МБК «Николаев» в новом году проиграл два матча

«Киев-Баскет» – МБК «Николаев» – 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28). ДС «Венето». 500 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (9 очков), Петерсон (21), Луценко (10), Давыдюк (4), Бристол (10), Хохоник, Юрченко, Приймак (26), Адедиран (11), Мещеряков.

В первой половине матча небольшое преимущество было на стороне гостей, которые выиграли ее с разницей в семь пунктов. Но после большого перерыва хозяева площадки прибавили, стали жестче действовать в обороне и поражать кольцо с периметра. Пропустив 35 очков за десять минут, «корабелы» сами же набрали только 17. Затем благодаря отличной игре Петерсона и Приймака МБК «Николаев» приблизился к сопернику на расстояние четырех очков. Однако провальный третий период перечеркнул все усилия николаевской команды, «Киев-Баскет» оказался сильнее.

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний отметил, что результат матча закономерен. Главная проблема его подопечных – дисциплина на площадке. Не продемонстрировали они и командную игру. Будет серьезный разговор. Нужно работать и исправлять ошибки.

* * *

«Черкасские Мавпы» – МБК «Николаев» – 97:87 (31:19, 25:23, 20:20, 21:25). ДС «Будивельник». 900 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (8 очков), Петерсон (23), Приймак (13), Давыдюк (2), Бристол (10), Хохоник, Онуфриев (9), Луценко (10), Адедиран (12).

«Мавпы» начали блестящее, что и предопределило итог матча. Оторвавшись от соперника на десять пунктов, они получили психологическое преимущество. Темп набора очков задали Эирингтон и Попов. «Корабелы» же играли медленно, искали себя в нападении первые 12-14 минут и разыгрались лишь к середине встречи.

В четвертой четверти гости сократили разницу до пяти очков. Однако четыре очка Райта и яркий проход Беликова вернули разницу в двузначный диапазон. И хозяева площадки довели матч до уверенной победы.

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний так подвел итог встречи:

– Игра начинается от защиты. Мы забиваем под 90 очков, а нам – под сто. Это не даст желаемый результат. После матча в Киеве прошло слишком мало времени, не успели разобрать те ошибки, вот и не смогли переломить ход поединка.

Завтра МБК «Николаев», занимающий в турнирной таблице восьмое место, на выезде встретится с БК «Запорожье».

* * *

На сайте суперлиги болельщики определили лучшего игрока декабря. Голосование с огромным отрывом выиграл новичок «корабелов» Квентин Петерсон (на фото), набравший 1048 голосов. Далее расположились Кирилл Фесенко («Днепр»)– 212, Денис Лукашов («Прометей») – 204, Андрей Мироненко (БК «Запорожье») – 195, Брюс Месси (БК «Одесса») – 174, Александр Кольченко («Черкасские Мавпы») – 158,Льюис Салливан («Химик») – 52, Кейси Шеферд («Киев-Баскет») – 34 и Карим Джамар («Харьковские соколы») – 18 голосов.