Что делать, если украли паспорт?

«Недавно в маршрутке у меня украли сумочку, в которой, кроме денег, был и паспорт. Куда мне обращаться, чтобы восстановить его?
Андреева В.И., г. Николаев»
Андрей Корсак, юрист:
– Если документ украден, следует обратиться в Национальную полицию и написать заявление о пропаже. Там заявителю должны выдать справку и выписку из Единого реестра досудебных расследований. Эти документы подтвердят факт кражи паспорта.
Если был украден паспорт-книжечка, нужно обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту прописки, либо же в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Какие документы понадобятся?
- Заявление о потере или краже паспорта образца 1994 г.
- Выписка из Единого реестра досудебных расследований.
- Справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (для переселенцев).
- Решение суда об установлении личности (для лиц, личность которых не была установлена по результатам проведения процедуры установления личности).
- Документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты.
- Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт, но только при наличии таких документов (о месте проживания, рождении детей, изменении имени, браке или разрыве брака, а также справка о присвоении ИНН).
- Фотография размером 10х15 см.