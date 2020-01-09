МБК «Николаев» остался за бортом финальной четвёрки

«Киев-Баскет» – МБК «Николаев» – 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23). ДС «Венетто». 1000 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (6 очков), Петерсон (44), Луценко (21), Давыдюк (15), Бристол (1), Приймак (5), Адедиран (10), Мещеряков (2).

В течение трех периодов на площадке шла равная борьба. В составе гостей выделялись Петерсон и Луценко, вдвоем реализовавшие 11 дальних бросков, что всего лишь на один меньше, чем вся столичная команда вместе взятая. В заключительной четверти «корабелы» лучше действовали в защите, а Петерсон на решающем отрезке игры принес им 12 очков подряд. В итоге победа с разницей в 16 пунктов.

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МБК «Николаев» – «Киев-Баскет» – 78:98 (16:28, 26:25, 18:29, 18:16). Спортшкола «Надежда». 1850 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (14 очков), Петерсон (33), Луценко (10), Давыдюк, Бристол (7), Юрченко, Приймак (11), Адедиран (2), Хохоник (1).

В ответном матче игроки «Киев-Баскета» с первых минут надежно действовали в обороне, в первую очередь противодействия лидеру хозяев площадки Петерсону. Николаевская команда сразу же оказалась в роли догоняющей стороны и на большой перерыв соперники ушли с перевесом киевлян в 11 пунктов. Третий период «Киев-Баскет» закончил с большим игровым превосходством и, как следствие, отрывом в 22 очка. Игра, что называется, была сделана, и столичная команда вышла в Финал четырех.

Комментарий к матчу главного тренера МБК «Николаев» Виталия Черния:

– Недонастроя на такие игры быть не может. Тем более, что эта была вторая кубковая игра. Непопадание штрафных – это психология. Чтобы играть такие матчи и выигрывать на таком уровне, нужно провести их очень много. Чувствовался мандраж. Мне как тренеру хотелось сбить его у игроков и где-то сыграть чуточку по-другому.

Вадим Серый