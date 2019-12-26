Победа и поражение: всё решилось на последних секундах

МБК «Николаев» – БК «Одесса» – 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12). Спортшкола «Надежда». 1700 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (16 очков), Луценко (9), Петерсон (28), Онуфриев (10), Бристол (4), Приймак (4), Адедиран (2), Хохоник.

К середине второго периода гости выигрывали с разницей в 14 пунктов. «Корабелы» сначала догнали соперника, а в конце встречи оказались удачливее одесской команды. Главным героем матча в очередной раз стал Петерсон, набравший 28 очков. В составе МБК «Николаев» также можно отметить поражавшего в ответственные моменты кольцо Зотова и отлично действовавшего под щитами Бристола, который за 28 секунд до финальной сирены установил окончательный итог встречи.

После игры главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний отметил, что Петерсон стал полноценным игроком нашей команды. Но он может еще прибавить как командный игрок. Процесс его адаптации продолжается. Такая же самоотдача должна исходить и от других баскетболистов, чтобы они росли вместе с лидером.

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МБК «Николаев» – «Химик» (Южный) – 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12).

Спортшкола «Надежда». 1700 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (14 очков), Петерсон (28), Онуфриев (4), Приймак (2), Бристол (6), Луценко (10), Адедиран (8), Юрченко, Хохоник.

Хозяева площадки более половины матча играли слабо, и к середине третьего периода уступали с разницей в 20 пунктов. Однако затем прибавили и вступили в борьбу за победу с серьезным соперником. На заключительном отрезке игроки МБК «Николаев» отлично действовали в защите, много атаковали, заставив южненцев нервничать. Однако благодаря «химикам» Уильямсу и Джонсу, которые уверенно пробивали штрафные, чуда не случилось.

Комментарий к игре Виталия Черния:

– Была установка играть в защите очень жестко. У нас это не получилось. Как не получилось сыграть агрессивно в нападении. Ноль штрафных за половину матча говорит о многом. Вторая половина сложилась уже иначе. Спасибо нашим болельщикам! Немножко не хватило нам в концовке, но это игра. Поздравляю команду Южного с победой. К нашим баскетболистам претензии есть, но проблемы решаемы. Главное – не падать духом и не опускать руки.

Потерпев девятое поражение в 14 матчах сезона, «корабелы» ушли на новогодние праздники на предпоследнем, восьмом месте в турнирной таблице.