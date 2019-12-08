Чем страховой стаж отличается от трудового?

«Скоро я буду оформляться на пенсию и хотела заранее подсчитать свой стаж работы. Однако столкнулась с понятием «страховой» стаж. Поясните, чем он отличается от обычного трудового стажа.

Воробьев А.А., с. Пересадовка, Витовский район»

Андрей Корсак, юрист:

– До 1 января 2004 года в Украине оперировали лишь таким понятием, как трудовой стаж. Трудовой стаж – это количество отработанных человеком дней. С 1 января 2004 года появилось понятие «страховой стаж» и заменило понятие «трудовой стаж».

Страховой стаж, в отличие от трудового, зависит не от количества отработанных дней, месяцев и лет, а от того, была ли сделана необходимая сумма взносов в Пенсионный фонд. Эти взносы снимаются с каждого человека, который официально трудоустроен.

Таким образом, в страховой стаж, начиная с 1 января 2004 года, будет засчитан только тот период, за который в Пенсионный фонд были уплачены взносы (не менее минимального страхового взноса, т. е. на сегодняшний день не менее 918,06 гривен).

Отметим также, что весь трудовой стаж (по записям в трудовой книжке), который был наработан до 1 января 2004 года, засчитывается как страховой.