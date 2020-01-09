«ДАЧНЫЕ ВОЙНЫ»: государство – в сторонке?..

В редакцию нашей газеты обратился многолетний председатель одного из садовых кооперативов, расположенного в районе поселка Воскресенское под Николаевом, и с порога заявил: осуществляется… рейдерский захват садоводческого общества. Александр Сиденко попросил провести журналистское расследование по данному поводу, ведь, по его словам, от неправомерных действий могут быть ущемлены права и интересы десятков дачников и членов их семей.

Затеял масштабное строительство

Что же случилось такого экстраординарного в садоводческом обществе (СО) «Солнечная поляна», если его руководитель вынужден искать защиты у журналистов областной газеты? По словам А.В. Сиденко, проблемы начались после того, как членом садоводческого кооператива стал Евгений Маринич. Точнее, все материальные права де-юре оформлены на его отца – Владимира Маринича, но во всех резонансных событиях, о которых пойдет речь ниже, непосредственное участие принимал именно его сын.

Итак, в мае 2017 года семейство Мариничей приобрело половину одного из домов в садоводческом обществе «Солнечная поляна». Почему половину? Да потому, что в свое время часть домов построил Николаевский домостроительный комбинат, причем – по стандартному проекту: полдома находится на одном участке и принадлежит хозяину этой земли, вторая половина домовладения расположена на соседней дачной «дилянке» и, соответственно, является собственностью другого садовода.

– Не получив соответствующего разрешения правления СО «Солнечная поляна», а также не заручившись согласием соседа, – говорит А. Сиденко, – Маринич затеял масштабное строительство. Сначала расширил площадь дома, но мы закрыли на это глаза. Когда же он начал строительство третьего этажа, то его соседка Кривошеенко пришла на правление с жалобой: нарушаются ее права из-за затенения принадлежащего ей участка. На заседании правления мы приняли решение: обязать Маринича сделать крышу вровень с соседской. Это исчерпало бы все конфликты…

Устав СО «Солнечная поляна» однозначно говорит о том, что подобное строительство должно не только отвечать действующим в стране строительным и санитарным нормам и правилам, требованиям Устава, но и согласовываться с правлением. Однако, как отмечает А. Сиденко, этого сделано не было.

По словам Александра Сиденко, строительство – незаконное, поскольку «строительство дома велось на чужой земле. К тому же, имел место быть факт самозахвата земли».

Однако суд решил иначе. Кривошеенко, подав соответствующий судебный иск, проиграла Мариничу и районную, и апелляционную инстанции. И хотя Сиденко отмечает, что его оппонент – успешный бизнесмен, и «судья заглядывала в рот его адвокату», факт остается фактом: Фемида узаконила строительство «апартаментов». Кривошеенко же остается погоревать по поводу пропавшей в тени клубники и… продолжать верить в торжество правосудия. Ведь в суд с иском признать строение незаконным обратилось уже само садовое общество. Интересно, каким будет судебный вердикт на сей раз?..

«Припекло» переизбрать председателя…

Но на этом противостоянии накал страстей в дачном кооперативе не иссяк, а наоборот – разгорелся с новой силой.

– С группой своих друзей и почитателей, – рассказал Александр Сиденко, – Маринич провел незаконное собрание, где якобы был избран председателем. Почему незаконное? Да потому, что согласно нашему Уставу внеочередное отчетно-выборное собрание можно провести, если его инициирует не меньше 25 процентов членов садового общества, а это, по крайней мере, 35 человек. А поскольку с их стороны соответствующее обращение подписали лишь полтора десятка человек, то мы им пояснили: созывать внеочередное собрание нет никаких на то оснований.

Через некоторое время А. Сиденко уехал на отдых в другую область. А когда вернулся, то с удивлением узнал, что якобы председателем де-юре является уже не он, а… В. Маринич. Об этом ему сообщил Евгений Маринич.

– Но как такое может быть в принципе, – недоумевает А. Сиденко, – если еще за несколько месяцев до этого, а именно 18 мая 2019 года, на общем собрании было утверждено решение правления об исключении В. Маринича из членов нашего кооператива? Как же тогда не участник нашего общества стал его председателем?

Действительно, согласно п. 4.15 Устава СО «Солнечная поляна», председатель общества выбирается только из членов кооператива. Причем – сроком на три года. Поскольку Александр Сиденко был избран на общем собрании в 2017-м, то соответственно срок его полномочий истекает совсем скоро – в 2020 году. Но, видимо, кому-то очень «припекло» переизбрать Сиденко как можно раньше. Основным своим оппонентом и недоброжелателем Александр Владимирович как раз и считает Евгения Маринича – мол, тот таким образом мстил ему за принципиальную позицию касательно не отвечающего Уставу строительства.

Но каким образом регистратор внес соответствующие изменения в Государственный реестр юридических лиц? Неужели при этом не проверялась достоверность предоставленных данных?..

Стоит отметить, что у Евгения Маринича мог иметься еще и другой мотив в устранении нелояльного председателя. После исключения В. Маринича из членов садового общества Александр Сиденко вместе с двумя охранниками кооператива явились к его участку, чтобы отрезать дом от электроэнергии. Согласно п. 3.10 Устава лицо, исключенное из членов общества, в месячный срок после получения письменного извещения об исключении обязано заключить с садоводческим обществом договор на пользование водой и электроэнергией по их реальной стоимости.

– Однако такой договор заключен не был, – подчеркивает А. Сиденко. – Поэтому на заседании правления мы приняли решение отключить дом Маринича от электроэнергии.

Напряжение возле электростолба, и не только

«Исполнить приговор» взялся сам председатель, которого сопровождали два охранника общества. Впрочем, беспрепятственно выполнить в общем-то простую процедуру – влезть на столб и отключить счетчик от питающего провода – оказалось делом непростым.

– Когда проходили мимо домика Маринича, он начал кричать жене – вызывай полицию! – вспоминает Александр Сиденко. – Затем схватил мой мобильный телефон и швырнул его к себе на участок, видимо, полагая, что я веду видеосъемку. Я попросил одного из охранников, Володю, сходить за мобилкой и принести ее мне. В этот момент он ударил меня в глаз… Я устоял на ногах лишь потому, что держался за лестницу. В свою очередь его я не бил – есть два свидетеля, которые это подтвердят.

Затем председатель все же вскарабкался на лестницу, дабы отключить электропитание от дома Маринича. Но…

– Он начал трясти лестницу, – продолжает А. Сиденко, – чтобы я упал. Охранник Володя стал своим телом оттеснять его от лестницы, за это досталось и ему, палкой по голове. Я вызвал полицию, поскольку мой глаз начал заплывать.

Итог стычки таков: Александр Сиденко написал заявление в полицию по поводу нанесения ему телесных повреждений. Однако до сих пор Александр Владимирович не только не знает результатов расследования (хотя бы предварительных), но и ни разу не был вызван на следственные действия. Вот так работает «новая полиция» при новом, заметьте, Президенте…

Председатель садоводческого общества 19 ноября подал в правоохранительные органы и второе заявление о совершении преступления – «по факту мошенничества и подделки документов и печати садоводческого общества «Солнечная поляна». Интересно, сколько месяцев анискины из Витовского отдела полиции будут «кумекать» и над этой сверхсложной «головоломкой»?..

По итогам проведения собрания, которое Сиденко и его сторонники считают незаконным, В. Маринич 13 ноября был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как председатель СО «Солнечная поляна». А вскоре в сторожке садоводческого общества был вскрыт сейф.

Со своей стороны, избранное еще в 2017 году правление садоводческого кооператива созвало и провело 1 декабря общее собрание общества «Солнечная поляна». На него пришли 76 садоводов, или 52 процента от общего количество членов садоводческого кооператива. Мероприятие состоялась с соблюдением всех формальностей, что подтвердила присутствующая на нем председатель Николаевского областного общества садоводов Надежда Гуньковская.

Внеочередное: против – лишь один голос

Что же решили садоводы?

Из протокола общего собрания:

«Сіденко О.В. розповів, що в листопаді група осіб під керуванням Маринича Євгена Володимировича, який не являється членом СТ «Сонячна поляна», провели збори, на яких були присутні близько 20 чоловік. Згідно рішення цих зборів, голову правління Сіденка О.В. позбавили повноважень та обрали нового голову правління Маринича Володимира Григоровича (батька Маринича Євгена). Маринича Володимира раніше було виключено з членів товариства. Таким чином, ні Маринич Є.В., ні Маринич В.Г. не є членами товариства. Мариничу Євгену вдалося по підробленому протоколу виготовити печатку та занести в Єдиний державний реєстр відомості про нового керівника. Окремо доповідач пояснив про порушення Мариничем В.Г. статуту при забудові садового будинку, незаконне захоплення землі та неналежну поведінку по відношенню до сусідів, які мають сумісну на двох будівлю».

Слово предоставили и Надежде Гуньковской. Председатель областного общества садоводов почеркнула, что «СТ «Сонячна поляна» завжди було товариством, в якому дотримувалися чинного законодавства». Также Надежда Александровна отметила, что «печатка виготовлена незаконно, і Маринич В.Г. діяв з порушенням законів України та Статуту садівничого товариства».

А садовод Владимир Волков не подбирал слова, обращаясь к Евгению Мариничу: «Ви хто такий, що зробили для товариства? Вас ніхто не знає і сьогодні бачить вперше. Сіденко дуже багато роботи виконує сам, оскільки кошти у СТ обмежені. Ми йому за це дуже вдячні і довіряємо».

Дали высказаться и самому Евгению Мариничу, который сказал, что «садівнича ділянка належить йому, а він будує на ній будинок». Также Е. Маринич сообщил, що «кошти за електроенергію сплачуються невірно» и заявил, что, по его подсчетам, «в рік залишається 30,0 тис. грн, які зникають».

Впрочем, А. Сиденко, ссылаясь на документы, опроверг все эти обвинения. А недовольным и сомневающимся Александр Владимирович посоветовал нанять аудит.

Дальше председатель собрания поставил на голосование вопрос о досрочном отзыве «незаконно обраного і зареєстрованого головою правління товариства Маринич В.Г.». Итоги голосования более чем красноречивы: 75 садоводов проголосовали за это предложение, против высказался лишь… Евгений Маринич.

С таким же перевесом – 75 голосов против все того же одного – общее собрание проголосовало за избрание председателем собрания Александра Сиденко. Таким образом, большинство садоводов однозначно высказались, кого они видят во главе садоводческого общества. Одновременно участники собрания в своих выступлениях выпустили немало критических стрел относительно поведения Евгения Маринича.

Стоит отметить, что во исполнение решения общего собрания садоводов А. Сиденко внес соответствующие изменения в Единый государственный реестр юрлиц, и снова числится в нем как председатель СО «Солнечная поляна».

Позиция «альтернативного председателя»

Впрочем, его оппонент и не думает сдаваться. Во время встречи с журналистом «РП» Евгений Маринич сообщил, что подал судебный иск о признании собрания от 1 декабря нелегитимным и, соответственно, отмене его решений.

Е. Маринич считает, что попытки переизбрать многолетнего законного председателя «Солнечной поляны» связаны не с его «масштабной» стройкой, а с «отношением Сиденко к людям, с тем, как осуществляется уборка, освещение, куда деваются деньги».

Мы поинтересовались, откуда наш собеседник взял эту информацию, ведь совсем недавно появился в садовом обществе.

– С людьми общаюсь, не со всеми, а с теми, кто выходил на контакт. Половина садоводов это точно, – многозначительно-таинственно сообщил Евгений Владимирович.

В подтверждение своих слов Е. Маринич показал фото трансформатора и сообщил, что в сети бывает 170-180 вольт, из-за чего в кооперативе часто выключают свет. «Люди говорят, что из-за этого холодильники «летят», да и с водой тоже плохо, – удрученно продолжил молодой человек. – Садоводы также говорят, что мы платим, а Сиденко ничего не делает». И снова Евгений Маринич сослался на неких таинственных «людей», а также голословно, без предоставления документов, обвинил председателя и в том, что тот «приторговывает» дачными участками. И якобы избрали его в 2017 году тоже с нарушениями!

Вполне допускаем, что работой Александра Сиденко может быть недовольна определенная «группа товарищей», всем-то не угодишь. Но ведь собрание от 1 декабря дало однозначно понять, что большинство садоводов поддерживают Александра Владимировича на посту председателя! Однако, похоже, Е. Маринич, невзирая на этот непреложный факт, с помощью каких-то юридических зацепок постарается в судебном порядке оспорить мнение большинства…

Е. Маринич прокомментировал и инцидент с отключением его дома от света. По мнению Евгения, А. Сиденко «вошел в сговор с Кривошеенко, устроив ее гражданского мужа себе в охрану. И они пришли ко мне и отрезали электроэнергию, хотя вся оплата была».

Но ведь А. Сиденко пришел отключать свет не из-за долга, а потому, что садовод был исключен из состава членов общества и в течение месяца не заключил договор с «Солнечной поляной» на поставку электроэнергии.

«Меня даже не предупредили об отключении, хотя я там живу!» – продолжил возмущаться господин Маринич. Хотя… тут же добавил, что это была уже вторая попытка отключить электроэнергию. Выходит, Маринич прекрасно знал, что его дом подлежит отключению от электроэнергии? А если знал, то почему не заключил договор о предоставлении услуги?..

Евгений категорически опровергает и то, что бил Сиденко. «Это очередная фальсификация председателя!» – эмоционально сказал он. И в качестве доказательства своей невиновности предоставил какое-то видео, которое отражает лишь часть какого-то конфликта и не дает полного представления об инциденте. Более того, Е. Маринич утверждает, что якобы сам Сиденко его… избил, и у него, по его словам, было сотрясение мозга. Мол, он даже и «скорую» вызывал, дабы зафиксировать телесные повреждения.

Сложно поверить в то, что крепкого высокого мужчину в расцвете сил побил 75-летний пенсионер, который его на голову ниже, да еще и причинил при этом серьезное нарушение здоровья. Да и два свидетеля тех резонансных событий отрицают, что Александр Сиденко бил Евгения Маринича.

– Когда Сиденко полез на столб, он порывался прорваться к лестнице, чтобы сбить человека с высоты. Также он ударил Сиденко дважды в голову, прямо в глаз, и разорвал рубашку. Врезал и мне деревянным брусом в голову… – вспоминает резонансные события охранник Владимир Катвицкий.

Казалось бы, у правоохранительных органов имеется более чем достаточно информации, чтобы расследовать уголовное производство, открытое по заявлению Сиденко. Однако в Витовском отделении полиции молчат, продолжая таким образом укреплять доверие общества к «новой полиции».

Но вернемся к разговору с Евгением Мариничем. По его словам, на «альтернативном» собрании возле сторожки дачного кооператива собралось порядка 80 человек.

Однако один из свидетелей, дачник Анатолий Дон, называет совершенно другую цифру – около 20 человек! А при таком количестве людей собрание, согласно Уставу садового общества, является нелегитимным. Да и инициировать собрание должно было не менее 25 процентов от численного состава, а это никак не менее 35 человек.

Добро приходит «с кулаками»?..

Журналист, внимательно выслушав обе стороны конфликта, попросил предоставить подтверждающие документы. И если Александр Сиденко принес копии многих важных решений, в том числе протокол собрания от 1 декабря и персональный состав собравшихся на этом мероприятии, то Евгений Маринич так и не удосужился предоставить соответствующие документы. Не потому ли, что процедура созыва и проведения «альтернативного» собрания не отвечали Уставу СО «Солнечная поляна»?

Конечно же, это пока лишь предположения. Но многолетняя журналистская практика говорит: обычно скрывают данные те, кому выгодно их скрывать.

Спрашиваю Евгения Маринича и о таком: неужели так сложно было дождаться планового отчетно-выборного собрания в кооперативе, которое должно состояться весной 2020 году? В чем была необходимость инициировать процессы, которые вызвали такой бурный резонанс, в том числе – с активным подключением правоохранительных и судебных органов?..

– А зачем? Допекло… – незатейливо объясняет свои действия Евгений Маринич, который, будучи успешным предпринимателем, ну никак не походит на жертву истязаний 75-летнего старика.

* * *

А нам остается лишь констатировать: к сожалению, государство практически самоустранилось от проблем, которые происходят в садоводческих обществах. Похоже, что чиновники и люди в погонах руководствуются логикой: раз у вас добровольное объединение граждан, то и разбирайтесь сами в своих проблемах.

Но если бы те же правоохранительные органы оперативно и решительно реагировали на малейшие нарушения законности (в том числе – со стороны регистраторов), то «дачные войны» были бы не возможны даже в принципе. Ведь садовое общество, к примеру, подпадает под действие «Закона о кооперации», да и других законодательных актов. В таком случае, посягнувший на установленные в садоводческом обществе и государстве порядки знал: наказание за противоправные действия – неминуемо. А так, как говорил бывший президент, «маємо те, що маємо». Поэтому, при таких реалиях, добро и справедливость часто приходят не в результате четкой работы правоохранительной и судебной систем, а порой являются «с кулаками».

Андрей ТЮРИН

Надежда Гуньковская, председатель областного объединения садоводов:

– Люди массово пришли на собрание 1 декабря, потому что чувствовали – надвигается какая-то неприятность. Интересно, что ставший председателем садового общества даже не был членом садоводческого общества. Но он каким-то образом сумел изготовить печать и зарегистрировался как председатель. Конечно, это большое нарушение. Ведь по Уставу должен быть кворум, собрание, перевыборы. Но этого ничего не соблюдалось. Конечно, конфликты в садоводческих коллективах были и раньше, но до такого никогда не доходило. Я было ошарашена, когда мне позвонил Сиденко и сказал, что без него избрали нового председателя, вскрыли сейф, срезали замки. А в целом государство практически самоустранилось от проблем садоводческих кооперативов, и они варятся в собственном соку.

Елена Зайцева, председатель «собрания», избравшего В. Маринича:

– Сколько людей было во время собрания возле сторожки? Я что, считала? То ли 80 человек, то ли 70… не знаю. Я с бухты-барахты подошла, мне сказали, Вы будете (председателем собрания. – Ред.), я – ну пожалуйста. Гуреева там была типа секретарем, и еще один мужчина, они что-то считали.

Я, кстати, возмущалась: что ж вы за люди? Как только все хорошо, то все нормально. Как только человек собирается уходить, то куча грязи.

Татьяна Гуреева, секретарь «собрания», избравшего В. Маринича:

– Возле сторожки находилось около 30 садоводов. Потом Маринич вопрос решал по телефону, чтобы они расписались… Мне всё равно, кто будет председателем. Но Сиденко давно говорил, что хочет уйти, и ему давно пора уйти, потому что порядка нет в кооперативе, отчетности. А когда появился человек на его место, то он не знает, как сохранить свое кресло.