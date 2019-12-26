ГРАДУС НАПРУГИ: крапку ставити зарано

У публікації «У ЖОРСТКИХ «ОБІЙМАХ» МОНОПОЛІСТА: Як «Миколаївобленерго» намагається будь-що відрізати світло від будинку снігурівчанина» («РП» від 28.11.19) наша газета розповідала про те, як Снігурівська філія АТ «Миколаївобленерго» «чемно» відноситься до своїх споживачів. Розповіли ми це на прикладі мешканця райцентру Геннадія Шияна, який є колишнім працівником філії, відтак, як-то кажуть, зсередини знається на нюансах діяльності фактичного монополіста та зміг кваліфіковано захищати свої права та інтереси. При цьому Геннадій Михайлович стикнувся як з хамством, відвертою неповагою до себе з боку деяких працівників «Миколаївобленерго», так і, судячи з усього, з прямою фальсифікацією документів.

Нагадаємо, що головним «каменем спотикання» у взаємовідносинах між споживачем та акціонерним товариством стала ситуація, коли енергетики забажали поміняти прилад обліку електроенергії, котрий був куплений Г. Шияном за власні кошти та встановлений в його домоволодінні. Представники обленерго стверджували, що міжпровірочний період на даний вид лічильника становить шість років, відтак його потрібно терміново замінити в цьому році. Натомість споживач, посилаючись на паспорт приладу обліку, наполягав на іншому терміні – восьми роках. А, оскільки у снігурівській філії не надали Геннадію Шияну жодних офіційних документів, які б підтверджували їхню версію, то споживач наполягав на власній правоті і не збирався виконувати «забаганки» енергетиків.

Напевно, відчуваючи власну зверхність та фактичне монопольне становище на ринку розподілу та постачання електроенергії, працівники Снігурівської філії намагалися декілька разів поміняти злощасний лічильник. Але при цьому вони діяли нахрапом, навіть не надто переймаючись законністю своїх дій. Так, наприкінці жовтня Г. Шиян отримав листа від Снігурівської філії, в якому містився акт про недопуск, датований 23 жовтня, та попередження про відключення електроенергії від будинку з… 12 жовтня 2019 року. Очевидна нісенітниця! З цим липовим попередженням снігурівські енергетики прибули до оселі снігурівчанина, аби відключити від електроживлення. І лише коли Г. Шиян був змушений викликати на місце конфліктної ситуації поліцію, «трударі рубильника» хутко ретирувалися в невідомому напрямку.

Але на цьому «полтергейст» від районної філії, очолюваної менеджером Володимиром Забаровським, не скінчився. 13 листопада В. Забаровський оформлює черговий акт про недопуск. У «документі» зазначено, що споживач був вдома і не допустив працівників філії до свого приладу обліку. Та згодом з’ясувалося, що насправді «бригада знеструмників» зустріла Г. Шияна не біля його будинку, а… просто неба, коли той міською вулицею прошкував у власних невідкладних справах.

Знову ж таки, на підставі даних, котрі не відповідали дійсності, споживач був попереджений про відключення його оселі 12 грудня 2019 року, якщо, звісно, він до цієї дати не замінить лічильник.

Отже, що сталося з моменту виходу попередньої публікації?

По-перше, Геннадій Шиян за гарячими слідами звернувся до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області – з тим, аби нарешті з’ясувати – якою насправді є тривалість міжпровірочного періоду? І лише після втручання цієї державної структури у «Миколаївобленерго», де директором – пан Сивак, таки «соблагоізволілі» надати необхідні роз’яснення споживачеві електричної енергії.

З відповіді AT «Миколаївобленерго»:

«У своїй статутній діяльності AT «Миколаївобленерго» керується виключно вимогами діючого законодавства України (та невже?! – Ред.).

Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – НКРЕКП), НКРЕКП постановою від 14.03.2018 № 311 затвердила Кодекс комерційного обліку електричної енергії (далі – Кодекс).

Також, постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 затверджені Правила роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).

Відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Згідно з вимогами статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології. Підприємства, організації та фізичні особи зобов’язані своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.

Пунктом 1.2 глави 1 розділу VII Кодексу визначено, що лічильники: електричної енергії, трансформатори струму та трансформатори напруги належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Для лічильників електричної енергії типу ЦЕ 6827 МІ, який 31.05.2013 був встановлений на Вашому об’єкті за адресою: вул. ……… (адресу приховано з метою захисту персональних даних споживача – Ред.), м. Снігурівка Миколаївської області, відповідно до листа ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») від 05.03.2013 № 28-09-24/141 установлено межповірочний інтервал не більше шести років.

Таким чином, термін держповірки встановленого на Вашому об’єкті лічильника електричної енергії типу ЦЕ 6827 МІ № 60818121 сплинув 31.05.2019, тому зазначений засіб обліку не може використовуватися для комерційних розрахунків за спожиту електричну енергію та потребує планової заміни.

Згідно з пунктом 1.6 глави 1 розділу VII Кодексу, суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

При цьому, підпунктом 14 пункту 5.5.5. глави 5.5. розділу V ПРРЕЕ споживач зобов’язаний не перешкоджати заміні засобів комерційного обліку в разі здійснення такої заміни за рахунок постачальника послуг комерційного обліку або оператора системи».

Зазначимо, що споживач і раніше не відмовлявся замінювати власний прилади обліку та не мав на меті комусь перешкоджати, але – відповідно до міжпровірочних термінів експлуатації лічильника. Ось тільки в паспорті його приладу обліку був зазначений термін вісім років, а тому, не маючи на руках жодного офіційного роз’яснення з цього приводу, який би наводив іншу цифру, Геннадій Шиян був переконаний, що він нічого не порушує. І лише коли в «Миколаївобленерго» надали детальні письмові пояснення, споживач погодився пустити до себе працівників філії з метою заміни приладу обліку. Але чому не можна було надати письмову відповідь споживачеві раніше? Чи не тому, що монополіст звик вирішувати різні спірні ситуації винятково з позиції сили, граючи «мускулами»?..

Але, шановні читачі, і це ще не закінчення цієї неприємної історії!

– Коли 13 грудня зранку, – розповів редакції Г. Шиян, – працівники районної філії обленерго з’явилися на порозі мого будинку, то вони хотіли мій старий лічильник забрати із собою. Проте я не дозволив їм це зробити, адже це – моя власність, придбана за мої кошти. Проте достеменно знаю, що деякі мої знайомі у подібних ситуаціях ведуться на умови монополістів, внаслідок чого позбавляються своєї ж власності.

Отже, споживач, який добре обізнаний у своїх правах, і тут дав відкоша організації-монополісту. Принагідно Геннадій Шиян поцікавився, чи передбачено в новому лічильнику обмеження потужності? «Після цього запанувала пауза, – згадує Геннадій Михайлович. – Зрештою мене повідомили, що так, є обмеження на споживання електрики понад 3,2 кВт».

Для того, щоб читачі зрозуміли: при такому обмеженні одночасна робота принаймні двох сучасних електроприладів – скажімо, мікрохвильової печі та чайнику – може призвести до перевищення гранічного порога та, відповідно, вимкнення електрики в усьому будинку, а відтак – потенційно загрожує викликати поламку цінних побутових речей, що живляться від електроенергії.

– Я відмовився ставити собі такий лічильник, – каже Г. Шиян, – бо це обмеження моїх конституційних прав. Крім того, таке штучне обмеження не передбачено жодними нормативними документами. І тільки після цього працівники філії поїхали з лічильником до себе та програмним шляхом зняли обмеження потужності. Лише тоді я дозволив зробити заміну лічильника і, перевіривши роботу нового приладу та переконавшись, що він спокійно витримує навантаження у 5 кіловат, я побажав енергетикам гарного дня та дотримуватися у подальшому законів України, а також – поважати законні права та інтереси споживачів електроенергії.

Проте і на цьому ще зарано ставити крапку. За словами снігурівчанина, він наразі очікує на підсумки перевірки діяльності «Миколаївобленерго» з боку фахівцівГоловного управління Держпродспоживслужби. А, оскільки через незграбні дії монополіста Геннадій Шиян зазнав матеріальної та моральної шкоди, він не виключає ініціювання судового процесу проти своїх кривдників з метою відшкодування заподіяних збитків.

Андрій ТЮРІН