Марія Іванівна Лещенко, м. Миколаїв:

– Яким категоріям пенсіонерів підвищили пенсію з 1 грудня 2019 року?

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області:

– Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р.№ 2629-VIII (далі – Закон № 2629) встановлено розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення, зокрема, з 1 грудня 2019 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1564,00 грн. до 1638,00 грн., прожитковий мінімум на одну особу з 1936,00 грн. до 2027,00 грн.

З урахуванням вищезазначеного з 1 грудня 2019 року органами Пенсійного фонду України автоматично проведено перерахунки пенсійних виплат у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Перерахунку підлягають мінімальні розміри пенсій. Тим особам, які отримують пенсійні виплати більші за мінімальні, буде перераховано доплату за понаднормативний стаж, яка визначається у відсотках від прожиткового мінімуму. Вищезазначені перерахунки не провадяться особам, які працюють або займаються підприємницькою діяльністю.

Таким чином, пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, 1564,00 грн, збільшено на 74 грн і становлять 1638,00 грн.

Працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму здійснюється після звільнення з роботи.

Нагадуємо, що працюючим або тим, які займаються підприємницькою діяльністю, пенсіонерам, про необхідність своєчасного (впродовж 10 днів з дня працевлаштування) повідомлення органів Пенсійного фонду України про своє працевлаштування.

Крім того, підвищенню підлягають: пенсії за особливі заслуги перед Україною; підвищення ветеранам війни; підвищення жертвам нацистських переслідувань; мінімальні розміри пенсій учасникам бойових дій та інвалідам війни; мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; надбавка донорам.

Одночасно повідомляємо, що розмір надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її компонентів» визначений у відсотках до прожиткового мінімуму на одну особу, з 01.12.2019 – 2027,00 грн. в розрахунку на місяць та буде складати 202,70 грн. (2027,00 грн. х 10%).