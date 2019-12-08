Что делать, если украли паспорт?

«Недавно в маршрутке у меня украли сумочку, в которой, кроме денег, был и паспорт. Куда мне обращаться, чтобы восстановить его?

Андреева В.И., г. Николаев»

Андрей Корсак, юрист:

– Если документ украден, следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже. Там заявителю должны выдать справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований. Эти документы подтвердят факт кражи паспорта.

Если был украден паспорт-книжечка, нужно обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту прописки, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Какие документы понадобятся?