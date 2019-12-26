ТЭЦ приняли в собственность города

В пятницу, 20 декабря, депутаты городского совета приняли проект решения «О предоставлении согласия на принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Николаева государственного пакета акций ЗАО «Николаевская теплоэлектроцентраль», сообщил сайт Николаевского горсовета.

Напомним, что ТЭЦ находилась в процессе приватизации. Как отметил городской голова Александр Сенкевич, Николаев нуждается в этом объекте, ведь под приватизацию надо отдавать то, с чем городские власти не могут эффективно работать.

– Если ТЭЦ приватизируют, новый владелец не будет заинтересован в решении проблемных вопросов предприятия, и вряд ли будет модернизировать теплосети и восстанавливать дороги после плановых ремонтов. Сейчас ТЭЦ обеспечивает теплом около 40 процентов николаевцев. Если примем предприятие в коммунальную собственность, будем владельцами всей теплосистемы города, то сможем понимать, что нам с ней делать, как нам ее оптимизировать.

Мэр также отметил, что Николаевская ТЭЦ не является убыточным предприятием, следовательно не будет и дополнительной нагрузки на городской бюджет в связи с выплатой заработной платы работникам.

– Данный объект находится в списке малой приватизации, а это значит, что его может приватизировать частное предприятие, которое будет реализовать свою программу электрогенерации и теплоснабжения. Это предприятие также может отказаться от предоставления услуг по теплоснабжению и сказать нам, что мы должны сами выполнять ремонты. Сомнения по поводу того, что нам придется ремонтировать теплосети, имеют право на жизнь, но сегодня «Николаевоблтеплоэнерго» помогает ТЭЦ с ликвидацией порывов на теплосетях, – отметил городской голова.

Вице-мэр Александр Омельчук добавил, что передача «Николаевской ТЭЦ» в коммунальную собственность города позволит комплексно и системно решать проблемные вопросы теплообеспечения, а также повысить эффективность работы различных источников теплоснабжения.

В результате 30 народных избранников проголосовали «За».

Следует отметить, что следующим шагом является согласование Кабинета Министров Украины. Таким образом будет поставлена ​​точка в процессе принятия в собственность города этого теплоснабжающего предприятия, сообщается на сайте Николаевского горсовета.