Налоги при продаже недвижимости

«Я хочу продать небольшой дом в селе и уже нашелся покупатель. Кто и какие налоги должен уплатить при этом?

Ворчаков П.П., Березанский район»

Андрей Корсак, юрист:

– Согласно украинскому законодательству, покупатель должен оплатить:

 сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.

Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:

 инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизанов), погибших или пропавших без вести;

 инвалиды 1-2 групп;

 ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Продавец в свою очередь обязан внести следующие платежи: