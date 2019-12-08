Помощь многодетным семьям

«Слышала, что многодетным семьям на третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно платят пособие в размере 1700 гривен. Разъясните, как можно его получить, и в каких случаях его могут лишить.

Лариса, г. Вознесенск»

Как рассказали в отделе денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения Николаевской области, назначение и выплата помощи осуществляется управлением социальной защиты населения по адресу регистрации или фактическому месту жительства лица, претендующего на ее назначение.

Обратите внимание на то, что помощь по месту фактического проживания назначается при условии ее неполучения по зарегистрированному месту жительства заявителя и предоставляется одному из родителей ребенка, постоянно проживающему вместе с ребенком.

Для назначения помощи один из родителей должен обратиться с паспортом в управление социальной защиты и заполнить бланк заявления. При себе необходимо иметь копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала) и удостоверение ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала), а также копии свидетельств о рождении всех детей (с предъявлением оригиналов).

Помощь назначается на каждого ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Выплата пособия прекращается, если: