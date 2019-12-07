Налоги при продаже недвижимости

«Я хочу продать небольшой дом в селе и уже нашелся покупатель. Кто и какие налоги должен уплатить при этом?
Ворчаков П.П., Березанский район»
Андрей Корсак, юрист:
– Согласно украинскому законодательству, покупатель должен оплатить:
- сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.
Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:
- инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизанов), погибших или пропавших без вести;
- инвалиды 1-2 групп;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Продавец в свою очередь обязан внести следующие платежи:
- налог на доходы физических лиц – 5% от стоимости недвижимости. Отметим, что такой налог придется оплатить, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, либо если это второй и последующие продажи в этом году. Это условие не распространяется на объекты, полученные в наследство и если это первая продажа в этом году;
- военный сбор – 1,5%;
- оплата услуг нотариуса/госпошлина. Если куплю-продажу недвижимости оформляет государственный нотариус, то необходимо оплатить госпошлину. Если же это делает частный нотариус, нужно оплатить его услуги. Ранее такая оплата была установлена в размере 1% от цены квартиры (дома), но не ниже ее оценочной стоимости. Однако приказом Минюста от 24 июня 2019 года № 1923/5 отменен минимальной размер оплаты услуг нотариусов. Теперь им можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.