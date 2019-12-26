Пенальти в ворота председателя

Жители Сухого Еланца, что на Новоодесчине, на сходке жёстко потребовали от сельского головы Николая Ярошинского отчитаться о своей работе.

Едва избрали, а они уже всюду суют свой нос

Накануне возмущенная группа депутатов Сухоеланецкого сельского совета Новоодесского района обратилась в редакцию с просьбой провести журналистское расследование. По их мнению, в действиях должностных лиц Сухоеланецкого сельсовета и юридических лиц публичного права усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины – кража, присвоение, растрата имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением, нецелевое расходование бюджетных средств, нерациональное их использование, злоупотребление властью или служебным положением, служебная подделка, декларирование недостоверной информации.

Примечательно, что в редакцию обратились депутаты нового созыва, избранные на внеочередных выборах в местную общину в июле нынешнего года. Избираясь в сельский совет, они ожидали конструктивной командной работы на благо своих избирателей, на деле же оказалось, что депутаты в сельсовете – лишь формальный придаток. Председатель, победивший на трех выборах и отстоявший девять лет у руля сельской власти, считал себя полноправным хозяином положения и даже не думал считаться с мнением депутатов. Более того, не скрывал своего раздражения: их едва избрали, а они уже всюду суют свой нос. Вопросы председатель привык решать единолично и даже перед избирателями за две предыдущие каденции не счел нужным отчитаться.

Восемнадцать километров ужаса

Журналисты «РП» не смогли не приехать на сходку: уж очень хотелось послушать, о чем говорят люди.

Надо признать: едва повернув за райцентром Новая Одесса направо, в сторону Сухого Еланца, мы уже поняли – дорога предстоит нелегкая. Редакционная машина, скрипя тормозами, дергалась и переваливалась с боку на бок долгих восемнадцать километров, «пересчитывая» многочисленные ямы и ухабы. Оголенные ореховые деревья, уныло застывшие вдоль разбитой трассы, не добавляли красот пейзажу.

Не удивительно, что автобусное сообщение с областным и районным центрами здесь отсутствует. По такой аварийной дороге перевозчики ездить не рискуют. Люди, не имеющие личного транспорта, сюда и отсюда добираются на перекладных. А бедных детишек из близлежащих сел, рискуя их жизнями, продолжает возить школьный автобус – в Сухом Еланце находится опорная школа.

Уже потом мы узнали от жителей Сухого Еланца, что сельский голова Николай Ярошинский вместе со своей женой – частным предпринимателем, ездит по этой дороге почти каждый день – за товарами в семейный продуктовый магазин. Втянулся, привык и не жалуется. Хотя мог бы как полномочный представитель местной власти звонить во все колокола и требовать вернуть выделенные когда-то и неизвестно кем украденные средства на ремонт этой дороги. Но, насколько нам известно, не звонил и не требовал: «Эта дорога на балансе областного совета, она же не наша!».

Забегая наперед, скажем об орехах: на сходке мы узнали, что, к недовольству местных жителей, сельский голова якобы позволил футбольному тренеру собрать весь урожай.

Но это, как говорится, на здоровье!

Едва преодолев 18 километров ужаса, мы, наконец, въехали в село Сухой Еланец.

«Если я пан, то вы здесь все – марионетки!»

Несмотря на дождливую погоду, сельчан собралось много. Сходка проходила в местном Доме культуры и была очень эмоциональной, поскольку у людей за девять лет каденции сельского головы накопилось немало претензий.

Роскошный по своим параметрам «очаг культуры» успел давно остыть после жаркого лета и напитаться жутким холодом – уже через час пребывания в этой «морозильной камере» ноги и руки просто заледенели. Однако обстановка в зале накалялась.

Упреков председателю было высказано немало. Грубо ведет себя с людьми, как местный панок, в то же время на территории сельсовета происходят непонятные и непрозрачные дела с арендой земли. В частности, всех уже утомили постоянные распри с хозяйственником Сергеем Ивановым, предприятия которого находятся на территории сельского совета, разделение людей на своих и врагов, бесконечные перебои с водоснабжением… Как заявили сами люди, противостояние с С. Ивановым, который обеспечивает рабочими местами жителей прилегающих сел и является основным налогоплательщиком в местный бюджет, зашло слишком далеко и никоим образом не приносит пользы селу.

– В селе практически ничего не делается в плане благоустройства, перебои с водой, не все улицы освещены, – акцентирует депутат сельсовета Сергей Красноумов. – Мы обратились к Ярошинскому с коллективной инициативой навести порядок в местном парке. И услышали в ответ: «Вам надо – убирайте!».

Такая же ситуация и с водой. Жители возмущаются: с водоснабжением домов постоянные перебои. Когда вода залила улицу, люди обратились к председателю и услышали в ответ то же, что и об уборке парка: «Хай тече! Не ви створювали комунгосп!». Мог ответить и похлеще: «Ваша вода уже на кладбище!».

Депутаты упрекнули председателя в самоуправстве по важным вопросам, касающимся жизнедеятельности села. Так было, по их утверждению, с расходованием бюджетных средств по софинансированию строительства сельской амбулатории, с арендой земли под солнечные батареи, с установкой бестолкового ограждения на кладбище, с выбором места под строительство амбулатории.

– Если я пан, то вы все здесь марионетки Иванова, – парировал Николай Ярошинский.

Коммунхоз вдруг стал… частным

Как оказалось, при сельском совете работает коммунальное хозяйство «Сухоеланецкое», учредителем которого является орган местного самоуправления. Руководит им некий Владимир Уткин.

Участники сходки потребовали от директора коммунального предприятия Уткина отчета о девятилетней работе. Но Уткин только развел руками:

– Какие могут быть ко мне претензии? По основному месту работы я шофер скорой помощи в амбулатории, а здесь только числюсь на четверть ставки. Это предприятие частное и не должно ни перед кем отчитываться.

– А кто же в учредителях? – кричали люди.

– Нема нікого! – заявило «подставное лицо».

Селян такой ответ возмутил еще больше.

Разрядить ситуацию вызвался председатель сельсовета Николай Ярошинский:

– Почему коммунальное предприятие должно отчитываться перед депутатами? Оно не должно перед ними отчитываться! Это самостоятельная структура, – заявил он. – Сельский совет за все это время не выделил ни копейки на содержание коммунального предприятия, какие могут быть претензии?

Как оказалось, по утверждению депутата сельсовета Людмилы Шелухиной, в обновленном уставе коммунального предприятия «Сухоеланецкое» каким-то образом исчез пункт о подчиненности и подотчетности КП сельскому совету.

Было бы нечестно не упомянуть, что за местным коммунхозом на его развитие закреплено почти 40 гектаров земли. Как она использовалась все это время, какую прибыль приносила и куда шли деньги от ее аренды – эти вопросы повисли в воздухе. Но ответы на них, и мы в этом уверены, знает сельский голова Николай Ярошинский. Ведь еще до избрания сельским головой именно он создавал и руководил коммунальным предприятием и, по всей видимости, продолжает это делать, но законодательство о государственной службе не позволяет ему официально руководить коммунхозом, вот он, судя по всему, и поставил туда своего человека – водителя «скорой помощи» Уткина. Поэтому-то это «подставное лицо» на обвинительные вопросы односельчан ничего вразумительного сказать не смогло. Да оно и понятно: некогда ему этим заниматься. Как позже рассказали люди, на его основной работе за ним числятся три автомобиля, которые тоже требуют обслуживания.

Раньше коммунальное предприятие отчитывалось перед сельским советом, но в бытность руководства сельским советом Николая Ярошинского этот пунктик в уставе исчез и от коммунального предприятия сохранилось одно название. Слово «коммунальное» – то есть относящееся к местному самоуправлению, было оставлено, и, как нам кажется, не случайно. Поскольку вводит в заблуждение несведущих людей. Хотя, если зайти в единый реестр предприятий, то там написано, что это предприятие коммунальное, в учредителях – сельский совет, его уставной фонд составляет 129 тысяч 688 гривен, а несменным директором с 2010 года значится Уткин Владимир Николаевич.

Депутат сельсовета Сергей Красноумов попытался было получить ответы на вопросы, касающиеся работы коммунального предприятия, но на его письменное депутатское обращение Николай Ярошинский не ответил. Хотя по закону должен был ответить в десятидневный срок.

Сходка требовала от сельского головы отчета. Но отчет у Николая Ярошинского был предельно лаконичен:

– Вы не платите налоги, арендную плату, накопились долги за воду, а сами хотите, чтобы ваших детей кормили бесплатно в школе и детском саду, чтобы сельсовет платил за электричество, газ…

Накал зала пришелся на земельные вопросы. Люди возмущались: почему без согласования с сельской общиной распахиваются пастбища? Почему не учитываются интересы местных жителей при распределении земли, а лоббируется чья-то выгода?

– Вы возмущаетесь, что 67 гектаров земли переданы в аренду кому-то, а не местным? – парировал Николай Ярошинский. – Чтобы вы знали: на эту землю уже появился интерес у многих. У нас по деньгам минус, средств не хватает. Или эту землю у нас заберут и продадут, мы вообще ничего не получим. Кто из вас готов заплатить за аренду 132 тысячи гривен (8 процентов от стоимости)? Плюс 4 тысячи платить по договору социального партнерства. Полсела не может заплатить за огороды…

Но опять-таки, как считают депутаты, и в этом вопросе Ярошинский их «надул», заявляя, что сдается в краткосрочную аренду пастбище, которое затем будет переведено в пашню. Но коль скоро это пахотная земля, то в аренду по закону она должна была передаваться на конкурсной основе.

Такому предприятию в селе всегда найдётся работа

Коммунальное предприятие «Сухоеланецкое» создано давно – еще в 2006 году. Его цель – оказание помощи и посреднических услуг частникам (фермерам, сельчанам и другим сельхозпроизводителям). Предмет деятельности – благоустройство территории сельского совета (вывоз по графику упакованного мусора), предоставление транспортных услуг, ремонт скважин и водогона, обеспечение водой жителей села, услуги ремонтной мастерской (токарные, столярные и газосварочные работы). И даже изготовление дерти из зерна заказчика. А еще, что немаловажно – ремонт дорог, техническая помощь сельчанам и фермерам в обработке земли и сборе урожая, поставка сельхозинвентаря, нефтепродуктов, саженцев, семян, удобрений, гербицидов, комбикормов, минеральных удобрений, стройматериалов, металлоконструкций, столярных, сантехнических, металлических изделий и прочих, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции… Кстати, в реестре указано, что основным видом деятельности этого предприятия, кроме выращивания зерновых, бобовых культур и подсолнечника, обозначено и строительство жилых и нежилых помещений, строительство дорог и автострад. Вот такое многостаночное предприятие.

Дело нужное. Такому предприятию всегда найдется работа. Четко работающая коммунальная служба при сельском совете – важный рычаг эффективного управления местной власти, показатель результативности ее работы и управленческого профессионализма. Избираясь в органы местного самоуправления, разве не эту благую цель преследовали депутаты?

Но вместо того, чтобы эффективно развивать нужную службу на благо местного населения (в благополучных и прибыльных коммунальных предприятиях при сельских советах насчитывается до десятка, а то и больше работников и все они заняты), председатель сельского совета повел себя не в интересах избирателей.

Почему сельские депутаты проголосовали за устав коммунального предприятия в новой редакции, позволяющей уйти от прозрачного ведения бизнеса, – вопрос открытый. Возможно, их ввели в заблуждение, возможно, хитро обманули, а может, они и вовсе не читали обновленный устав, доверившись сельскому голове?

«Не шукай мене, бо я на морі…»

Ради объективности следует подчеркнуть: Николай Ярошинский на этой должности не новичок. В первый раз сельчане избрали его своим вожаком в ноябре 2010 года. Спустя пять лет на выборах он снова оказался в лидерах. На внеочередных выборах в июле нынешнего года в селе Сухой Еланец Ярошинский уже набрал значительно меньше голосов, но показатели соседних сел улучшили итоговый результат, и Николай Николаевич в очередной раз сел в председательское кресло.

Говорят, когда годами врастаешь в руководящую должность, то кажется, что это уже навсегда. Поэтому Ярошинский, как рассказали депутаты, мог позволить себе нарушать должностные инструкции и Закон Украины «О местном самоуправлении». Очевидно считая, что на третьем сроке ему позволено многое. К примеру, много лет подряд председатель сельсовета беззастенчиво практикует летний отдых на море в рабочие дни, неправомерно получая за прогулы зарплату. Как в той песне – «Не шукай мене, бо я на морі…».

Нынешний год тоже не стал исключением. Как рассказала депутат Людмила Шелухина, она вместе со своими коллегами по депутатскому корпусу поинтересовалась причиной отсутствия главы на рабочем месте, однако была грубо выдворена из кабинета с нецензурной бранью.

Более того, штатное расписание с окладами работников сельского совета оказалось тоже почему-то засекреченным документом. Депутаты никак не могли добиться конкретных цифр, в какую же сумму обходится общине содержание руководящего аппарата местного самоуправления. Депутатские запросы по этому поводу игнорировались, а председатель явно юлил, ссылаясь на то, что документы сданы в районный архив.

Но ведь должностные оклады, как известно, регулируются не прихотью руководителя, а нормативными документами.

Вполне естественно, что у депутатов сложилось мнение: председатель сельсовета определил несоразмерные оклады, премии и другие поощрительные выплаты работникам Сухоеланецкого сельского совета, причем, прежде всего, – себе.

Управленческие «мозги» значительно подорожали

Мы раздобыли это штатное расписание. Как оказалось, управленческие «мозги» значительно подорожали в цене по сравнению с прошлым годом и зарплаты работников аппарата местного самоуправления тоже значительно увеличились. Если в январе прошлого года месячная зарплата сухоеланецкого председателя была около восьми тысяч гривен, то в нынешнем – уже около четырнадцати тысяч. Если в целом месячное содержание семи штатных работников сельсовета обходилось чуть больше 25 тысяч, то в нынешнем году – свыше 38 тысяч гривен, а годовое содержание сельсовета уже подбирается к полумиллионной отметке. Эти цифры не должны быть секретом для сухоеланецкой общины, люди должны ощущать на себе эффективность управленческой работы власти. Но, судя по всему, не ощущают.

Примечательно и то, что к своему должностному месячному окладу председатель установил пятидесятипроцентную надбавку (в сумме 3858 гривен) за интенсивный труд. Не хочется приуменьшать его заслуги, наверное, Ярошинского за что-то же избирают уже третий срок, но особой интенсивности в его работе не прослеживается. Но уж точно мы заметили, что дорога к селу в ужасающем состоянии, что сюда не ходят автобусы, что село в полной изоляции. Что в местном Доме культуры холодно, как в склепе, что прямо в здании, где находится сельский совет, под государственным флагом в рабочее время активно процветает «наливайка», причем, как оказалось, это и есть магазин супруги Николая Ярошинского. Как нам рассказали местные жители, именно она выполняет функции бухгалтера в так называемом коммунальном предприятии «Сухоеланецкое».

Люди удивляются, мол, как он может требовать от предпринимателей платить налоги, если сам же нарушает законодательство, торгуя разливной водкой сомнительного качества в своём баре.

– Не для кого в селе не секрет, что там почти 8 лет торговали самогоном, а в последнее время перешли на разливную водку, которую пятилитровыми банками доставляют из города. Причем, спиртное дают без денег, в долг. Говорят, что во время выборной компании, многие долги списались, – рассказывает депутат сельского совета Сергей Красноумов.

Хобби за счёт бюджета?

А еще есть вопрос, который трудно поддается логическому осмыслению: Николай Ярошинский – фанат футбола, меценат и покровитель футболистов. Но как же можно одновременно всей душою любить спорт, ратовать за здоровый образ жизни и в то же время спаивать местное население с утра и до вечера, причем в аккурат напротив опорной школы, куда свозят по бездорожью сельских детишек.

После сходки Николай Николаевич приветливо встретил нас в своем кабинете. Тепло, светло, красиво, в ярком освещении вдоль стены на полках, как в музее, поблескивают кубки, свидетельствующие о футбольных победах. Николай Ярошинский известный футбольный фанат, президент сухоеланецкой футбольной команды «ЛИЯ» (в названии которой зашифровано ФИО супруги сельского головы), член исполкома Федерации футбола города Николаева. С гордостью он похвалился победой: в сентябре сельская футбольная команда стала чемпионом в первой лиге.

Как нам рассказали на сходке, в футбольной команде, выступающей за честь села, нет ни одного местного футболиста. Все они – городские, привозные.

Николай Ярошинский тоже не отрицает: все без исключения футболисты, играющие в команде «ЛИЯ», не здешние – живут и работают в Николаеве. Пятерых футболистов председатель даже прописал по своему домашнему адресу.

– Что плохого в том, что мы село наше футболом прославляем? – недоумевает председатель. – Затраты самые что ни на есть минимальные, можно сказать, символические. Мы все дружим, коллективно отдыхаем на море, и мне не жаль каких-то десяти килограммов мяса на шашлыки для друзей.

Так и хочется сказать: все бы ничего и хобби это прекрасное, но при чем здесь сельский бюджет? При чем здесь сельский общественный кошелек?

Зная не понаслышке, как дорого обходится содержание футбольных команд, мы попросили главного бухгалтера сельсовета Ирину Кирилюк озвучить сумму расходов на футбол.

– Да какие там расходы! – удивилась Ирина Васильевна. – Нашим людям не угодишь, им все председатели были плохие. Всего-то шесть тысяч гривен было выделено за весь год на футбол, да и то, кажется, пошли они на школьную футбольную команду.

Ой, лукавила Ирина Васильевна. Деньги и на футбол, судя по всему, выделялись, и на содержание коммунального предприятия «Сухоеланецкое» тоже. Иначе как тогда объяснить решение первой сессии нового созыва об уменьшении ассигнований на организацию благоустройства населенных пунктов в сумме 40 тысяч гривен, на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований по олимпийским видам спорта в сумме 14 тысяч гривен, на обеспечение деятельности водопроводного и канализационного хозяйства в сумме 18500 гривен?

Выходит, таки «доили» местный бюджет на нужды КП!

Прощаясь, председатель сельсовета попросил нас правильно расставить акценты в своей публикации. Поскольку, якобы, сходка и депутатские обращения – не что иное, как козни противоборствующей стороны. За всем этим, мол, стоит Сергей Иванов.

Вместо послесловия

Козни это или не козни – решать не нам. Поэтому данную публикацию отправляем в правоохранительные органы с надеждой, что сведущие в юриспруденции специалисты разберутся, каким образом общественная земля стала кормить не общину, а сельского голову, какие денежные средства проходят через коммунальное предприятие, и куда они перенаправляются.

Пенальти в ворота председателя избиратели забили. Хочется верить, что заигравшийся в футбол Николай Ярошинский и сам правильно расставит акценты в своей жизни и усладу души поменяет на действенную позицию эффективного управленца. Он не тренер и не инструктор по спорту, а прежде всего – сельский голова. И не о «залетных» футболистах должен печься в первую очередь, а о родной сухоеланецкой общине.

О развитии событий будем и дальше информировать наших читателей.

Татьяна ФАБРИКОВА

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