Кому перерахують пенсії: про перерахунки пенсій з 01.01.2020 для осіб, які досягли 65 років, у прикладах

Законом України від 14.11.2019 № 294 «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено у 2020 році мінімальну заробітну плату на рівні 4723 грн.

Статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено розміри мінімальної пенсійної виплати:

– за наявності у чоловіків 35 років, у жінок – 30 років страхового стажу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2019 року – 1638 грн);

– для осіб, які досягли віку 65 років, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2020 року цей розмір встановлено на рівні 1889,20 грн (4723,00 х 40%).

Непрацюючим пенсіонерам, які досягнуть 65-річного віку в 2020 році, такі перерахунки проводитимуться з дня досягнення відповідного віку за наявністю у них необхідного страхового стажу.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Наводимо типові приклади перерахунку пенсії з 01.01.2020, за зверненнями громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України з наступними питаннями:

Питання 1. Жінка, 1950 року народження, отримує пенсію за віком з січня 2005 року, не працює. Страховий стаж складає 40 років 11 місяців 15 днів. У грудні 2019 року загальний розмір пенсії становив 2000 грн. На скільки збільшилася пенсія з січня поточного року?

Відповідь. Перерахований розмір пенсії з 01.01.2020 становить 2096,15 грн, у тому числі:

936,78 грн – основний розмір пенсії, обчислений згідно із статтею 27 Закону;

701,22 грн – доплата до прожиткового мінімуму, до 1638,00 грн;

251,20 грн – доплата відповідно до частини 2 статті 28 Закону (до 1889,20 грн);

140,52 грн – доплата за стаж роботи понад 20 років для жінок, обчислена згідно із статтею 28 Закону (936,78 грн х 15%);

66,43 грн – підвищення особі, яка має статус «Дитина війни».

Тобто в січні 2020 року розмір пенсійної виплати збільшено на 96,15 грн.

Питання 2. Жінка, 1954 року народження, отримує пенсію за віком з жовтня 2009 року, працює. Страховий стаж складає 38 років. Чи відбудеться підвищення пенсії з січня 2020 року?

Відповідь. Оскільки особа є працюючою, право на перерахунок пенсії з січня 2020 року відсутнє. Перерахунок пенсії здійснюється після звільнення з роботи та надання відповідної заяви до органів Пенсійного фонду України.

Питання 3. Чоловік, 1956 року народження, має страховий стаж 43 роки, отримує пенсію за віком з 2016 року, не працює. Чому не отримав підвищення?

Відповідь. Оскільки особа не досягла 65 років, підстави для проведення перерахунку пенсії, на жаль, відсутні.

Питання 4. Жінка, 1948 року народження, отримує пенсію за віком з січня 2003 року, не працює. Страховий стаж складає 41 рік 5 місяців 09 днів.Розмір пенсійної виплати в грудні становив 2924,33 грн. Чому у січні місяці не одержала підвищення?

Відповідь. Розмір пенсійної виплати заявниці з 01.01.2020 становить 2924,33 грн, у тому числі:

2580,35 грн – основний розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до ст. 27 Закону з урахуванням стажу та заробітної плати;

343,98 грн – доплата за понаднормативний стаж 21 рік, обчислена відповідно до ст. 28 Закону (1638,00 x 21%).

Оскільки основний розмір пенсії за віком 2580,35 грн, що перевищує 1889,20 грн (40% мінімальної заробітної плати (4723,00 грн x 40%), права на підвищення з 01.01.2020 у заявниці, на жаль, відсутнє.

Тобто перерахунок пенсії проводиться при дотриманні чотирьох наступних умов:

Після досягнення 65-річного віку. За наявності необхідного страхового стажу (жінки – 30, а чоловіки 35 років). За умови звільнення з роботи. Якщо основний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, не перевищує 1889,20 грн.

Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області