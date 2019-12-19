На кого «собаку повесить»?

В редакцию обращается обычно много народа: наши «стационарные» телефоны не «скучают». Читатели жалуются – кто на что, в основном, «заедает» их коммуналка. Бывает, благодарят газету – за вмешательство с благополучным исходом. Но этот телефонный разговор был особенным, и поначалу показался немного странным. Как и история, приключившаяся с человеком по ту сторону телефонного провода. Судите сами.

– Здравствуйте, это редакция? Меня ударила… собака!

–??? Укусила, что ли?

– Нет, именно ударила.

– Зубами, что ли, ударила?

– Как вы не понимаете…

Слово за слово, и ситуация прояснилась, но не настолько, чтобы стало досконально понятно, что за беда постигла собеседницу. Поэтому наша встреча, что называется, в приватной обстановке, была неизбежной.

Людмила Николаевна Симоненко, пенсионерка 66 лет, труженица заслуженная. Правда, она не посчитала необходимым обнародовать вехи своего трудового пути, с которого она «сошла» лишь год назад. Но нить беседы, которая происходила в ее квартире, то и дело прерывалась воспоминаниями о нём. Хотя суть была не в этом.

Прошлым летом, 17 июля, часов в пять вечера, Людмила Николаевна вышла из своей квартиры на первом этаже с пластиковым бутылем в руках. Шла она к точке розлива питьевой воды. Остановилась на пешеходной дорожке у дома и вдруг – удар, резкая боль в ноге… Оказалось, что прикормленная соседями из дома напротив стая бродячих чипированных собак, лениво отдыхающая в холодке, вдруг как по команде сорвалась с места и с диким лаем набросилась на чужака – рыжую псинку из другого двора. «Заблудшая овца» пришла в ужас и, не помня себя, рванулась прочь, не разбирая дороги. И надо же такому случиться, что на ее пути стояла Людмила Николаевна. Собака лбом ударила ее в колено, несколько лет назад прооперированное в Херсоне (была выполнена артроскопия коленного сустава) и… понеслась дальше, как ни в чем не бывало!

У Людмилы Николаевны потемнело в глазах. С большим трудом она доковыляла до лавочки, потом соседи помогли добраться до квартиры. Дома она поставила «выбитую» кость на место, зафиксировала эластичным бинтом, обложила колено холодом. Ничего не помогало – боль не отступала, нога синела.

Вызвала «скорую», там ответили: берите такси и езжайте в травмопункт. Тогда пенсионерка обратилась на «горячую линию» главы ОГА. Там в ситуацию вмешались, медики все же прибыли, на глаз предварительно диагностировали ушиб и предложили транспортировать её в травмопункт. Но пенсионерка попросту побоялась добираться с ЮТЗ на их потрепанном жизнью и дорогами автомобиле, сошедшем с конвейера, вероятно, в середине прошлого века. Дочь отвезла ее сама.

В травмопункте, о санитарном состоянии которого у неё остались не самые лучшие впечатления, пенсионерке сделали рентген, который подтвердил предварительный диагноз. Ей все же посоветовали сделать УЗИ коленного сустава, дабы исключить разрыв связок. В тот же день это исследование выполнить не представлялось возможным: в аппарате чего-то не хватало. Обратилась к семейному доктору за направлением в третью горбольницу. Направление получила – его принесла на дом медсестра, и через неделю Людмила Николаевна это обследование прошла. Диагноз – «перелом рога латерального мениска». Дальше – больше. В итоге, после МРТ, окончательный вердикт звучал так: «внутрисуставной импрессионный перелом латерального плато большеберцовой кости, контузия». Собака «приложилась» неслабо…

Два с половиной месяца Людмила Симоненко провела с ногой, «заключенной» в ортопедический тутор (специальная фиксирующая матерчатая шина). За время вынужденной малоподвижности она набрала вес – сказался прием гормональных средств, начались проблемы с сердцем. Специальное обследование показало стеноз аорты с просветом 42%. Средств на лечение пошло немерено: пенсионерка продемонстрировала аккуратно подколотые аптечные чеки, мы насчитали сумму примерно в 20 тысяч гривен.

Встал вопрос о материальной помощи. Либо о компенсации в судебном порядке от городских властей, не обеспечивающих безопасность от бродячих животных.

19 августа Людмила Николаевна обратилась с соответствующим письменным заявлением в департамент ЖКХ горсовета. Последовал ответ: дано поручение об отлове бродячих собак, базирующихся в районе улиц Чайковского – Молодогвардейской. И 11 сентября с ними приехали «разбираться» ловцы КП «Центр защиты животных». Не вышло: не дали соседи из дома напротив – псы, мол, не виноваты. Оно-то так. А кто виноват? Рыжую собаку, виновницу травмы, сердобольные соседи «взяли на поруки» посредством записи в акте об отлове, обязуясь «нести за неё ответственность, предоставить пищу и кров». Нечего, мол, на нее всех собак вешать. Ловцы уехали несолоно хлебавши, а через пару дней рыжая обидчица цапнула ребенка на детской площадке…

Каждая собака знает о том, что в соответствии со ст. 56 Конституции Украины о том, что гражданин «имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий». И Людмила Николаевна решила обратиться в суд. Но юристы сказали ей: дело бесперспективное, аптечные чеки не именные, кроме того, доказать, что травму она получила именно после удара собаки, причем именно этой, трудно. Не невозможно, но необходимо пройти такое количество бюрократических препон, начиная от ВТЭК, заявления в полицию, поиска записей в истории болезни и так далее, что Людмиле Симоненко, передвигающейся по квартире практически на одной ноге, от одного перечисления всего этого становится плохо. Она и так уже устала от медицинских перипетий.

Неужели выхода нет? Есть – операция по замене коленного сустава. Стоимость – в пределах 130 тысяч гривен. И это если она будет пенсионерке показана. Пока же ей в горсовете пообещали материальную помощь – 700 гривен. И то – ближе к Новому году. Очередная МРТ стоит 1300. «Ну, хоть на половину очередного обследования хватит», – невесело улыбается Людмила Николаевна.

История дичайшая. Из разряда «кирпич на голову». Но если крышу, с которой сыплются кирпичи, можно и обойти, то в этом случае «соломку подстелить» было невозможно. Активный, здоровый по большому счету человек стал практически инвалидом не из-за ДТП, не в результате онкологии, не из-за какой-либо техногенной катастрофы. А наше общество руку помощи таким не протягивает.

Елена КУРАСА,

«Вечерний Николаев»