе. До начала кризиса успела вернуть 16 тысяч долларов, дальше платить кредит стало не под силу. Теперь со всеми штрафами и пеней Иванна должна банку 90 тысяч долларов. Риэлторы говорят, что она не продаст свою квартиру дороже, чем за 30 тысяч долларов.

Коллекторы из «Кей-Колект» получили права требования по кредиту еще в 2011 году. А 29 октября прошлого года частный нотариус перерегистрировала жилье уже непосредственно на компанию. То есть формально квартиру у Иванны отобрали – за долги. Причем, как говорит адвокат семьи, без ее ведома.

– В данном случае нарушила закон в первую очередь частный нотариус, которая выполняла функции государственного регистратора, зарегистрировавшего право собственности, – говорит адвокат семьи Елена Дабижа.

И поясняет еще одну важную норму, нарушенную сотрудниками «Кей-Колекта»:

– На сегодняшний день продолжает действовать мораторий, запрещающий без согласия владельца выселять лиц, взявших кредит в иностранной валюте, если такое жилье является единственным жильем, и нет альтернативного жилья.

У Иванны Новохатской, кроме этой квартиры, больше никакого жилья нет. О том, что квартира уже ей не принадлежит, женщина узнала, по сути, в день принудительного выселения.

– Я не знала, что квартира уже не принадлежит мне, потому что никаких повесток, уведомлений или писем я не получала. Ни на почте, ни почтальон мне не приносил – ничего, – утверждает она.

Лишенных жилья людей выселять из квартиры можно только по решению суда в присутствии государственных исполнителей. Но коллекторам из «Кей-Колект» такие формальности оказались ни к чему. Полиция в процесс не вмешивалась.

– Папа спустился, спрашивает: «Ребята, что тут происходит?». А они такие бородатые, здоровые мужики отвечают: «Ты что, мужик? Что-то надо?»… Потом говорят: «Мы тут назаконных основаниях, не вмешивайся». Папа пошел. Мама говорит: «Вызови полицию». Вызвали. Полиция приехала. Постояли, покурили с ними и все – пошли домой, – описывает ситуацию соседка Анна.

Адвокат Елена Дабижа настаивает, что полиция должна была остановить коллекторов и защитить права Иванны и ее ребенка.

– Мы столкнулись с правовой безграмотностью сотрудников патрульной полиции. Представители «Кей-Колект» предъявили им только документ, подтверждающий право собственности, и полиция не стала разбираться: может такой документ быть основанием для принудительного выселения или нет, – с возмущением утверждает защитница семьи.

Отлаженная схема

Фирма «Кей-Колект» появилась на рынке в октябре 2011 года. Ее основатель – ПАО «БНП Париба» – компания, которая является бенефициаром «Укрсиббанка». Из реестра ипотеки видно, что уже через полтора месяца после регистрации «Укрсиббанк» передал ООО «Кей-Колект» часть своих проблемных ипотечных кредитов. В начале 2016-го владельцы продали фирму оффшорной компании из Кипра – «Проматек Лимитед». Именно с этого времени ведет отсчет агрессивно-жесткий стиль ООО «Кей-Колект», часто – на грани закона и даже с его нарушением.

В схеме, применяемой этой факторинговой компанией, основными игроками являются частные нотариусы или регистраторы коммунальных предприятий. Они переписывают залоговую недвижимость должников на «Кей-Колект». После этого крепкие молодые люди спортивного телосложения проникают в помещение и угрозами заставляют обитателей покинуть жилье, после чего оперативно его продают.

Адвокат из Киева Роман Коротя неоднократно сталкивался с подобными действиями представителей «Кей-Колект». Он назвал основные нарушения, к которым прибегают коллекторы компании.

– Часто проводят регистрацию без отчета об оценке имущества, а если даже она есть, то без непосредственного осмотра недвижимости; также нередко не уведомляют должников о размере кредитного долга и не предупреждают о том, что будет проводиться перерегистрация права собственности, – говорит юрист.

По его словам, часто «Кей-Колект» проводит перерегистрацию имущества без предоставления документов бухгалтерского учета, подтверждающих размер долга.

– Я неоднократно сталкивался с тем, что сотрудники «Кей-Колект» завышали размеры штрафов и пени, а также то, что у них отсутствовали документы, подтверждающие предоставление вообще кредитов, – говорит адвокат Коротя, который более пятидесяти раз в судах отменял незаконные действия данной компании.

В августе 2017 года журналисты Центра стали непосредственными свидетелями подобных действий «Кей-Колект» в Николаеве.

– Сегодня в полседьмого утра ко мне в квартиру вошли люди, которые представились коллекторами – четыре человека, и попросили освободить квартиру. Документы при этом они не предъявляли, фамилий своих не называли. Я вызывала наряд полиции, но полицияничего не решила, – рассказывала тогда собственница квартиры Евгения Каплун.

Женщина снова и снова вызывала на помощь правоохранителей. Каждый раз приезжал новый наряд, но потом ситуация развивалась по схожему сценарию.

Коллекторы показывали полицейским выписку из госреестра недвижимости, где собственником квартиры в центре Николаева была указана компания «Кей-Колект», после чего правоохранители уходили.

Под давлением ворвавшихся в помещение коллекторов жители квартиры вынуждены были уехать, а уже через две недели туда заехал новый владелец. И все это – несмотря на мораторий, запрещающий принудительное выселение должников с непогашенными валютными кредитами.

Без лицензии и не по закону

Центр взял выписку из госреестра недвижимости и выяснил, что сейчас компании «Кей-Колект» принадлежит 2556 объектов по всей стране – квартир, домов и земельных участков. В одних случаях она выступает ипотекодержателем кредита, а в других – уже является полноценным владельцем недвижимости.

Анализ операций показал, что часто переоформлять имущество «Кей-Колект» помогают одни и те же люди. Так, частный нотариус Киевского нотариального округа Алла Кобелева в течение нескольких лет оформила фирме право собственности на 170 объектов. Женщина является фигурантом уголовных производств и судебных разбирательств. Еще в 2017 году ей аннулировали доступ в Единый госреестр недвижимости, а в феврале этого года – лишили свидетельства на право заниматься нотариальной деятельностью.

Центр пытался разыскать Аллу Кобелеву, чтобы взять комментарий относительно ее нотариальной деятельности, но найти ее не удалось.

– Черный нотариус – это нотариус, имеющий доступ к реестру недвижимого имущества, но, вопреки законодательству, идет на уголовное преступление и осуществляет регистрацию без оснований на это, – поясняет юрист Дмитрий Сихарулидзе, которому на практике довелось столкнуться с подобными нотариусами.

Кроме нотариусов, переоформлять недвижимость на «Кей-Колект» активно помогали регистраторы различных коммунальных предприятий, часто прописанные в селах. Некоторым из них уже аннулировали доступ в госреестр недвижимости и они прекратили свою деятельность.

На интернет-странице компании «Кей-Колект» можно прочитать, что компания предоставляет услуги по факторингу, подтверждая это свидетельством о предоставлении лицензии.

Но на самом деле лицензии у ООО «Кей-Колект» нет. Дело в том, что госрегулятор рынка ценных бумаг – Нацкомфинуслуг – лишил фирму лицензии еще в декабре 2017-го.

Предоставление услуг без лицензии – серьезное нарушение. Почему фирма на это идет? Почему выселяет должников из квартир, несмотря на действие моратория? С такими вопросами мы пришли в офис «Кей-Колект» в Киеве.

Оказалось, что фирма, у которой две с половиной тысячи объектов недвижимости по всей Украине, снимает небольшое помещение в центре Киева.

В офисе никого из руководства компании не было. Центр оставил телефоны и попросил с нами связаться.

Но в тот день никто так и не перезвонил. Директор компании Елена Вишневская набрала телефон Центра только после еще одного звонка в «Кей-Колект». Произошло это через несколько недель. К сожалению, разговор с руководством фирмы не получился.

– Почему представители вашей компании действуют так жестко? Почему, несмотря на мораторий, выселяют должников из единственного жилья? Почему ваша компания, не имея лицензии, предоставляет факторинговые услуги? – озвучил Центр вопросы, на которые хотел услышать ответы.

Но услышав их, Елена Вишневская сказала, что не собирается общаться на эти темы по телефону. Мол, если журналист хочет получить ответы на вопросы, то должен отправить на фирму письменный запрос. А вопрос о лицензии она вообще назвала некорректным и заявила, что не будет на него отвечать.

Центр направил запрос в компанию, но ответ ясности не добавил. В компании утверждали, что действуют по закону.

По данным полиции, за последние три года с жалобами на действия коллекторов в полицию обратились 463 жителя Николаевской области. Уголовное производство зарегистрировали в 92 случаях, однако ни одно дело так и не попало в суд.

Ситуация на рынке сложилась критическая. Исправить ее призван новый закон о защите должников от коллекторов, который ВРУ приняла в первом чтении в декабре минувшего года. Но пока он не работает, в сфере взыскания долгов царит хаос – несмотря на существование моратория на выселение, законодательство практически не защищает должников финучреждений от коллекторов, а полиция хоть и реагирует, но вяло и неохотно, поэтому дела против нарушителей в суд никогда не доходят.

Ярослав Чепурной,

Центр журналистских расследований