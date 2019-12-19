МБК «Николаев» уступил «Днепру»

«Харьковские соколы» – МБК «Николаев» – 98:100 (22:31, 33:22, 23:26, 20:21).

ФСК «Локомотив». 1000 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (12 очков), Петерсон (39), Луценко (17), Онуфриев (11), Бристол (8), Хохоник, Давыдюк (3), Приймак (6), Адедиран (4), Мещеряков, Юрченко.

Начало матча сложилось в пользу гостей, которые вышли вперед на полтора десятка очков. «Соколы» во втором периоде ответили рывком – 22:6 и выиграли четверть – 33:22.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе с частыми сменами лидера. Стороны уделили основное внимание атаке и часто поражали кольцо. В конце поединка харьковчане лидировали с разницей в семь пунктов. «Корабелов» от поражения спас Петерсон, принесший им столь важные очки. Он же вывел гостей вперед за 24 секунды до финальной сирены. Таким образом, МБК «Николаев» в этом чемпионате во второй раз обыграл соперника.

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«Днепр» – МБК «Николаев» – 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20).

КСК «Шинник». 1000 зрителей.

МБК «Николаев»: Зотов (11 очков), Петерсон (48), Онуфриев (9), Давыдюк (2), Бристол (4), Хохоник, Юрченко, Адедиран (4), Мещеряков (9).

В первой половине матча главным действующим лицом на площадке стал николаевский легионер Петерсон, набравший 30 очков. В третьем периоде игроки «Днепра» стали надежнее действовать в защите, переломили ход игры и без проблем довели ее до победы.

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний так подвел итоги встречи с одним из лидеров:

– Что касается отсутствовавших игроков. Приймак не восстановился еще до поездки в Харьков. Но в той игре он вышел на площадку, боролся, помог команде победить. Но после игры ему было даже тяжело ходить, поднялась температура, кашель. Думаю, к следующему матчу он будет готов играть.

Луценко в конце матча в Харькове получил сильный удар. Он боец, хотел играть, но после консультации решили его поберечь. В их отсутствие другие баскетболисты получили игровое время. Я благодарен всем за самоотдачу. Скажу, что и Петерсон тоже играл с травмой. Но его врач поставил на ноги. Ожидаю от Квентина еще более продуктивной игры. Он силен в индивидуальном плане, и понимает, что мы ожидаем от него усиления в командных действиях.

В декабре МБК «Николаев», занимающему в турнирной таблице седьмое место, предстоит провести два домашних матча:

20 декабря. МБК «Николаев» – БК «Одесса». 19.00

22 декабря. МБК «Николаев» – «Химик» (Южный). 16.00

Вадим Серый