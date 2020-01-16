Сільгосптоваровиробники Миколаївщини отримали державну фінансову підтримку

В останній робочий день грудня 2019 року сільгосптоваровиробники області отримали значну довгоочікувану підтримку держави.

Зокрема фінансову підтримку галузі тваринництва, передбаченої для фізичних осіб – власників худоби, в обсязі 7,8 млн. гривень спрямовано на рахунки 3,6 тис. фізичних осіб – жителів області за вирощування майже 8 тис. голів молодняка великої рогатої худоби.

Загалом за минулий рік 6,7 тис. сільських жителів області отримали дотації на суму 28,1 млн. гривень. Масштаб реалізації державної підтримки по цьому напрямку збільшився майже у 1,5 разу порівняно з минулим роком. Це сприятиме стабілізації чисельності поголів’я великої рогатої худоби та покращенню матеріального становища на селі від реалізації продукції.

Садівники Миколаївщини отримали компенсацію за програмою підтримки садівництва, виноградарства та ягідництва. Витрати на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду в обсязі 8,0 млн гривень відшкодовано 5 суб’єктам господарювання. За рік на підтримку галузі садівництва та виноградарства надійшло 11,6 млн гривень.

Активно реалізовано на Миколаївщині і державну програму «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів». Так, за користування банківськими кредитами, залученими в обсязі 330,2 млн гривень для покриття виробничих витрат та придбання сільськогосподарської техніки, 51 сільгосптоваровиробнику області спрямовано 6,6 млн гривень.

Варто відзначити, що при середньозваженій ставці за користування кредитами 19,5% річних більшість аграріїв отримали відшкодування у розмірі облікової ставки Національного банку, яка протягом року коливалася в межах 18,0%-15,5% річних. Загальна сума виплаченої часткової компенсації вартості відсоткової ставки за залученими кредитами становить 10,7 млн гривень.

Враховуючи, що в 2020 році урядом на розвиток галузей агропромислового комплексу передбачено 4,4 млрд гривень, в аграріїв є надія на отримання вагомої фінансової підтримки з боку держави.

Прес-служба облдержадміністрації