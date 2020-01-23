Объездная железная и автодорога вокруг Корабельного района – путь развития портов и предприятий

Я прожил долгую интересную жизнь профессионального строителя многих промышленных гигантов СССР и объектов, построенных в Корабельном и Витовском районах в 70-90 годы. Всем стройкам тогда предшествовали множественные экспертизы, исследования, анализы, измерения и прогнозы. По роду моей работы, связанной со строительством НГЗ, мне пришлось построить Днепро-Бугский морской порт, участвовать в разработке ТЭО по строительству 31 причала на защитной косе в акватории порта площадью 90 га. Непосредственный участник разработки ТЭО и согласования заинтересованными инспекциями рейдового причала глубиной 15-17 м для распаузки многотоннажных судов с бокситами, так называемая «Банка Трутаева» в Очакове. Эти мероприятия обеспечили большую экономию, т. к. ранее такие работы производились в порту «Усть-Дунайск». Первая распаузка судов с бокситами была произведена под руководством Капацины В.Н. Моё рацпредложение было отмечено вознаграждением. Позже участвовал в рассмотрении привязки порта «Галициново» в районе Ожарского маяка по добыче песка земснарядами.

В 90-е годы территории Ожарского маяка и НГЗ привлекали многих инвесторов по отгрузке угля, сжиженного газа, торфа из Белоруссии и т. д. Так что Корабельный и окрестности Витовщины и надвигающийся транспортный коллапс я органично чувствую и понимаю. Имея такой потенциал, не могу оставаться в стороне, не могу быть безразличным и хочу донести общественности и руководству Корабельного района и города Николаева своё видение разрешения проблемы выноса железной и автодороги за пределы населённого пункта, что автоматически решит вопрос запуска долгожданного жителями троллейбуса.

Немного предыстории. 1976 год – второй год строительства Николаевского глиноземного завода. Не было ясности по оборудованию и технологиям производства будущей продукции (глинозёма). Вносятся большие коррективы в очередность строительства объектов завода. Подписывается договор на поставки французского оборудования. До этого строились только вспомогательные объекты: Днепро-Бугский морской порт с перевалкой импортного боксита 5,5 млн тонн в год, водовод Днепр-Николаев протяженностью 72 км для обеспечения жителей г. Николаева питьевой водой мощностью 200 тыс. м3. Параллельно со строительством этих объектов решается вопрос подъездной железной и автомобильной дороги. Для грузооборота 2,5 млн тонн грузов на НГЗ управление Одесской железной дороги ставит условия заводу: выполнить реконструкции ближних уже существующих железнодорожных станций с разработкой сметно-технической документации, финансированием и строительством.

Так были реконструированы станции Котлярево и Прибугская (построено три ветки путей), при морпорте на ст. Жовтневая уложено две нитки путей протяженностью 1,7 км и построена ст. Заводская в районе НГЗ. Не отстаёт и строительство объектов соцкультбыта. Строятся школы № 48, 54, четыре детских садика, сеть магазинов, гостиница, плавательный бассейн, жильё. Завод финансирует строительство 5-этажного лечебного корпуса Жовтневой ЦРБ, реконструкцию городских очистных сооружений, строительство объездной автодороги от остановки Жукова до хлебозавода. Выделяется 50 млн рублей для расширения и реконструкции предприятий по выпуску железобетонных и металлоконструкций.

1977 год. Молодой Корабельный район пестрит новостройками и наращивает численность населения. Всплывают проблемы перевозки, как жителей в центр города, так и рабочих на НГЗ. Мне пришлось участвовать в совещании у председателя горисполкома Канаева Ивана Максимовича, где принимается решение строить троллейбусную линию между заводами «Заря» – НГЗ. Разработка сметно-технической документации и строительства линии возлагается на НГЗ как заказчика. При проектировании маршрута на отрезке з-д «Заря» – ост. Жукова вопросов не возникало. А вот между остановками Жукова и Торговой подъём-перепад составил 42 метра, да ещё кривизна возле Богоявленского парка. Принимается решение – возведение моста через парк. Для устранения второго узла проблем, связанного с железнодорожным переездом возле рынка, было предложено три варианта. Первые – строительство тоннеля под железной дорогой; строительство моста над ней. Для обоих вариантов препятствие составляли здания музыкальной школы и бывшей стоматологии, санстанции, их необходимо было снести. И третий вариант – вынос ж.-д. путей за пределы Балабановки, что требовало, на некоторое время для переврезки путей, приостановления потока грузов на з-д «Океан» и порт «Октябрьский» (ныне «Ольвия»). Эти три варианта не были согласованы, и вопрос троллейбуса в Корабельный район был снят с повестки дня, периодически всплывая в популистских предвыборных обещаниях некоторых кандидатов в мэры. В 2009 году Владимир Дмитриевич Чайка с областной администрацией, привлекая специалистов, среди которых был и я, рассматривали возможности строительства и вывода автодороги «Ника Тера» – на трассу Николаев – Херсон в район посёлка Шевченко. В дальнейшем этот вариант для реализации не подымался из-за финансовых трудностей, землеотвода и пересечения с существующей ж. д. Николаев – Херсон.

Прошли десятилетия, уже наступили 20-е годы 21 столетия, а проблемы не то чтобы решились, а выросли в разы. Грузоперевозки по существующим автомобильным и железным дорогам выросли почти в три раза. Разрушаются проспекты и улицы, страдают от шума грузовых составов поездов жители, которые простаивают на ж.-д. переезде и подвергают свои жизни опасности в непосредственной близости от своих жилищ. Моё видение и предложение заключается в следующем. Объездную железную дорогу вынести в район Ожарский маяк – НГЗ. Автомобильную дорогу для грузового транспорта вывести с территории морского порта «Ольвия» на автодорогу из песчаного карьера в Галицыново, предусмотрев в этом районе обустройство площадки для отстоя большегрузных авто. Далее – выход на трассу Корабельный район – с. Прибугское с выездом на уже существующие просёлочные дороги до посёлка Луч или Посад-Покровское на трассу Николаев – Херсон.

Преимущества данного предложения следующие: улучшение транспортной структуры сельских ОТГ Витовского района, отсутствие рисков и тяжб по отводу земель, отсутствие пересечения с железной дорогой. А главное преимущество – возможность реализации права жителей Корабельного р-на на безопасную и комфортную среду обитания.

АНДРЕЙЧЕНКО А.В., ветеран труда, главный инженер, начальник по капитальному строительству НГЗ (1975-1987), краевед, общественный активист, награждён Почётным знаком «За заслуги перед г. Николаевом»