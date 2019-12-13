На Миколаївщині шахраї від імені керівника податкової служби області вимагають кошти

Головне управління ДПС у Миколаївській області попереджає платників податків про виявлені факти шахрайських телефонних дзвінків ніби то від імені в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва.

Аферисти через телефонні дзвінки та смс-повідомлення вимагають від суб’єктів господарювання перерахувати кошти для вирішення «проблемних питань». Про це повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв.

«Звертаємо увагу, що працівники податкової служби Миколаївщини при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України та не звертаються до суб’єктів господарювання з подібними «вимогами» та «проханнями». Пріоритетом у роботі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області є подолання усіх видів корупційних проявів всередині установи, чесна й прозора кадрова політика та створення дієвої сервісної служби на засадах професійності», – запевнив Дмитро Прокоф’єв.

Громадяни, будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію та не дозволяйте аферистам вводити себе в оману. Про подібні випадки негайно повідомляйте чергову частину Головного управління ДПС у Миколаївській області за телефоном 50-18-41 та відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефоном 50-19-13, 50-19-17 на електронну пошту скриньку, за адресою [email protected], або особисто, за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.Г

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