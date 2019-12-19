Касові апарати: податкова роз’яснює, спростовує, допомагає

Як відомо, 20 жовтня 2019 року Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Відповідні зміни було внесено й до Податкового кодексу. Сутність нововведень – добитися максимальної детінізації економіки в сфері торгівлі та громадського харчування, збільшення податкових надходжень до бюджету, створення рівних умов конкуренції для суб’єктів підприємницької діяльності, а також – захист споживачів. Про нюанси реформи на прес-конференції розповів в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв та керівники структурних підрозділів обласної ДПС.

Як зазначив очільник податкової служби Миколаївщини, головне завдання він вбачає в тому, аби ці зміни відбулися максимально комфортно та безболісно для підприємців регіону. Так, податківці спростували чутки, що розрахункові реєстраційні апарати (РРО) нібито обійдуться платникам податків у значну «копієчку». Але це не відповідає дійсності, бо платники податків матимуть змогу безоплатно встановити відповідну програму РРО на свій смартфон і за її допомогою здійснювати розрахункові операції з отримувачем товарів чи послуг. Але підробити фіскальну звітність не вийде, адже вся фіскалізація відбуватиметься на сервері Державної податкової служби.

Крім того, реформа здійснюватиметься в декілька етапів. Так, до 31 грудня 2019 року ДПС має розробити безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО», і вже з 1 січня 2020 року платники податків матимуть змогу провести тестування цього продукту. А з 19 квітня підприємці зможуть використовувати дані програмні комплекси.

Проте до 1 жовтня 2020 року взагалі нічого не змінюється у діяльності платників податків другої-четвертої груп, якщо обсяг річного доходу не перевищує одного мільйона гривень і в разі, якщо реалізуються складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, медичні вироби, а також якщо надаються платні медичні послуги.

З 1 жовтня 2020 року застосування РРО стане обов’язком для так званих «груп ризику», а саме тих платників податків, які займаються:

– реалізацією товарів (послуг) за допомогою Інтернету;

– реалізацією технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

– реалізацією медичних товарів та наданням послуг у сфері охорони здоров’я;

– реалізацією ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів;

– роздрібною торгівлею уживаними товарами в магазинах (так звані «секенд-хенди»);

– ресторанним бізнесом та кафе, крім продажу води, молока, квасу, риби з цистерн чи бочок, а також харчуванням у школах та дитсадках;

– готельним бізнесом;

– реалізацією текстилю, деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів.

І лише з 1 січня 2021 року РРО повинні застосовувати усі платники єдиного податку 2-4 груп. Але при цьому слід врахувати, що з цієї дати збільшується граничний обсяг доходів єдиного податку другої групи – з 1,5 млн. грн до 2,5 млн. грн.

Звісно, що застосування нових норм передбачає й запровадження відповідних штрафних санкцій для порушників податкового законодавства. Але, як запевнили податківці, штрафні санкції в будь-якому випадку не будуть «драконівськими».

Так, з 1 жовтня 2020 року (доти – жодних покарань) за продаж товару без використання РРО та видачі фіскального чека покупцеві штраф становитиме 10 відсотків від вартості товару, а в разі кожного наступного порушення – 50 відсотків від вартості товару. Після 1 жовтня 2020 року ці цифри становитимуть, відповідно, 100 і 200 відсотків.

Досить незначні штрафні санкції передбачаються (з 1.10.2020) й за інші порушення. Найбільшу суму штрафу – 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (наразі це 8500 гривень) – доведеться заплатити у разі виявлення під час експлуатації виробничих дефектів в його конструкції.

Цікаво, що для споживачів, котрі виявили порушення з боку підприємців при застосуванні РРО, Законом передбачено фінансове заохочення. Так, з 1 жовтня 2020 року покупці товарів, а також громадяни, що отримують послуги, матимуть змогу одержати на свої рахунки так званий «кешбек» – але, щоправда, в разі, якщо сума покупки перевищує 850 гривень. Компенсацію буде перераховано за рахунок штрафних санкцій, застосованих за результатами перевірок скарги, і вона становитиме 100відсотків вартості придбаних товарів (робіт, послуг), зазначених у скарзі. При цьому заявник повинен зареєструватися в своєму Електронному кабінеті платника податків та пройти електронну ідентифікацію. Таким чином, за діяльністю підприємців, котрі використовують РРО, здійснюватиметься також своєрідний громадський контроль.

Андрій ТЮРІН