Очередные поражения МБК «Николаев»

БК «Запорожье» – МБК «Николаев» – 104:99 ОТ (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10).

ДС «Юность». 1300 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (14 очков), Петерсон (39), Луценко (14), Онуфриев (12), Адедиран (10), Хохоник (2), Давыдюк (1), Юрченко (5), Приймак (2).

Хозяева площадки с первых минут действовали очень активно и опережали соперника на 7-9 пунктов. Однако постепенно гости приспособились к их игре, и на большой перерыв команды ушли с перевесом БК «Запорожье» всего лишь в четыре очка.

В середине третьего периода запорожцы совершили рывок – 9:0. Но «корабелам» удалось вернуть интригу, и за три с половиной минуты до окончания основного времени МБК «Николаев» вышел вперед. Однако все же итогом встречи стал ничейный результат.

Главной фигурой в овертайме был запорожский легионер Прессли, взявший игру в свои руки, и его команда дожала соперника.

* * *

«Прометей» (Каменское) – МБК «Николаев» – 90:77 (22:18, 30:26, 19:17, 19:16).

СК «Прометей». 900 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (5 передач), Петерсон (28), Луценко (8), Юрченко, Адедиран (5), Хохоник (2), Онуфриев (10), Давыдюк (2), Приймак (4), Бристол (13).

Игроки «Прометея» контролировали ход встречи за исключением небольшого отрезка во втором периоде, когда благодаря дальним броскам Зотова и Онуфриева МБК «Николаев» сделал рывок – 10:2. Но затем именно реализация бросков из-за дуги стала одной из самых больших проблем гостей. Они часто промахивались и при исполнении штрафных.

После окончания матча главный тренер николаевской команды Виталий Черний отметил, что у «Прометея» сильный состав, игроки не прощают ошибок. а его подопечные не всегда использовали ошибки соперников. Винить своих баскетболистов в безответственности он не может. Есть проблемы, над решением которых нужно работать.

6 февраля МБК «Николаев», занимающий в турнирной таблице восьмое место, будет принимать «Харьковских соколов».

Фото: Играют «Прометей» и МБК «Николаев». Фото prometeybc.com