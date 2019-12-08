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Что делать, если украли паспорт?

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«Недавно в маршрутке у меня украли сумочку, в которой, кроме денег, был и паспорт. Куда мне обращаться, чтобы восстановить его?

Андреева В.И., г. Николаев»

Андрей Корсак, юрист:

– Если документ украден, следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже. Там заявителю должны выдать справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований. Эти документы подтвердят факт кражи паспорта.

Если был украден паспорт-книжечка, нужно обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту прописки, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Какие документы понадобятся?

  1. Заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.
  2. Выписка из Единого реестра досудебных расследований.
  3. Справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев).
  4. Решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не была установлена по результатам проведения процедуры установления личности).
  5. Документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты.
  6. Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов (о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или разрыве брака, а также справка о присвоении ИНН).
  7. Фотография размером 10х15 см.

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