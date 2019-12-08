Социальные стандарты повысились

«Я получаю ежемесячное пособие на 5-летнего ребенка и слышала, что его должны пересмотреть в сторону увеличения. Так ли это?

Антоненко Г.В., г. Очаков»

Главное управление ГНС в Николаевской области:

– С 1 декабря 2019 года, в соответствии со ст. 7 Закона Украины от 23 ноября 2018 года № 2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (далее – Закон № 2629), увеличивается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц. Также увеличиваются и другие виды прожиточного минимума.

Законом № 2629 установлен прожиточный минимум на одно лицо в 2019 году в расчете на месяц в размере: с 1 декабря – 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум на одно лицо:

– для детей в возрасте до 6 лет: с 1 декабря – 1779 грн;

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 декабря – 2218 грн;

– для работоспособных лиц: с 1 декабря – 2102 грн;

– для лиц, которые утратили работоспособность: с 1 декабря – 1638 гривен.