СУД С МОНОПОЛИСТОМ: прав тот, у кого больше прав?

После публикации в «РП» ряда критических материалов о сомнительной деятельности энергокомпании в отношении простых людей, в редакцию пришел руководитель известного в Доманевском районе сельхозпредприятия Стефан Зборовский. Он не только рассказал свою историю своеобразных взаимоотношений с местными энергетиками, но и документально подтвердил двухгодичную судебную тяжбу с монополистом. А «виной» этому, как он считает, послужили неприязненные отношения с руководителем местного филиала «Облэнерго» Юрием Конюченко.

Те, кто знаком со Стефаном Антоновичем, знают, что это порядочный, принципиальный человек. За многолетнюю работу на аграрной ниве он удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины». Неоднократно люди избирали его депутатом Доманевского районного совета. Это говорит о том, что они доверяют Стефану Антоновичу. Да как иначе, ведь он помогает местной школе, детскому садику, никогда не оставляет наедине с бедой односельчан…

Стефан Зборовский таки проиграл судебный процесс против энергокомпании-монополиста. И хотя оспариваемая сумма составила всего лишь 900 гривен, и на семейный бюджет существенно не повлияла, пожилой человек не может согласиться с той несправедливостью, с которой, по его мнению, он столкнулся во время затяжного судебного процесса.

В редакцию С. Зборовский пришел с увесистой папкой документов, накопившихся за время двухлетнего судебного разбирательства.

Долгое ожидание энергетиков

– 22 февраля 2017 года на мой мобильный телефон позвонила контролер Алена Никонова, – начал свою историю Стефан Антонович, – и сообщила, что ей нужно снять показания счетчика в доме № 30 по улице Зеленой в Доманевке. Учитывая, что я фактически проживаю в 15 км от райцентра, в селе Царедаровка, мы встретились чуть позже. Когда она подошла к счетчику и сказала, что за этот месяц по показаниям нет потребленной электроэнергии, я не поверил и сказал, что такого не может быть, так как дом стоит под охранной сигнализацией и потребление электроэнергии, хотя и небольшое, но должно быть. Предложил позвонить начальнику РЭСа Юрию Конюченко и поставить его в известность. Но Алена решила действовать по субординации и позвонила старшему контролеру Евгению Филиппову, доложила о ситуации. Я тогда взял трубку и также переговорил с ним, он пообещал сообщить, когда энергетики смогут ко мне приехать. Тем не менее, мне никто не позвонил.

Уже на второй день я случайно встретил в селе работников РЭСа и еще раз обратился с просьбой приехать к моему дому и выяснить причину, почему перестал работать счетчик. Они сообщили, что о моей проблеме руководство знает, но никаких распоряжений не давали, поэтому они направлялись на другие работы. Приехали ко мне спустя неделю – 28 февраля. Вместе с ними прибыл их начальник Ю.И. Конюченко. Он вёл себя по отношению ко мне грубо и бесцеремонно. Как мне показалось, даже злорадствовал, что может отомстить за недавний случай, происшедший в помещении местного отделения Сбербанка. Тогда, услышав, что он некорректно обращается с женщиной – руководителем Сбербанка, я вывел его на улицу и сделал замечание как мужчине. По всей видимости, он обиделся и пообещал, что разберется со мной позже. А тут и случай подвернулся – у моего счетчика села батарейка…

За электроэнергию платил исправно

Со слов Стефана Антоновича, при подписании акта 28 февраля энергетики сообщили, что его вины в поломке счетчика нет, просто разрядилась батарейка, которую могут заменить лишь специалисты РЭСа.

– Я был спокоен по этому поводу, ведь фактически сам им об этом сообщил. Я привык доверять людям, несмотря на свой немолодой возраст, поэтому получив акт, в котором указано, что моей вины нет, и комиссия во всем разберется, стал ждать замены батарейки, – вспоминает собеседник события почти трехлетней давности.

Казалось бы, всё просто и понятно, тем более, что месяц назад этот счетчик работал и контролер снимала показания, а Зборовский исправно платил за использованную электроэнергию. Кроме того, контролер ежемесячно приходила и фиксировала показания счетчика. Все квитанции об уплате у него сохранены. Однако энергетики рассудили иначе: 3 мая 2017 года приняли решение о доначислении использованной электроэнергии… с сентября 2016 года. То есть практически за полгода до выявленной неисправности счетчика, насчитав за этот период 899 гривен.

Стефан Антонович пытался объяснить энергетикам, что это неправильно и несправедливо, однако его никто не хотел слышать. Даже руководитель областной структуры – АО «Николаевоблэнерго» Александр Сивак, куда решил обратиться пенсионер, разговаривал с ним цинично, упрекая в непорядочности, так и не удосужившись толерантно выслушать человека.

– Тогда я вышел из его кабинета с чувством, что меня ни за что облили грязью, чувствовал, что у меня повысилось давление, – говорит Стефан Антонович. – Впервые в жизни мне пришлось столкнуться с таким хамским отношением к человеку. Ведь он даже не дал возможности мне объяснить ситуацию. Дело же не в том, что на меня повесили тысячный долг, ведь я не бедный человек и если нужно, отдам намного больше. Но нельзя же так поступать с людьми! Кроме того, я хотел выяснить у областного руководства – почему в составленных энергетиками двух экземплярах акта стоят разные данные. Так, в их экземпляре указана дата заседания комиссии филиала – 20.03.2017 г., а в моем отсутствует. Чуть позже, уже в ходе судебных разбирательств, они оправдывались тем, что якобы случайно загнулась копирка во время составления акта именно в этом месте. Это абсурдная отговорка.

Суд признал отключение незаконным

Пока Зборовский пытался доказать незаконность начисления ему задолженности по уплате за электроэнергию, 3 июля 2017 года местные энергетики по команде руководства отключают его домовладение от электропитания. Что характерно, в наряде-допуске, согласно которому электрики выполняли работы по отключению домовладения от сети электроснабжения, в графе «причина отключения» запись отсутствовала. Поэтому Стефан Антонович 28 июля вынужден был обратиться в районный суд с иском о признании неправомерным отключения энергопитания к его дому. В этот же суд 30 августа энергетики в лице филиала «Николаевоблэнерго» Доманевского района подают встречный иск о взыскании со Зборовского задолженности за электроэнергию в сумме 899 грн. Эти два иска были объединены в один судебный процесс.

Судьей Л.М. Якименко были всесторонне изучены все обстоятельства дела, в частности, заслушаны свидетели – контролер филиала А. Никонова, инспектор Е. Филиппов, инженер В. Гноинский и руководитель филиала Ю. Конюченко.

Следует также отметить и такой момент. Судом указано, что Зборовский оплачивал и продолжает регулярно ежемесячно оплачивать счета за потребленную по счетчику электроэнергию. Он предоставил квитанции с начала 2014 года по июль 2017-го. Представители ответчика так и не смогли обоснованно доказать суду,на основании чего у истца образовалась задолженность в сумме 899 грн.

Суд принял решение, что действия энергетиков по отключению домовладения Зборовского от сети энергоснабжения были необоснованными и незаконными, поэтому обязал ответчика возобновить электроснабжение. А что касается встречного иска энергетиков по возмещению долга, то суд отказал им, мотивируя, в частности, тем, что контролером ежемесячно осуществлялась сверка показаний электросчетчика и его дефектов до 22.02.2017 г. не обнаружено. Кроме того, суд первой инстанции принял решение о взыскании с ответчика судового сбора в размере 960 грн.

Не мытьем, так катаньем…

С решением суда первой инстанции энергетики не согласились и подали апелляцию, которую 13 ноября 2017 года рассмотрела коллегия судей Николаевского апелляционного суда под председательством судьи Самчишиной Н., судей Лысенко П. и Серебряковой Т.

– Когда я приехал на это судебное заседание, то, ожидая вызова в коридоре, был удивлен приятельским отношениям одного из судей Лысенко П.П., рассматривающих наше дело, и представителя из «Николаевоблэнерго», – рассказывает Стефан Антонович. – Они о чем-то долго шептались в коридоре. По всему чувствовались их приятельские отношения, и я сразу понял, что нас здесь ждет.

Интуиция Зборовского не подвела: коллегия судей сделала вывод, что суд первой инстанции ошибся, не удовлетворив иск энергетиков о взыскании с ответчика образовавшейся задолженности за электроэнергию, поэтому было принято решение не только о погашении им задолженности в сумме 899 грн, но и о взыскании с него 3360 грн судебного сбора.

– У меня сложилось мнение, что наше дело рассматривала не коллегия судей, а только судья Лысенко, – вспоминает Стефан Антонович. – В ходе судебного заседания я несколько раз поднимал руки, чтобы высказаться, однако судья Лысенко что-то шептал на ухо председателю Самчишиной Н.В., после чего, глядя на мою поднятую руку, она говорила: «У нас нет времени вас слушать». В этот момент я вспомнил эпизод из фильма «Баллада о бомбере», посвященного командиру авиаполка Николаю Богданову, где главного героя капитана Андрея Гривцова судила «тройка» и не дала ему произнести ни слова. В моем случае это была николаевская «тройка» под патронатом судьи Лысенко П.П.

По словам Стефана Антоновича, это судебное заседание для него было показателем того, как сложно простому человеку доказать свою невиновность, когда против тебя выступают такие монополисты, да еще в «тесной связке» со служителями Фемиды.

– Непонятно, почему коллегия судебной палаты не взяла во внимание письмо от 22.09.2017 г. Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, где черным по белому четко написано, что отключение электроэнергии в моем случае было незаконным, – акцентирует Стефан Антонович.

Учитывая, что решение апелляционного суда вступает в законную силу с момента его оглашения, Зборовскому пришлось уплатить перечисленные суммы.

Кассационная жалоба, которую Стефан Антонович направил в Верховный Суд Украины, также была не в его пользу, ее оставили без удовлетворения. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит…

Послесловие

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять суть происходящего. Судиться с мощным монополистом, выходит, себе дороже. Даже выиграв первую инстанцию и имея солидные аргументы, в конечном итоге потребитель получил от ворот поворот. Но, согласитесь, и закрывать глаза на подобные факты тоже не позволительно. Видимо, поэтому и пришел в редакцию Стефан Антонович, чтобы происшедшему с ним случаю придать публичность и предостеречь людей от подобного рода отношений с энергетиками.

Только на одном этом примере можно судить о всеобъемлющих масштабах государственной коррупции, разъедающей общество изнутри. Безнаказанность плодит безнаказанность. И если это не искоренить, то на нашем государстве можно поставить крест…

Татьяна ФАБРИКОВА