ВОТ-ВОТ УПАДУТ… Так можно сказать об электрических столбах, которые стоят на улице Первого мая в селе Зелёные Кошары Первомайского района.

15 аварийных деревянных опор, которые держатся в вертикальном положении только благодаря проводам, угрожают жизни жителей села Зелёные Кошары. В любой момент здесь может произойти трагедия. Опоры угрожают не только пешеходам – есть риск, что столбы могут рухнуть на проезжающий рядом транспорт. Об этой проблеме журналисты «РП» уже сообщали в сентябре этого года в публикации «Не влезай, убьёт!». Критический материал редакция направляла на реагирование местной власти и в Облэнерго. Прошло уже три месяца, а к ремонту аварийных столбов, как сообщили жители села, так и не приступили. Когда же энергетики начнут их менять? Или они ожидают смертельного случая?

Напомним, в сентябре этого года в редакцию «РП» обратилась жительница села Зелёные Кошары Елена Манолий с просьбой: «Помогите нам, пожалуйста, мы уже во многие инстанции обращались за помощью, но, к сожалению, никто нас не хочет услышать, на вас последняя надежда. В нашем селе по улице Первого мая стоят старые трухлявые деревянные электроопоры еще советских времен, которые уже давно вышли из строя. Их нужно было давно заменить, так как возле них опасно находиться, а если подует сильный ветер, то трагедии в нашем селе не избежать. Ведь рядом ходят люди, бегают дети, каждый день мы гоняем коров на пастбище. Недавно был ураган, провод упал на землю вместе с чашечками, людей охватила паника. Спасибо нашему местному электрику, Сергею Волошенко, который своими силами смог повесить провода на столб. Хотя тот столб нельзя назвать столбом: если бы на него электрик попытался залезть с «когтями», этот столб сразу же упал бы. Мы уже несколько лет бьем тревогу: фотографировали эти горе-столбы и отсылали в РЭС, обращались к районной власти, звонили на правительственную «горячую линию». В апреле этого года из Николаева и Первомайска приезжали две автомашины с электриками. Эти специалисты посмотрели, согласились, что столбы аварийные, но менять их отказались, сославшись на то, что эти опоры не стоят у них на балансе, якобы они относятся к бывшему колхозу, которого уже нет более 20 лет. На этой улице живут в основном пенсионеры и инвалиды… Помогите им, пожалуйста!

Одна надежда – на новую власть

Председатель Степковского сельского совета Виктор Дудко тогда также подтвердил высокую аварийность деревянных электроопор в Зеленых Кошарах.

– Село это входит в наш сельский совет, и я также хорошо знаком с этой ситуацией, – рассказывает Виктор Николаевич. – От сельского совета я лично несколько раз поднимал эту проблему на районном уровне, разговаривал с руководством РЭСа, они объясняли мне, что все работы выполняются по утвержденному плану, однако замена аварийных столбов в Зеленых Кошарах в нем не предусмотрена. Они считают эту линию бесхозной, так как она якобы не стоит у них на балансе.

– Как же так, – возмущается сельский голова, – они же электроэнергию, проходящую по этим столбам, продают населению, а ремонтировать их отказываются. Люди уже устали жаловаться, я их прекрасно понимаю, сегодня у нас одна надежда – на новую власть. Надеемся на их понимание и помощь в данном вопросе. Кроме того, сама линия электропередачи там ужасная, множество скруток, поэтому напряжение теряется и доходит до критических цифр – 140-160 вольт. По этой причине у многих людей возникают проблемы с работой бытовой техники: горят блоки питания на компьютерной технике, телевизорах, не включаются стиральные машины, микроволновки и прочее.

– Я вам скажу, – откровенничал руководитель сельской громады, – энергетики выезжают быстро и принимают меры только тогда, когда падает столб. Это, конечно, неправильно, однако у людей нет другого выхода, кроме как свалить аварийные столбы, предварительно вырубив рубильник на трансформаторе. Я повторюсь, что это будет крайняя мера.

Виктор Николаевич также рассказал, что он второй год не может там установить уличное освещение, хотя финансирование на освещение в сельском совете имеется.

– Специалисты по установке уличного освещения мне говорят, мол, отремонтируйте электроопоры, затем приглашайте нас ставить оборудование. Как видите, на этом круг замыкается.

Электроопоры без хозяина?

Елена Васильевна Манолий предоставила редакции официальный ответ на ее жалобу от генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Олега Сивака. Документ датирован 10 октября 2018 года и в нем сообщается следующее:

«На Ваше звернення на урядову «гарячу лінію», отримане АТ «Миколаївобленерго» 26.09.2018 для розгляду за належністю на підставі статті 5, статті 7 Закону України «Про звернення громадян», повідомляємо наступне.

04.10.2018 працівниками Товариства проведений огляд опор електричних мереж, зазначених Вами у зверненні. Для покращення якості та надійності електропостачання виконати проведення робіт по заміні опор електричних мереж заплановано у четвертому кварталі 2018 року.

Для вирішення спірних питань, що виникають у процесі користування електричною енергією, Ви маєте можливість звернутися до інформаційно-консультативного центру по роботі із споживачами електричної енергії за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина), 94 А, каб. 3, тел.: 53-95-18».

Выходит, эти аварийные столбы должны были заменить год назад. Почему же АО «Николаевоблэнерго» не выполнило своих обещаний?

Как рассказал журналисту «РП» представитель «Николаевоблэнерго» Дмитрий Науменко, чей телефон был указан на бланке ответа, такое письмо они действительно направили Манолий Е.В. Однако есть и другой вариант ответа на жалобу жителя Зеленых Кошар Майстренко В.Ф., где говорится о том, что эти аварийные столбы не стоят на балансе их предприятия, поэтому они не могут их ремонтировать.

Представитель энергетиков также обозначил схему, по которой эту проблему можно разрешить. Учитывая, что эти электроопоры бесхозные, сельскому совету необходимо документацию на них передать в энергоснабжающую организацию и заключить договор на их замену. При этом, конечно же, придется заплатить определенную сумму. Без этого никак.

А ларчик открывается просто

Как ни крути, но прежде всего нужно разобраться в вопросе, кем и как образовались бесхозные электроопоры. И это, по сути, должны сделать соответствующие службы, контролирующие работу энергетиков. Ведь это не просто столбы, которые можно самостоятельно заменить, если они пришли в негодность, на них навешаны электропровода, по которым подается электроэнергия для продажи ее населению. Кто-то зарабатывает деньги, а кто-то должен ремонтировать столбы…

А ларчик открывается просто, если посмотреть на схему образования бесхозных электроопор. Еще в советские времена многие предприятия самостоятельно строили жилье для своих работников и подводили к этому жилью соответствующую электросеть. Работники этих предприятий оплачивали облэнерго за потребленную электроэнергию согласно тарифу и в полном объеме, а обслуживались эти электросети обычно за средства предприятия. То есть облэнерго при таком раскладе хорошо наживались на этом, ведь они не тратились на ремонт и обслуживание электросетей, хотя в тариф это было включено. Никого этот вопрос в те времена особо не беспокоил, ведь все выплаты шли в закрома родины, да и тарифы за электроэнергию были просто смешные.

Затем произошло разделение карманов на частные и государственные, да и цены за пользование электроэнергией выросли в разы. Тогда многие руководители предприятий передали свой жилой фонд в частные руки, а колхозы и вовсе распались, ничего после себя не оставив. Электроопоры с молчаливого согласия местной власти просто бросили на произвол судьбы, хотя должны были по акту передать в собственность энергопоставщика. Облэнерго, в свою очередь, якобы из жалости заключили договоры с жителями, чьи дома находились под этими бесхозными электроопорами, и взимали с них плату за поставленную электроэнергию по полному тарифу, хотя ни ремонты, ни модернизацию не проводили. А руководители местных органов власти, очевидно не бескорыстно, покрывали и курировали эти процессы.

Упадёт, тогда заменят…

– После публикации материала в «РП» я поднял этот вопрос на уровне Первомайской райгосадминистрации, – рассказывает Степковский сельский голова Виктор Дудко. – К нам приехала депутатская комиссия, мы вместе осмотрели и заактировали все аварийные столбы – 15 опор нужно заменить вместе с проводами, а на двух улицах – Камяномостовской и Молодёжной необходимо поменять электропровода, там много скруток, поэтому теряется напряжение. Всё это мы описали в акте и направили его областной власти, чтобы эти работы были включены первоочередно в областную программу по электрофикации на 2020 год.

Виктор Николаевич еще раз акцентировал на том, что энергетики в течение года аварийные опоры в селе все-таки заменят.

– Но только те, которые уже упали. Если звоним, то енергетики из района приезжают: без плана и независимо от того, у кого эти столбы на балансе.

Сельский голова также вспомнил события пятилетней давности, когда проходила предвыборная кампания и губернатор Николай Круглов балотировался в депутаты Верховной Рады.

– На районной сходке тогда выступил ветеран войны, кстати, последний из участников боевых действий, проживающий в нашем селе. Сверкая нагрудными медалями, дядя Вася в присутствии губернатора обратился к главе райгосадминистрации по поводу аварийного столба, стоящего возле его дома. Как ни странно, тогда после окончания мероприятия со мной переговорил начальник РЭСа и порекомендовал аккуратно свалить аварийную опору, а они, мол, оперативно поставят новую. Так было и сделано: я сказал электрикам, они отключили питание и помогли свалить столб. Через два часа приехали работники РЭСа и установили электроопору. Вот так меняли аварийный столб почётному ветерану. И что это за политика такая, я не понимаю.

Послесловие

Этой публикацией мы отнюдь не преследуем цель опорочить имидж и репутацию АО «Николаевоблэнерго». Но в то же время напоминаем, что их потребители – это не просто сумма лицевых счетов, а конкретные люди, которые требуют особого внимания и отношения. Надеемся, что руководство компании с пониманием отнесется к данной публикации – проведет объективное расследование ситуации по аварийным столбам в Зеленых Кошарах, и справедливость все-таки восторжествует.

Редакция «РП» намерена отслеживать данную ситуацию до тех пор, пока энергетики не заменят аварийные столбы, которые опасны для жизни людей.

Татьяна ФАБРИКОВА