Без села Украина не выживет…

«Украина не сможет рассчитывать на достойное будущее, если не сумеет обеспечить свою продовольственную безопасность и сберечь село как залог выживания нации», – говорит известный хлебороб Николаевщины Александр Михайлов.

Подаем сигнал: «SOS»

В советские времена Александр Иванович возглавлял в Витовском районе совхоз «Спутник», являющийся гордостью Николаевщины. Поэтому неудивительно, что в ноябре прошлого года его пригласили на проводившийся в Николаеве форум аграриев, посвященный перспективам введения рынка земли. Выступая на нем, Михайлов выразил свое недоумение тем, что важный закон о введении рынка земли Верховная Рада собирается принять без обсуждения этого вопроса на всеукраинском референдуме. И Александру Ивановичу была непонятна спешка, в результате которой референдум этот было решено провести уже после принятия закона, хотя ранее Президент Владимир Зеленский обещал при принятии важных решений узнавать по поводу их мнение народа.

– Ситуация же с отменой моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения вообще оказывается анекдотической, – отмечает Михайлов. – Согласно опросам, большинство украинцев выступает против его отмены, так как опасаются, что скороспелое введение рынка земли грозит разорением фермеров, сокращением рабочих мест в сельской местности, дальнейшим разорением сел и ростом цен на продукты питания. За последнее время в магазинах и без того резко выросли цены на гречку, пшено, картофель, овощи, фрукты, на молочные и мясные продукты. Однако в проектах законов об открытии рынка земли, выносящихся на обсуждение Верховной Раде, мы почему-то не видим заботы о том, чтобы население обеспечивалось недорогими и высококачественными продуктами. Не предусмотрены в них и меры по развитию животноводства.

«Душа радуется за Китай»

– Душа радуется за Китай, – продолжает мой собеседник, – который самостоятельно обеспечивает 80 процентов потребностей соотечественников в основных продовольственных товарах. Продовольственная безопасность там базируется на отмене сельхозналогов и рациональных ценах, гарантированных государством. И сегодня Китай для того, чтобы полностью обеспечить все потребности своих граждан в пищевых продуктах, ищет дополнительные площади земли за рубежом, которые или скупает, или арендует. Так же поступают и страны Запада, которые ставят нам в пример. Они ловко зарабатывают на продавцах земель, когда завозят им продукты, выработанные из сырья, выращенного на купленной земле.

Михайлов подчеркивает факт о том, как стремится экономическими способами обеспечить собственную продовольственную безопасность Япония, ограничившая ввоз импортных продуктов, чтобы поддержать местных производителей. Так, ввоз риса надежно сдерживают высокие импортные барьеры. Хотя доля сельского хозяйства в Японии составляет всего лишь 2 процента ВВП, оно обеспечивает около 40 процентов потребности населения в пищевых продуктах и сырье для перерабатывающих предприятий. И нам остается только радоваться за японцев, которые по урожайности зерновых опережают Украину, США, Канаду… И хотя у нас, в отличие от Японии, на аграрный сектор приходится 17 процентов ВВП, мы массово импортируем макароны, сало, свинину, говядину, яблоки… В общем, как-то не совсем по-хозяйски мы распоряжается своими прекрасными чернозёмами, а теперь вот надумали еще продавать их оптом и в розницу.

И, конечно, Александра Ивановича волнует, как бы скороспелый рынок земли окончательно не добил украинское село, начавшее крепко нищать после того, как в начале 90-х годов прошлого столетия руководители АПК по совету западных экспертов взяли курс в обретшей независимость Украине на разрушение колхозов и совхозов и образование фермерских хозяйств. С исчезновением совхоза «Спутник», центральная усадьба которого находилась в Новониколаевке, почти все из 800 его бывших производственников сразу же стали безработными. Тяжело переживал трагедию совхоза Михайлов, двадцать лет возглавлявший это хозяйство и выведший его в передовые.

Реформа завершилась воровством

Перед реорганизацией коллектива Александр Иванович был отстранён от руководства совхозом. А реформа хозяйства завершилась элементарным разрушением и воровством. Быстро заросли лопухами 36 гектаров земли, на которых размещались животноводческие помещения. От 5 коровников, 4 телятников, 3 свиноферм остались лишь редкие камешки. Такая же ситуация на бывшем совхозном машинном дворе, с которого исчезли 70 комбайнов и 63 трактора. Пришел в запустение гараж, в котором находилось 90 автомашин.

На бывшей центральной усадьбе совхоза в селе Новониколаевка закрыли Дом быта, помещение которого по дешевке было продано под магазин. А вот двухэтажное здание, в котором размещались столовая и библиотека, снесли подчистую, так как «нужным» людям срочно понадобились 22-метровые панельные перекрытия, которые Михайлов в свое время заказывал аж в Кировограде. Бывшие рабочие совхоза вспоминают, как Александр Иванович одним из первых в регионе внедрял в хозяйстве индивидуальный подряд, обеспечивающий высокие заработки. Механизатор Николай Фомин, в звене которого работала и его жена Ольга, получил однажды вместе с ней в конце года 50 тысяч рублей дополнительной оплаты за рекордный урожай зерновых и кормовых культур. За год «Спутник» производил до 10.000 тонн пшеницы, 14.000 тонн сахарной свеклы, 700 тонн подсолнечника, 3.900 тонн овощей, 2.200 тонн молока, 420 тонн мяса.

Высокие прибыли давали совхозу возможность ежегодно выделять 140-150 тысяч рублей на отдых и оздоровление людей. Рабочим давали бесплатные путевки в санатории, в туристические поездки по стране и за рубеж. Люди ценили Михайлова не только за независимость суждений, богатый жизненный опыт, но и за его постоянную готовность помочь каждому отдельно взятому человеку, коллективу. При нем развивалось не только производство, было построено два фельдшерско-акушерских пункта, две школы, 400 домов для работников коллектива. Для местных жителей разрушение «Спутника» обернулось не только материальной, но и моральной катастрофой. Ведь за двадцать лет, которые Михайлов возглавлял хозяйство, они уже привыкли к успеху и старались во всем быть только первыми.

Необходим переходный период

Выступая на аграрном форуме, Михайлов предложил, в частности, уменьшить максимально допустимый объем сельскохозяйственной земли, которую можно будет приобрести одному физическому лицу, с предлагавшихся изначально 214 тысяч гектаров до 2-2,5 тысячи. Ему даже показался высоким лимит в 5 тысяч гектаров, за который ратовали представители Всеукраинской аграрной рады. Ведь совхоз «Спутник» обрабатывал 5450 гектаров пахотных земель. И, на его взгляд, объем фермерского хозяйства в 2-2,5 тысячи гектаров позволит среднему фермеру, с одной стороны, сосредоточиться на проблемах какой-то конкретной общины, а с другой – обходиться минимальным числом специалистов и руководителей подразделений.

Однако когда Верховная Рада опубликовала в начале января окончательную редакцию законопроекта № 2178-10 о рынке земли в Украине, то Михайлов увидел, что лимит на продажу земли в одни руки определен в 10 тысяч гектаров. Поскольку даже у средних фермеров, не говоря уже о малых, нет сегодня возможности приобретать десять тысяч гектаров земли, то Александр Иванович считает, что данный лимит определен в интересах крупных агрохолдингов, которые стремятся отхватить для себя как можно больше отечественных сельхозугодий.

– К сожалению, в опубликованном варианте законопроекта не удалось выставить четкие преграды для приобретения сельхозугодий иностранцам, – говорит Александр Иванович. – Правда, формально такое право они могут получить лишь после проведения всенародного референдума. Однако иностранцы могут покупать долги фермеров, приобретая таким образом их землю. К тому же, если иностранец владеет сегодня в стопроцентном объеме корпоративными правами украинских предприятий, то это значит, что он может распоряжаться принадлежащими им земельными участками. Мне кажется, что в законопроекте о рынке земли важно все-таки еще в четыре раза уменьшить предельное количества гектаров, которое сможет купить одно физическое лицо. Следует подумать и о введении переходного периода на 3-5 лет, в течение которых землю не смогут покупать юридические лица. Такие меры, при кредитной поддержке государства, помогут мелким и средним фермерам укрепиться на рынке земли.

Владимир Крещук